2021 MUSE Design Awards 張于廷精湛美學贏得鉑金大獎！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
儘管疫情造成時局巨大變動，MUSE Design Awards 仍對目標堅定不移，持續表彰設計和創意領域的專業人士、推廣參賽者的優秀作品。「新常態為人們在世界上的運作方式帶來了變化，」IAA 的執行長Kenjo Ong 說，「就算面對這些挑戰，但這些人在繼續保持卓越方面，表現出了非凡的韌性；他們的作品清楚展示了這一點。」
融合藝術與生活美學，澤序設計 張于廷 設計總監 善用天然大理石與高級皮革家具，打造一座宏偉大氣的別墅《顏公館Elegant Palace of Stones》，成功獲得「居住空間類」鉑金獎；而另一作《世傳History Unfolds》，則是以靈活木質與穩重石材，為歷史悠久的餐廳表露新生氣息，進而拿下「餐廳酒吧類」金獎，讓品牌名聲享譽國際！
澤序空間設計
張于廷 設計總監
總監介紹
現任／澤序空間設計 設計總監
學歷／亞洲大學 數位媒體設計學系
經歷／十餘年設計、工程經歷
亞洲大學研究所博士後
設計理念
古典與現代，簡約與奢華，如水之不器於物，即若相同的空間，不同的居住者亦應有專屬於自我的形貌與風韻，以專業能力與敏銳的觀察力，在人本的生活環境中，融合藝術與生活美學，將視覺語彙延伸至空間領域，平衡設計中的理性與感性，打造人文與優雅的生活質韻，用美學張力詮釋空間價值，讓您從生活中體驗設計的感動。
獲獎紀錄
2021 美國MUSE Design Award 鉑金獎、金獎
2021 法國Novum Design Award 金獎、銀獎
2020 義大利A’Design Award 銅獎
2019 義大利A’Design Award 銅獎
2019 美國 MUSE Design Award 金獎
2019 德國German Design Award Interior architecture Winner Award
2018 倫敦設計大獎 Shortlist Award
2018 香港設計大獎 Shortlist Award
2018 柏林設計大獎 雙銀獎
2018 義大利A’Design Award 銅獎
2018 韓國Asia Design Prize Finalist Award
2018 北京C+ Awards 百位名師
2017-2018 APDC Award 亞太室內設計精英 佳作
2017 美國IDA國際設計獎
鉑金獎作品《顏公館Elegant Palace of Stones》
金獎作品《世傳History Unfolds》
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