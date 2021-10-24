【專訪】購屋改造不敗法則 老宅新生X新成屋設計花絮

【本文由OPEN編輯部撰寫】

艾美幸福設計 許捷甯 設計總監和團隊攜手，完成許多新成屋與舊屋翻新的建案，同時也藉由公司的物業管理部門，為顧客提供更全面的物產相關服務，本次透過設計的心路歷程分享，許總監也將解開新手業主的疑惑，傳授購屋與基礎設計的教戰手冊！

（圖）回應喜愛簡約風的業主、考量孩童的成長健康，作品《晨曦帷幕》使用德國礦物塗料，飾以白、綠淺色系，在公私領域都細心增加置物處，且於兒童房設置結合收納、遊戲區的大臥榻，活化空間的利用。

空間購置Q&A 入手前優先檢驗

談及新成屋和老屋翻新，許總監概略說明分別需要留意的項目：在前者，因為現有的房屋，底子大部分皆合乎標準，所以會優先考慮設計的需求和美感；而後者主要的挑戰是陳舊管線，和通常較現在矮的樓高，上述問題牽涉硬體架構，會耗費程度不一的大量整治時間，以符合現今法規、達成理想格局。

在實際進行設計與購屋之前，是不是有什麼能留心的地方？許總監貼心補充，若是購買屋齡二、三十年的老屋，很多狀況，是實際動工以後才會發現的，因此觀察住處時，除了基本的外觀、公共走道等處，還可以多跟住戶、管理員交流打聽，同時以沒有經過特別裝潢的「素顏屋」為重點項目，避免被壁紙或是油漆矇騙，在能夠確保屋子基底的情況下，進行檢驗。

相對於老屋，結構較不需擔心的新成屋，潛藏的風險是對營造商、建商的不熟悉。「要注意，不要找名不見經傳的營造商，或是找了大的營造、建商品牌就完全卸下心防，有些案量多的品牌，反而可能會有施工品質不一的情形。」許總監說起之前遇過的驚險例子，一次設計途中，發現有漏水狀況，如果當時沒有及時修復，直接動工，完工後造成裝潢受損，需要全部拆除重來，對屋主來說也是很大的傷害。

無論如何，基礎工程的完整度，是兩種類型建案都必須留意的部分。而就算是新成屋，也不代表沒有類似舊屋的結構問題，因此借助設計師的評估，會是不錯的檢驗方式；如果買房階段有所需要，艾美幸福團隊藉由對建商、營造方，以及實際操作房屋設計的經驗，更能在專業下協助判斷空間優劣。

（圖）花藝工作室《蔓蔓低語》，運用鄉村、北歐風格進行混搭，營造明亮又悠閒的空間。

設計觀察入微 打造安心舒適宅

實際進入設計階段，設計師的專業角度，讓許總監總是能注意到，一般業主較易忽略之處，進而從旁提醒。像是年久失修的老宅，曝露於眼前的鋼筋水泥，會有許多慘況，或許有些屋主認為，這屬於內部問題，但是其實會影響整體結構；此外，很多老屋都沒有氣密的窗戶，也有滲漏水情形，窗型的選擇此時就至關重要，大眾對這塊可能不會特別關心，但像是門框、窗框、陽台，乃至跟水有關的廚房、浴室，都是設計結構上要留心的。

對於新成屋方面，總監則有許多互動故事；她表示：「設計空間的過程，就像是在觀看他人的人生軌跡。」瑜伽老師、軍人、醫師、藥師⋯⋯，有些人特別注重健康、有些人有健身喜好，希望家中有攀岩場等等，許總監在增長閱歷之際，也體認到——「業主必須要信任設計師、願意敞露自己。」讓設計師了解興趣、愛好，家庭成員互動等資訊，才能圓滿創造使人放鬆的療癒家宅。

（圖）住宅門廳《流金歲月》的設計中，回應低調輕奢的宗旨，調整光線與格局，創造便利美觀的公設環境。

劃設實例相印證 巧妙轉化Before & After

關於老宅與新成屋的建設上，許總監接續侃侃而談近期的兩個實例。首先是社區公設《流金歲月》的翻新設計，為了改善當中黯淡的舊有元素，以及動線規劃不良等狀況，她帶領團隊重新調整櫃檯布置，並精心安排LED燈帶、帶有金色的軟裝，讓原先又窄又暗的走道，變得寬敞明亮，整體呈現大氣沉穩。

