情境式商業空間 打破五感界線的極致體驗

【本文由OPEN編輯部撰寫】

餐廳、咖啡館、美髮沙龍……各式各樣的店家，林立於大街小巷，不僅提升日常生活的便利性與質感，其中美麗又別具個性的裝潢，更點亮平凡的城市街景，成為眾人前往朝聖的地標；這次，OPEN團隊邀請到擅長形塑空間情境的 川寓設計 鍾富安 主持設計師，帶領我們了解特色商空的幕後設計秘辛！

（圖）川寓設計作品《Hey Buddy！Let's Eat！》，以斑駁的紅磚牆鑲以舊木，搭襯外露的管線、灰泥地坪，形構濃厚的工業風氛圍。

換位思考 協同品牌成長

談及打造商空的技巧，鍾總監分享，自己會分別從經營者、工作人員與消費者的角度切入：首先，需從經營者一方，了解品牌的文化背景、創業契機和發展目標，接著與實際使用空間的員工深入洽談，依循對方的習慣及專業流程，為其規劃最順暢的工作動線，最後再化身為消費者，親身至案場或相同類型的店家，體驗接受服務時，自己在意的細節感受；綜合以上心路，進而完成不論實用機能或美學特色，皆能充分滿足三方的場所。

「其實，包含CI（企業識別，如：標準色、logo等）、menu、工作人員服裝和杯盤器具，川寓都會一併協助規劃。」總監補充道，由於這些細節，都是整合視覺印象中不可忽視的角色，因此他常與平面、服飾設計等不同領域的廠商合作，一同為企業量身打造專屬形象。「從提升空間美感開始，逐步引導業主由其他方式為品牌加分，讓來店客人源源不絕，是我們做設計的另類成就感。」

（圖）川寓設計作品《多向度眼鏡 驗光所》，驗光室的外牆，以線條壓花玻璃取代，不僅符合法規要求的獨立空間，更於暗色環境中，巧妙避免實體隔牆造成的壓迫感受。

跳脫傳統 兼顧特色實用

究竟該如何藉由空間美感，幫助店家於同行之中脫穎而出？鍾總監以新作品《多向度眼鏡 驗光所》為例：有別於傳統眼鏡行的明亮感，店內大膽採用深色基底，搭配格柵屏風與錯落的光源，營造引人一探究竟的神秘景緻。「我們用一支斜向15度的支架，撐起長型的透明展示平台，來展現力學的美感。」總監一一介紹著每個細節的設計巧思：「大部分的人，都會希望眼鏡戴起來輕盈、有型，所以在空間意象上，我也會想凸顯這種感受。」

他接著進一步說明，雖然場域環境色調較暗，但驗光與配鏡等區域，仍保有充足的聚光照明，不僅方便工作進行，更可藉由明暗交織的光影，堆疊、鋪展豐富的畫面層次；而其中的鋼筋鐵件，更經過細心打磨及噴漆保護，處處體現精緻細膩的觀感，於業主嚮往的工業風格中，帶出代理產品的精品形象。

（圖）鍾總監於《法藍金點》一作中，不只滿足味蕾，更以具象的空間形體，表達抽象的甜點製作、食用感受，帶領賓客享受打破五感界線的餐飲體驗。

文化涵養 遨遊異國情境

對於營造餐飲空間的異國情調，鍾總監另有一番獨到見解：「當地食物的歷史起源、製作工具，甚至人們的食用習慣，都是情境規劃可以利用的元素。」以此為出發點，《法藍金點》中，店家主打的抹茶千層、玫瑰造型蛋糕，分別轉變為植生牆與天花板的線條裝飾，加上打蛋器燈具及桿麵棍欄杆，只要步入店內，便可讓全身的感官，沉浸在糕點的精緻作工與甜美口感之中。

