2021 MUSE Design Awards 吳君星、黃惠婷超群出眾勇奪金獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
由空間本質出發、重新詮釋環境氛圍，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 於辦公室作品《沈色繆思》中以遊樂為出發點，並使得人的移動，有著豐富韻味的體會，而另一作《晨光溢暖》則是藉由導引的流動感，增添空間生命力，同時也獲得賽事的「金獎」、「銀獎」殊榮，持續將品牌理念推向全世界！
共構設計有限公司
吳君星 設計師
黃惠婷 設計師
公司簡介
秉持耐心是種美德的精神，與對工法的要求與敏銳度，自 2017 年起，持續提供多種空間規劃服務，嚴格把關工程品質，不斷精進與檢視自身，展現機能與美感氛圍最大可能。
於設計領域，不追逐特定風格，尋求多種創意構想。注重事前溝通、尊重業主需求，共同構築理想空間的格局與質感，協同保存設計價值與美學創想，使空間與人的情感永續累積。
設計理念
由空間本質出發，以「形隨機能而生」、「型態隨其機能」，融合設計的理性與感性，自整體場域規劃至顏色選料等細節，皆細心關照留意，重新詮釋環境氛圍；用心傾聽客戶的需求，以專業角度給予建議，探索1+1不等於2的火花，突破固有框架，創造藝術新觀點。
借助幾何的簡潔與比例的協調，打造有「共」鳴的空間，實踐有「構」思的設計，不論經手住家抑或商空，皆形塑出令人驚豔的美好景緻，同時譜寫出一篇篇充滿故事性的個性篇章。
獲獎經歷
2021 美國 Muse Design Awards《沈色繆思》- 金獎
2021 美國 Muse Design Awards《晨光溢暖》- 銀獎
2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 銀獎
2020 英國 LICC《晨光溢暖》- Shortlist
2020 台灣 華人金創《晨光溢暖》- 工作空間類 入圍
2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 佳作獎
2020 中國 金堂獎《晨光溢暖》- 入圍
金獎作品《沈色繆思》
銀獎作品《晨光溢暖》
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