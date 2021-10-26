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2020 Novum Design Award Lilian超群出眾勇奪「雙銀」

聯合新聞網 / OPEN Design
▲客廳部分利用空間層次的啟合，創造窗景的鏈接，不因實體的受限而遭切割，另外，在入口採雙動線設計讓動線流暢簡單，且空間配置鬆緊大小適宜。
▲客廳部分利用空間層次的啟合，創造窗景的鏈接，不因實體的受限而遭切割，另外，在入口採雙動線設計讓動線流暢簡單，且空間配置鬆緊大小適宜。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間設計、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。

麗境設計 Lilian 設計總監《Actualization of Free Life》一作，將視覺體驗延伸，並採雙動線的設計，使得空間的過渡轉換，體現品味生活於日常，而另一個作品 《Simplicity Office》，則是採以大塊面的白淨基底，加入玻璃與鐵件的結合，創造通透的視覺效果，兩件作品於賽事獲得「銀獎」殊榮，締造品牌巔峰榮耀！

麗境設計

Lillian 設計總監

公司簡介

歷經一番經驗積累與磨練，懷抱將設計交織生活的使命誕生。

麗境設計以建築、室內、傢飾部門，提供全方位的專業建議與服務，完美延伸及結合軟裝、硬體的質地、色彩配置，加之燈光、動線與格局的相生相融，巧心勾勒新古典、現代風格的住宅、辦公空間，創造自設計概念到最終的成果呈現，皆使人醉心其中的經典之作。

設計理念

平衡功能與美感元素，設計出兼具兩者的使用場所；尊重建築嚴謹純粹本質，細心施作設計，傾聽託付者需求，換位思考以達最佳共識。

透過了解用戶行為模式，完成回應真實生活情況的嶄新劃設，暈染一室視覺饗宴，生成機能與美學交響的美麗境界。

獲獎紀錄

2020 義大利 A'Design Award IRON《Actualization of Free Life》《Simplicity Office》

2020 中國 創新中國空間藝術大賽 最佳設計作品銀獎《Actualization of Free Life》

2020 中國 創新中國空間藝術大賽 最佳創意作品優秀獎《Simplicity Office》

2020 澳洲 SYDNEY Design Awards SELECTION《Actualization of Free Life》

2020 澳洲 SYDNEY Design Awards SHORTLIST《Simplicity Office》

2020 法國 Novum Design Award SILVER《Actualization of Free Life》《Simplicity Office》

2020 美國 MUSE Design Award GOLD《Actualization of Free Life》

2020 美國 MUSE Design Award SILVER《Simplicity Office》

2019 美國 SPARK DESIGN AWARD FINALIST《Actualization of Free Life》

銀獎作品《Actualization of Free Life》

▲沿著軸線轉入客廳書房區則使用TABU的木皮，呈現深灰帶綠的反射漸進的自室內到戶外庭院與之連結並與家具相呼應。
▲沿著軸線轉入客廳書房區則使用TABU的木皮，呈現深灰帶綠的反射漸進的自室內到戶外庭院與之連結並與家具相呼應。

銀獎作品《Simplicity Office》

▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀的柔美呼應。
▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀的柔美呼應。

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