【專訪】實現夢想空間藍圖 全方位的軟裝規劃服務

【本文由OPEN編輯部撰寫】

合宜的軟裝搭配，往往能使空間的個性與韻味，得以更加鮮明完美；這次OPEN團隊特別邀請到 Eliz Furniture艾立思國際家飾，分享專業的家配師們，是如何與眾多知名建商合作，透過貼心觀察及細緻分工，完成一件件風格多變的建案公設、接待中心，以及樣品、實品屋，讓人們遊走於美景之中，開展未來對「家」的無限想像！

（圖）艾立思團隊於《鉅虹建設 森Casa樣品屋》一案中，配合空間深色的木、石基底，選用低飽和色彩的軟裝，提煉出活潑的生活氣息。

精細分工 追求專業效率

近年來的室內設計領域，已從設計師獨自承攬所有業務，衍伸出專職軟裝規劃的「家配師」，而艾立思軟裝集團，更將其再細分為家具、窗飾與DECO飾品三種服務項目，團隊一致主張：「術業有專攻，雖然它們被統稱作軟裝，但其實看待空間的角度和美感都不同，我們透過『專人專項』的分工模式，讓專業度和完整性，都比一人全權負責更加優良。」

「服務完整性、產品多樣性和同仁的專業度，是我們最重要的三大核心。」透過艾立思團隊各部門的同心協力，建商只需和單一窗口對話，便能獲得相當全面的配置建議，有效節省與多方重複、來回溝通的時間。

至於在提供軟裝選擇方面，則是由「客製化」及進口品牌相互輔助，豐富多元的品項，可充分契合各式裝修風格，「最重要的是，公司的教育訓練，相當重視『了解客戶需求』，同仁們能快速地抓住建案主題，因此對方都很願意持續與我們合作。」

（圖）艾立思團隊在色彩明媚的臥室中，以棉麻材質的床鋪，搭配造型纖細的吊燈及單椅，帶給樣品屋參觀者輕盈舒適的視覺體驗。

加分妝點 完美空間細節

在建案規劃初期，艾立思團隊便會與建設公司、設計師和工程技師們一同會談，了解整體的主題走向、目標客群等需求，彼此相互搭配調整，完美每個細節角落；他們分享道：「總體來說，接待中心、公設大廳都是門面，所以軟裝的皮革、布料等材質，通常就和追求舒適性的一般住宅不同，會比較注重『秀感』；而樣品屋則因為具有時效性，必須很現實地考慮預算，精準找出風格鮮明的產品，讓參觀者一眼就能感受建案想呈現的氛圍。」

雖然作品主要的風格基調，並非由家配師主導決定，然而透過他們精湛的搭配技巧，便可進一步凸顯個性，或大膽跳脫既定印象，展現令人耳目一新的混搭風貌！「我們常說，假如空間是一個人，那麼硬裝就是五官和身材，軟裝則像化妝、穿搭衣服，可以變化不同的氣質或感覺，但也要符合對方本身的條件，才能達到最加分的效果。」

（圖）艾立思軟裝集團位於台中的旗艦店，以鐵件格柵搭配燈帶的大氣外觀，以及店內繽紛的家具展示，呈現宛如精品飯店的時尚質感。

口碑優良 吸引多方客源

瀏覽艾立思軟裝集團的官網，便會發現許多作品皆來自相同的建設公司，或甚至位於同一棟大樓之中，「這種情況，通常都是客戶十分滿意服務，所以願意持續合作新案，或是該建案的住戶，很喜歡公設大廳中我們的軟裝規劃，而後便會主動前來，將自宅也交由艾立思團隊佈置。」他們欣喜地說道：「這對我們而言是非常重要的肯定！代表最初承辦建商委託時，就有精準掌握到風格走向與目標客群。」

而團隊的家配師們，在經手一般家庭住宅的時候，亦會有別於和建商、設計師的接洽模式，不以精準快速為主要訴求，改由引導對方參觀店面展間，協同業主建立簡單的搭配概念，從對於家宅的抽象想像與生活習慣，為其逐步抽絲剝繭，挑選出最合適的軟裝品項。

（圖）除了種類豐富的家具商品外，艾立思軟裝集團的店內展間，也善用織布、窗簾與藝術擺件，妝點每個細節角落，營造溫暖真實的生活情境。

佳作不斷 品牌持續成長

擁有專業的精細分工，以及多元的產品選擇，如今艾立思軟裝集團，已於設計市場佔有一席之地，不僅於前年便從台北展店至台中，各方案源亦相當穩定，時常於臉書及官網更新與各大建設公司、設計師們的合作案例，分享樣式、材質特殊的最新家飾，「我們以『客製化』為主，並在代理家具方面，不侷限於大眾熟知的品牌，例如近期就有向比利時等歐洲國家進口新品，希望能與各種主題的建案更加適配！」

談及公司的未來發展，艾立思團隊也大方預告，預計於今年底至明年初，會在台北市中心成立佔地近500坪的嶄新總部，將過去店面較為分散的家具、窗飾與DECO三類項目，匯集於一地展售，讓客戶一次體驗最全面完善的規劃服務，開啟對軟裝的全新認識！

藉由專業的軟裝規劃，Eliz Furniture艾立思國際家飾 持續打造眾人皆可欣賞的建案公設、接待中心，以及樣品、實品屋，不僅為建商提煉出與其相襯的獨特風格，更為參觀的人們帶來深刻的美感體驗，在家配師們的精妙手筆下，喚起熱愛生活的各種可能！

艾立思軟裝集團

座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造， 將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。 我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

服務項目

▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置

▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影

▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷

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