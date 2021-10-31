沉穩灰白訴情 流溢自在適性

【本文由OPEN編輯部撰寫】

沉浸於藝術及機能兼具的宅邸，洗滌著歸家後疲憊的心靈，為生活場景注入最美好的體驗。此次案件中，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 罕見地於立面使用大量石材，並藉由其花紋色彩的層次表現，形塑通透明亮的舒適家居。

基於業主心中想望，全室隨處可見便於利用的智能巧思，而寬敞的公共領域劃分為客、餐廳，以及多功能室，將區域化身彼此流暢串連，卻又各自隱密獨立的個體，使一家人的每刻歡聲笑語同聚，令人留戀深陷。

（圖）天花板採用義大利進口特殊漆，手工塗抹雲彩般的紋理，增添空間雅緻氛圍。

客廳——漫遊質感生活

玄關進入後，天壁間的沉穩氣息迎面而來，陽光透過淨白窗簾融入公領域，自然地折射於灰白石材立面，並延伸軟裝家飾色彩呼應，悄悄堆疊空間的視覺韻律。金屬造型立燈落於沙發一角，映照出的煦光，使與之對稱的暖橘茶几，一同營造質感的生活儀式，也讓居者恣意感受其中的典雅主調，將平凡的日常，昇華為不簡單的居家空間。

（圖）與客廳以一牆之隔的多功能室，由清玻及鐵件打造的滑門，展現場域間的連通脈絡，使親友來訪時，享受歡聚時刻也不受打擾。

（圖）依循男業主下廚習慣，配置內外廚房，並在來往兩側區域的門扉，設置為自動門，其以長虹玻璃材質點綴黑鐵件，呈現美感藝術、便利兼具的智能裝置。

餐廚區——點點星空映照

除了延續整體的灰調石材，餐廳一側也選用深玻收納展示櫃，更加放大場域視覺，其周圍裝飾的燈條，伴隨天色漸暗，與天花造型吊燈，點亮一家人夜晚餐食的歡樂序曲，而當夜幕完全降臨，餐桌上方閃爍著點點光芒，宛若滿天星空的景緻，流露一派靜謐韻味。

（圖）臥房牆面以木作封牆加裝隔音棉，結合氣密窗的使用，減少困擾業主的噪音問題。

主臥——感受木調溫度

踏入主臥，臥榻旁隨風吹拂的紗幔，正引領著光線入室，暖光串連溫潤木質，圍塑寧靜的睡眠區，而細緻的灰色皮革床頭、靛色床包，疊深流溢沉靜的感受，予以一處有溫度的空間。

（圖）偌大的更衣室，以井然有序的收納空間，回應女屋主的所需，灰白色系的櫃體，則詮釋全室的現代感受。

（圖）主臥浴室予人恍若高級飯店的既視感，沉浸環景浴缸，搭配窗外夜景，回歸身心靈安逸，而寓意圓滿的立面雙圓鏡，則於夜晚增添寧靜之感。

「極度重視每個細節，讓人、空間和自然環境的互動更便利、更幸福、更舒適。」豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 秉持理念，以年輕、明亮、寬廣需求，構思設計屋主一家人的愜意宅邸，並將白天、深夜賦予的自然感受，發揮得淋漓盡致，流露極致完美處所！

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