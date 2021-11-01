【專訪】建築、軟裝、室內設計 全方位的美學品牌

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「以前的是不夠的，現在的是剛好的，未來的是更多的。」 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 從事設計超過25年時間，不設限於室內設計項目，馳騁於軟裝、建築劃設的汪洋，為了交付託付者心目中的理想畫面，整合三項服務，提供包容性更加完滿的空間，滿足需求的同時，也將美的療癒體驗，從個人延伸到群體！

（圖）由里設計作品《無界無介》

建築、室內設計、軟裝 三項服務的堅實品牌

由里設計團隊近年完成包含自地自建、軟裝陳設、建築設計等多元類型的建案，並在今年陸續規劃成立「由里國際軟裝藝術」、「禾里建築開發事業」公司，在站穩室內設計腳步的數十年磨練之後，期盼登高望遠，將設計的創作觸角，拓展至生活中，以全新氣象的展示，讓舊雨新知擁有多樣化的選擇。

「就我自己的觀察，沒有想過會做到今天開設三種服務的情況；但在做室內設設計的時候，我發現不這麼做，可能沒辦法達到我的夢想畫面。」傅總監輕快地說，從無到有的建築，從有到好的室內設計，以及讓「好」注入更多細節品味的軟裝，對她來說是一大挑戰，但在統合它們的過程中，夢想的畫面不再有落差，而是連結貫穿。

生活經驗和經歷的磨練，讓人得以將夢想轉化為實際的呈現。「希望打造一間不用室內裝潢設計的房子，而是用藝術創意去做。」這是傅總監行之有年的理念，也是她對每一個建案的憧憬。「不用室內裝潢設計」，結合美與想像力，就是由里設計開設複合服務公司的主要目的。

（圖）由里設計作品《名坂奇洋菓子店》

有包容性的設計師 締造非凡四贏局面

建築、室內設計與軟裝三項服務中，探索了同一題旨：「設計師能不能夠看得很廣，擁有夠大的包容性，把更多的可能性賦予其他群體，幫助他人從中獲得正向影響？」傅總監思考這個問題，並且在劃設空間的時候明確自己的方向：「依據不同項目類型，最佳化物件價值，顛覆平凡想像。」

於是無論從事建築、室內設計或是軟裝的劃設，由里設計團隊都為創造業主的價值努力，甚至倚賴建物外觀與街景的美感對話，催生可供過道者欣賞的大幅景緻，進而成就設計師、業主、使用者與來往行人，四贏的局面。

提到創造價值，商業空間《名坂奇洋菓子店》是經典的例子，建築的外部景觀，與內部設計、軟裝的景象一致呼應；在業主給予全力支持的情況下，由里設計團隊為店家注入夢境與甜點的結合體，贏得設計大獎好評的同時，也在精心規劃的商業評估下，擴充座位數，賦予美感環繞、享受充裕的場所，營造對客人、商家來說，物超所值、飽含商業價值的環境。

（圖）由里設計作品《夢奇地》

拓寬美感全面服務 迎頭面對市場浪尖

身處創意服務產業的傅總監，對設計市場也有自己的一番觀察。她解釋，隨著設計師作品以及業主的環境、自我意識改變，市場的偏好不斷在變動，「設計圈可能會有自己的風向，但是大家物質生活改善，有更多想法、重視個人的舒適和感覺，有時候沒有特定的風格，就是『我喜歡就好』」。總監說，人們總是在挖掘新的流行事物，而為了因應客戶的需求，團隊的各色人才，便透過不斷創造新的畫面，吸引注意力、帶動流行。

鄉村風是由里設計的專長項目，但真正刻畫在傅總監設計靈魂裡的，是「歸零」心態。天分與生活、經驗的累積，讓她具備分析、剖析自己的能力，因此在施作設計時，能以歸零想法面對不同作品，在不同風格的建案之間自由轉換。

為了讓這一份技法能施展得更全面完善，建築物、內建空間格局的統一劃設能力是必要的，能避免任何一方的不協調。而這也再次回應了公司創立的核心原因——將原有品牌持續進化，供應全面的美學服務。

（圖）由里設計作品《幻馬戲曲》

大展經年累月技藝 擴展開創品牌新紀元

傅總監接著說明，建築注重外部形式，而一棟好的建築，需要具備良好的內部空間，空間的好壞，又取決於使用者需求；為了能夠做出經得起時間考驗的作品，了解業主的過去（內在喜好、經歷）、現在（現有的一切）、未來願景（期待），便十分重要，系統性整合量體與環境服務時，更要注重這些元素。

面對不停跟隨人與環境變動的市場，總監說：「我們已經不拘泥於形式了，並會因應不同的需求和背景，為對方量身打造；而且常常一兩年會換一個主題，比方之前就是『馬』，像《名坂奇洋菓子店》，現在是『顛倒』，譬如《無界無介》。」嘗試開創性設計的過程中，由里設計跳脫風格的侷限，並且藉由品牌的擴充，揭開公司下個階段大展身手的序幕。

即使悠遊設計之路已久，由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 仍不忘加強自身的能力，持續進修，期待能以一己之力，帶給社會更多正向的改變。「設計就是一連串感性和理性的整合。」傅總監回應過去的辛勞，下了如此結語。在尋覓最佳劃設途徑的路上，認識自己的旅程也不會停歇；在將來，由里設計團隊帶領的美學品牌，也將立足台中、台南，懷抱積累蓬勃的設計能量，回歸己身設計起步的地點——台北，遍地傳播美的愉悅種子！

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