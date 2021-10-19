2021 MUSE Design Awards 吳君星、黃惠婷超群出眾勇奪金獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

由空間本質出發、重新詮釋環境氛圍，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 於辦公室作品《沈色繆思》中以遊樂為出發點，並使得人的移動，有著豐富韻味的體會，而另一作《晨光溢暖》則是藉由導引的流動感，增添空間生命力，同時也獲得賽事的「金獎」、「銀獎」殊榮，持續將品牌理念推向全世界！

共構設計有限公司

吳君星 設計師

黃惠婷 設計師

公司簡介

秉持耐心是種美德的精神，與對工法的要求與敏銳度，自 2017 年起，持續提供多種空間規劃服務，嚴格把關工程品質，不斷精進與檢視自身，展現機能與美感氛圍最大可能。

於設計領域，不追逐特定風格，尋求多種創意構想。注重事前溝通、尊重業主需求，共同構築理想空間的格局與質感，協同保存設計價值與美學創想，使空間與人的情感永續累積。

設計理念

由空間本質出發，以「形隨機能而生」、「型態隨其機能」，融合設計的理性與感性，自整體場域規劃至顏色選料等細節，皆細心關照留意，重新詮釋環境氛圍；用心傾聽客戶的需求，以專業角度給予建議，探索1+1不等於2的火花，突破固有框架，創造藝術新觀點。

借助幾何的簡潔與比例的協調，打造有「共」鳴的空間，實踐有「構」思的設計，不論經手住家抑或商空，皆形塑出令人驚豔的美好景緻，同時譜寫出一篇篇充滿故事性的個性篇章。

獲獎經歷

2021 美國 Muse Design Awards《沈色繆思》- 金獎

2021 美國 Muse Design Awards《晨光溢暖》- 銀獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 銀獎

2020 英國 LICC《晨光溢暖》- Shortlist

2020 台灣 華人金創《晨光溢暖》- 工作空間類 入圍

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金堂獎《晨光溢暖》- 入圍

金獎作品《沈色繆思》

▲灰玻的使用提升視覺細緻度，靛藍的牆板及金屬收納層架各處點綴，和橙橘的室內牆和玻璃隔間，創造令人深刻的色彩組合。

▲壁板部分，為實木自然拼板染色處理，連結後方區域與會議區，使兩處一體延伸；而牆面斜拼方向，與業主面對貴賓面向同，象徵雙方一同前進之意。

▲中央背牆面貼金錢磚，蘊藉交流順利、財源飽滿之美意，金屬管件烤漆及壁面造型磁磚，藉由花紋及圓之表現，帶有諸事圓滿含義，簡易盆景和大方裝飾陳列的泡茶區，懷抱些許禪意，反映業主沉著穩重的處事態度。

▲石皮陳貼的電視牆，天然奔放的表現與周遭文雅的線板成對比，含有事物皆具一體多面之意義；桌椅、櫃體、層架本有的高低落差，更展現視覺上的層次感。

▲品酒空間中，一片木作櫃體鋪展開來；油漆噴塗、內崁噴漆金屬條點睛，奶茶色的基調，淺明中帶有新古典的風味，其材質屬性與上方展示櫃相呼應，明朗中以自有光澤為空間增色。

銀獎作品《晨光溢暖》

▲辦公區與會議區之間的隔間牆，使用壓紋毛玻璃，聯通視覺並保留光線穿透性，同時兼顧隱蔽功能。

▲牆面添加適當留白，讓上方橫樑與開放櫃體的紋理遙相應和，彰顯空間對話感；黛藍與米白拼接的座椅，以突出色彩呼應戶外的藍天白雲，將放鬆而沉穩的氣息注入會議情景。

▲類似青苔附著紋路的大理石材，將綠意不著痕跡地帶入室內，在植栽點綴之餘，以另類巧思增添空間色彩的豐富層次及生命力，流露清新自然之美療癒人心，舒緩都市緊繃步調。

OPEN Design 動能開啟傳媒