而《Hey Buddy！Let's Eat！》的氛圍經營，則體現於彈性佈置的桌椅和大型長桌，讓賓客們在併桌時，能產生互動，甚至結交新朋友，透過親身經歷熱烈的人際交流，感受美式作風的自由率性；至於由鏽鐵、舊木與水泥粉光，仿擬的美國舊倉庫的裝潢，更依循台灣在地喜好，於粗獷的建材做了許多細部修整，「因為用餐時能覺得舒適自在，才是最重要的！」在兼備國際美感之餘，如此細心體貼的考量，亦讓兩件作品雙雙獲得如美國 MUSE Design Awards、法國 Novum Design Award等設計大獎肯定！

（圖）位於金門的牛料理餐廳，鍾總監使用彩色毛線，製作結合牛與金門島形狀的logo牆，作為旅遊的拍照打卡點，讓店家在網路上自然而然地廣為流傳。

根基桃園 美譽口耳相傳

鍾總監經手的商空，大多是與川寓同樣位在桃園的獨立店家，往往願意給予極大的創意發揮自由，他也充分善用地緣關係，從前期洽談、工程管理到事後維修保護，皆提供最即時到位的服務。「但我們也不只侷限在桃園，最近就有一件金門的新作品！」他話鋒一轉，說起因朋友推薦，而主動登門委託的金門業主，以及自己如何以時下流行的工業風，融入當地長久以來的畜牧業文化，讓二代參與經營的牛料理餐廳、伴手禮店，煥發全新的生命力！

「對我來說，做商業空間一直都很有趣。」總監聊起每個設計案背後的故事，總是有滔滔不絕的話題，充分展現對合作店家的重視與設計熱情；而他也表示，未來最想挑戰的新項目，是打造特色民宿，期待能進一步將研究各地文化的興趣，完美結合其擅長的空間規劃，與品牌形象經營。

將產品及服務予人的抽象感受，化作具體的商業空間，川寓設計 鍾富安 主持設計師 不僅協助業主經營、發展更全面的品牌形象，同時也讓人們能於平凡的生活中，體驗異國情調，以及時常被忽略的在地文化；耐人尋味的意象巧思、沉浸感十足的情境氛圍，只需走進川寓團隊打造的特色商空，便有無數驚喜等待被發掘！

川寓設計

主持設計師 鍾富安

公司簡介

「川」，河流，文明的起源，亦是文化、藝術的起點。「寓」，居所、寄託，將客戶的情感需求，依託於空間；川寓設計，川流不息、託物寓興。

成立十餘年來，我們的熱忱從不止息，始終秉持著豐厚的實作經驗，專注耐心傾聽與用心溝通，參透使用者所期盼——

透過專業的整合思維及全面規劃，包羅建築、商業、住宅空間設計，與家飾選配、展場策劃等項目，量身訂製多元且完善的服務流程。

在不斷創新求變的路上，我們仍重視生活經驗的累積、流行資訊的更新及各種能力的培養；以至每一位客戶皆能託付信任，在執行過程感到放心，於售後服務感受貼心；讓每個人身有所棲、心有所寄。

設計理念

空間擁有許多可能性，但始終離不開人的元素，將生活、情感、經驗串連，進而達到彼此間的共鳴。

感 動｜

我們相信設計會使人感動，透過使用者的參與和溝通，傳達空間的純粹本質。

互 動｜

注重人與生活、環境間的互動關係，引導空間回歸使用者需求，將所思、所願、所愛，予以重新定義。

心 動｜

人與生活、場域的組合，建構起空間的任何可能性，用設計實踐心之所向、身之所往。

獲獎紀錄

2020 中國 金堂獎《法藍金點》- 年度傑出作品

2020 美國 MUSE Design Awards《法藍金點》- Platinum Winner

2020 美國 MUSE Design Awards《Hey Buddy！Let's Eat！》- Gold Winner

2020 台灣 華人金創獎《法藍金點》- 餐飲空間類 金獎

2020 法國 Novum Design Award《法藍金點》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《光艦歲華》- 銀獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《光艦歲華》- 住宅空間類 銅獎

2020 中國 APDC亞太設計菁英邀請賽《Hey Buddy！Let's Eat！》- 餐飲空間類 佳作獎

2020 美國 SPARK Award《Hey Buddy！Let's Eat！》- Finalist

OPEN Design 動能開啟傳媒