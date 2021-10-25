【專訪】理性美感薰陶設計 斜槓經營品牌核心

【本文由OPEN編輯部撰寫】

盛夏午後，苗栗苑裡的農村稻田，隨著陽光漫溢，為人生最美好的時刻，而這也是 清筑設計 許清皓 設計總監 學齡時，每天都能看見的風景，處於大自然環境、被傳統的老屋祖厝包圍，讓他與純樸的一草一木、土地有著深深連結，並綿延至往後的室內設計路。入行已經十多年的他，求學雖然過程不順遂，心中始終惦念渴望，也堅持走於最初的夢想；品牌創立後，屢獲國際賽事的肯定，甚至規劃餐飲龍頭「王品集團」多處旗下品牌分店裝修，並於近期斜槓經營規劃台中「富興工廠1962」，這一路走來，或許有幾分幸運，但其中的心路歷程，能從他的45年人生中說起……。

（圖）清筑設計作品《清筑雅居》

埋下設計的種子！

「我從小住在很鄉下的地方啊！加上爺爺奶奶是務農的，好像自然而然就對土地、人跟人之間的情感連結很有感覺。」許總監在電腦螢幕的另外一頭，說著自己的成長背景，父親是土木技師、母親是美術老師，外在環境跟自小的學習，薰陶著他的邏輯思考與美學感性，而這不僅是對「設計」的啟蒙，他也始終以「建築系」為升學的第一志願。

不過大學聯考成績的不盡理想，在幾番掙扎後，許總監決定放棄原夢想建築系，選擇追隨父親的腳步，就讀交通工程學系，踏入工程的領域，他這一待又是堅持了好幾年，並於碩士學位畢業後，就業於台中知名的工程顧問公司。

許總監在工程顧問公司負責的工作項目，包括都市規劃、環境影響評估、交通影響評估、土木與景觀工程設計與監工等業務，這讓他對施工的環節掌控，以及工程執行，都打下穩固的基礎。他也說，「4、5年的工作時間，無論是宏觀的都市規劃或是微觀土木、景觀工程細部的設計監造，皆學習收穫很多，我也對於所有接觸到的人事物，懷抱著深深的感謝。」

（圖）清筑設計作品《書食．話廊》

30歲的轉瞬歸零……

許總監埋頭於工程工作的4、5年期間，偶爾會碰到空間設計相關案子，無意觸動到他內心，那個深愛「設計」的自己，最後他於30歲那年毅然決然地辭職，歸零自己，轉換跑道，投身室內設計工作。他說，「我對室內設計從來沒有放棄過，但在那幾次的接觸後，才真正讓我有衝動與熱忱，想要不顧一切地往前衝！」

可想而知，歸零之路並不簡單，但許總監除了於初期進修相關室內設計課程，也幸運地藉由身邊朋友，以其介紹的客戶，以實務累積經驗與作品，那時他心裡便也更加明確，對於室內設計志向的熱愛，不久後，他更創立了品牌「清筑設計」，並打造景觀、室內與建築包辦的別墅作品《清筑雅居》。

「其實設計背後的邏輯都是相通的，並非只能選擇室內或建築的設計，只要能深入了解課題的本質，都可以找到不同解決方案。」對於設計，許總監總有很多不設限的思維，他也舉例自己進到一個空間，就會去試想了解背後設計的故事，而又自小接觸老事物環境，自然產生一些人文感觸，對於老屋常常一見鍾情，「我覺得每一棟老房子都有它獨一無二的故事，且伴隨歷史所留下的印記，其實很難仿造手法去呈現，如果舊空間可以加上新設計思維，去賦予新的生命，十分有趣也更有意義，這就是我遇到老屋的案子時，特別激發想像與感覺的原因。」

（圖）清筑設計作品《富興工廠1962》

遇見富興工廠1962

提到老屋，那就不得不說起清筑設計新辦公室的背後故事，一處為700坪老工廠的「富興工廠1962」，以所在地「復興路」的諧音趣味為發想，以「富」有的知識與專業，「興」起老屋的新生命與新價值，整棟建築為「聚落」的概念，結合設計產業與創意產業，將規劃成為台中文創新聚落。

許總監一笑而說，3年前，有幸參訪「台中繼光工務所」，聆聽賴建築師的分享後，受到其中的啟發，便開始有了尋覓老房之路。「當時只是想要一間70坪的老空間當辦公室，但符合我們需求的物件稀少，歷經三年尋找幾乎想放棄時，一棟在台中火車站旁巷內的老工廠突然出現在眼前，空間中的窗花、挑高、鬧中取靜等條件相當吸引我，最後租下整棟建築，我想這就是『厝緣』吧！」

雖然日前「富興工廠1962」在招商期間遇到台灣遭受疫情襲擊，但十分幸運地在很短的時間，招集到喜愛老屋並願意投入經營的夥伴。許總監透露，現在確定會有花藝、咖啡廳、服飾、金工、無菜單料理餐廳及深夜食堂等品牌進駐；至於二樓的「The ARK創意方舟」，則是以創意產業為主的共享工作空間，目前已共有9間創意產業公司，包含室內設計、平面設計、品牌行銷、影像創作及工程營造等，期盼成為台中老屋活化的新文創聚落、生活美學基地。

（圖）清筑設計作品《石二鍋Fresh / 台北士林》

斜槓人生經營

清筑設計至2008年創立至今，擁有多個精彩作品，包括從景觀、室內與建築都參與的《清筑雅居》住家別墅，以及王品集團的分店，屢獲國際大獎的新竹陶板屋《書食‧話廊》、升級版的台北士林石二鍋Fresh、稻町家等商空案；許總監表示，清筑設計一直有兩個核心價值，其一為「自我挑戰」，其二為「傾聽客戶的需求，洞悉問題本質，並結合專業知識與經驗，提供更好的解決方案」，他始終在客戶需求及品牌專業上拿捏平衡，並提供更好的價值，且以獨特與新穎的設計廣為業界所聞。

13個年頭，回憶起日子的點點滴滴，許總監感謝10幾年前轉換跑道後，給予信賴託付的客戶，每一位都是他的良師，而在作品推上國際殿堂後，接連深獲評審的讚揚之下，他也說，得獎不只是對作品的肯定，更是對設計工作信仰的肯定，也使自己有許多繼續前進的動力，「想要更突破框架，因而時時將自己的設計概念重新打破，並重新建立，這對我來說是很有吸引力的。」

「相信勇於築夢，確定目標後更要勇於實踐」，從轉換跑道、創立品牌，到現為規劃管理老屋活化計畫的推手， 清筑設計 許清皓 設計總監 於45年的人生中，不斷地挑戰著自己，在未來，他不僅會繼續專注設計本業，精益求精，對於老屋的愛好，也斜槓著人生規劃其中一項，經營富興工廠的老屋活化計畫，他也明朗地說，「我期許富興工廠1962能成為台中老屋活化的成功案例之一，也拋磚引玉讓更多人看見老屋的價值與美麗！」

OPEN Design 動能開啟傳媒