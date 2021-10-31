沉穩灰白訴情 流溢自在適性
【本文由OPEN編輯部撰寫】
沉浸於藝術及機能兼具的宅邸，洗滌著歸家後疲憊的心靈，為生活場景注入最美好的體驗。此次案件中，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 罕見地於立面使用大量石材，並藉由其花紋色彩的層次表現，形塑通透明亮的舒適家居。
基於業主心中想望，全室隨處可見便於利用的智能巧思，而寬敞的公共領域劃分為客、餐廳，以及多功能室，將區域化身彼此流暢串連，卻又各自隱密獨立的個體，使一家人的每刻歡聲笑語同聚，令人留戀深陷。
客廳——漫遊質感生活
玄關進入後，天壁間的沉穩氣息迎面而來，陽光透過淨白窗簾融入公領域，自然地折射於灰白石材立面，並延伸軟裝家飾色彩呼應，悄悄堆疊空間的視覺韻律。金屬造型立燈落於沙發一角，映照出的煦光，使與之對稱的暖橘茶几，一同營造質感的生活儀式，也讓居者恣意感受其中的典雅主調，將平凡的日常，昇華為不簡單的居家空間。
餐廚區——點點星空映照
除了延續整體的灰調石材，餐廳一側也選用深玻收納展示櫃，更加放大場域視覺，其周圍裝飾的燈條，伴隨天色漸暗，與天花造型吊燈，點亮一家人夜晚餐食的歡樂序曲，而當夜幕完全降臨，餐桌上方閃爍著點點光芒，宛若滿天星空的景緻，流露一派靜謐韻味。
主臥——感受木調溫度
踏入主臥，臥榻旁隨風吹拂的紗幔，正引領著光線入室，暖光串連溫潤木質，圍塑寧靜的睡眠區，而細緻的灰色皮革床頭、靛色床包，疊深流溢沉靜的感受，予以一處有溫度的空間。
「極度重視每個細節，讓人、空間和自然環境的互動更便利、更幸福、更舒適。」豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 秉持理念，以年輕、明亮、寬廣需求，構思設計屋主一家人的愜意宅邸，並將白天、深夜賦予的自然感受，發揮得淋漓盡致，流露極致完美處所！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言