另外，許總監提起新成屋作品《晨曦帷幕》；兩大一小的家庭，捨棄磁磚，選用溫潤安全的木地板、礦物漆塗料，且置入大的臥榻床鋪區和衣櫃，並在床區兼容收納，不只讓孩子的成長過程健康無虞，更便於將來的彈性規劃。這兩個例子，都說明洞察設計需求，可以讓純粹、或者陳舊的場域，煥然一新。

（圖）改良格局後，作品《夏日回憶》原本位於房屋中央的樓梯，被妥善地推至邊緣，放大小坪數家宅的空間感。

軟實力打響口碑 物管部門守護家宅

由空間的設計進一步回推，許總監說，找室內設計師進行房子的劃設，相對花費會較高，但是他們能夠提供的服務，不僅止於表象需要，會遠超越客戶所要求的。「設計師能不能把屋子當作自己家？如果是我，會做角色扮演，去想像這是我的家，我會怎麼做？」總監說，「除了業主關心的地方，我們要注意更多細節，在溝通中抓住重點。」回歸團隊本心，對於艾美幸福設計來說，尊重顧客的想法、關注人文溫度的傳遞，這些軟實力的體現，與設計力同樣重要。

溫度的展現，化作實際模樣，在艾美幸福品牌中的物業管理部門，得到發揮空間。許多託付者不只將房屋交由艾美幸福設計，也會把後續的管理、租賃委託給總監，因此從居家品質、修繕支援，到租客的挑選，她都會傾力相助，讓屋主們可以用經濟實惠的方式，與漂亮的家相遇。曾經就有一間老屋，經過簡約的改造獲得重生，不只空間樣貌變得宜人，也吸引願意好好愛護環境的租客，同時租金亦增幅不少。

無論面對何種囑咐，艾美幸福設計 許捷甯 設計總監總是回頭省思、和託付者一同爬梳生活的大小事，擔任釐清對方需求的角色，去找到捨棄的重點，以及需要保留的珍貴事物；「我們給的不只是房子，而是專屬於對方的溫度；這是我希望能傳達的。」艾美幸福設計的優勢，就是能夠觸及到客戶的心之所向，而在將來，團隊也將繼續把溫暖送達各個服務對象！

艾美幸福設計

設計總監 許捷甯

公司簡介

艾美幸福 藝起幸福

幸福，是一個人的需求得到滿足，而產生的喜悅感，是人們希望長久保持的心理情緒。艾美幸福依循客戶需求，以簡約舒適的感受為出發點，規劃並打造出專屬於居者的幸福空間，使美學觸角透過設計感動人心。

艾美幸福 全力以赴

除了細膩的施工品質，艾美幸福在設計上也不斷突破創新，將對於設計的熱忱透過作品傳遞，化情感於家居場景，融精神於商空領域；此外，為滿足業主所需，艾美幸福更提供多元的服務項目，由細節至整體全面照護，貼心且完善地孕育美好境地。

設計理念

因應每位使用者的需求及案場條件，在面對不同空間時皆轉換至全新心態，悉心自每一次互動中擷取重要資訊，務使業主的理想藍圖化為實際畫面，呈現獨一無二的幸福居所。

品牌核心價值

1. 改變的力量——

完美幻化Before & After，以質感作品換取真心笑容，忠實呈現理想居家與商空場景。

2. 專業、溫柔、堅持——

業主的反饋是成就感的來源，從良好的溝通中取得雙方共識，並提供新穎的設計想法，最終創造彼此皆能滿意開懷的圓滿結果。

3. 自然舒適的美學生活——

剖析空間用途，以基本的舒適需求為原則，打造精緻生活場域。

獲獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《漫步光廊》

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《璨光》

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《輕思·享漫》

2020 台灣 中華工商經貿科技發展協會 第19屆品質金像獎

2020 中國 2019-2020年度亞太華人設計華騰獎 住宅公寓空間類 金獎

2020 中國 她設計獎(Hers Design Award) 年度優秀空間 -《漫步光廊》

2020 杜拜 迪拜國際專業室內設計大賽 住宅空間類 優秀獎 -《漫步光廊》

2020 中國 APDC亞太設計菁英邀請賽 住宅空間類 佳作 -《漫步光廊》

OPEN Design 動能開啟傳媒