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2021 Novum Design Award 吳君星、黃惠婷童趣巧思攬獲銅獎

聯合新聞網 / OPEN Design
▲灰玻的使用提升視覺細緻度，靛藍的牆板及金屬收納層架各處點綴，和橙橘的室內牆和玻璃隔間，創造令人深刻的色彩組合。
▲灰玻的使用提升視覺細緻度，靛藍的牆板及金屬收納層架各處點綴，和橙橘的室內牆和玻璃隔間，創造令人深刻的色彩組合。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。

發想自兒時遊戲「彈珠台」，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 於作品《沈色繆思》中，藉由曲形與不對稱的格局劃設，使置身其中的人們流動方式更加多元，體會多層次的驚喜感受，漫溢童趣的創意巧思，成功拿下2021年Novum Design Award銅獎，讓品牌再度登上國際舞台！

共構設計有限公司

吳君星 設計師

黃惠婷 設計師

公司簡介

秉持耐心是種美德的精神，與對工法的要求與敏銳度，自 2017 年起，持續提供多種空間規劃服務，嚴格把關工程品質，不斷精進與檢視自身，展現機能與美感氛圍最大可能。

於設計領域，不追逐特定風格，尋求多種創意構想。注重事前溝通、尊重業主需求，共同構築理想空間的格局與質感，協同保存設計價值與美學創想，使空間與人的情感永續累積。

設計理念

由空間本質出發，以「形隨機能而生」、「型態隨其機能」，融合設計的理性與感性，自整體場域規劃至顏色選料等細節，皆細心關照留意，重新詮釋環境氛圍；用心傾聽客戶的需求，以專業角度給予建議，探索1+1不等於2的火花，突破固有框架，創造藝術新觀點。

借助幾何的簡潔與比例的協調，打造有「共」鳴的空間，實踐有「構」思的設計，不論經手住家抑或商空，皆形塑出令人驚豔的美好景緻，同時譜寫出一篇篇充滿故事性的個性篇章。

獲獎經歷

2021 美國 Muse Design Awards《沈色繆思》- 金獎

2021 美國 Muse Design Awards《晨光溢暖》- 銀獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 銀獎

2020 英國 LICC《晨光溢暖》- Shortlist

2020 台灣 華人金創《晨光溢暖》- 工作空間類 入圍

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金堂獎《晨光溢暖》- 入圍

銅獎作品《沈色繆思》

▲壁板部分，為實木自然拼板染色處理，連結後方區域與會議區，使兩處一體延伸；而牆面斜拼方向，與業主面對貴賓面向同，象徵雙方一同前進之意。
▲壁板部分，為實木自然拼板染色處理，連結後方區域與會議區，使兩處一體延伸；而牆面斜拼方向，與業主面對貴賓面向同，象徵雙方一同前進之意。

▲中央背牆面貼金錢磚，蘊藉交流順利、財源飽滿之美意，金屬管件烤漆及壁面造型磁磚，藉由花紋及圓之表現，帶有諸事圓滿含義，簡易盆景和大方裝飾陳列的泡茶區，懷抱些許禪意，反映業主沉著穩重的處事態度。
▲中央背牆面貼金錢磚，蘊藉交流順利、財源飽滿之美意，金屬管件烤漆及壁面造型磁磚，藉由花紋及圓之表現，帶有諸事圓滿含義，簡易盆景和大方裝飾陳列的泡茶區，懷抱些許禪意，反映業主沉著穩重的處事態度。

▲石皮陳貼的電視牆，天然奔放的表現與周遭文雅的線板成對比，含有事物皆具一體多面之意義；桌椅、櫃體、層架本有的高低落差，更展現視覺上的層次感。
▲石皮陳貼的電視牆，天然奔放的表現與周遭文雅的線板成對比，含有事物皆具一體多面之意義；桌椅、櫃體、層架本有的高低落差，更展現視覺上的層次感。

▲品酒空間中，一片木作櫃體鋪展開來；油漆噴塗、內崁噴漆金屬條點睛，奶茶色的基調，淺明中帶有新古典的風味，其材質屬性與上方展示櫃相呼應，明朗中以自有光澤為空間增色。
▲品酒空間中，一片木作櫃體鋪展開來；油漆噴塗、內崁噴漆金屬條點睛，奶茶色的基調，淺明中帶有新古典的風味，其材質屬性與上方展示櫃相呼應，明朗中以自有光澤為空間增色。

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法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間設計、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。 麗境設計 Lilian 設計總監 於《Actualization of Free Life》一作，將視覺體驗延伸，並採雙動線的設計，使得空間的過渡轉換，體現品味生活於日常，而另一個作品《Simplicity Office》，則是採以大塊面的白淨基底，加入玻璃與鐵件的結合，創造通透的視覺效果，兩件作品於賽事獲得「銀獎」殊榮，締造品牌巔峰榮耀！

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