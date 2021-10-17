2021 韓國K-DESIGN AWARD 吳君星、黃惠婷絕美辦公空間抱得雙奬
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！2021年K-Design Award設計大獎，共收到來自全球21個國家、3087份的參賽作品，約11%的參賽作品（315個設計）被選為獲勝者。
巧妙化用各式設計手法，將美好理念具象化為繽紛景緻，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 於辦公空間作品《晨光溢暖》與《沈色繆思》中，將品牌核心觀與祝福美意，分別轉作放鬆而明亮純粹、色調鮮明猶如遊樂場的工作場所，細緻的劃設受一席評審青睞，使二作抱得大獎，揚名國際！
共構設計有限公司
吳君星 設計師
黃惠婷 設計師
公司簡介
秉持耐心是種美德的精神，與對工法的要求與敏銳度，自 2017 年起，持續提供多種空間規劃服務，嚴格把關工程品質，不斷精進與檢視自身，展現機能與美感氛圍最大可能。
於設計領域，不追逐特定風格，尋求多種創意構想。注重事前溝通、尊重業主需求，共同構築理想空間的格局與質感，協同保存設計價值與美學創想，使空間與人的情感永續累積。
設計理念
由空間本質出發，以「形隨機能而生」、「型態隨其機能」，融合設計的理性與感性，自整體場域規劃至顏色選料等細節，皆細心關照留意，重新詮釋環境氛圍；用心傾聽客戶的需求，以專業角度給予建議，探索1+1不等於2的火花，突破固有框架，創造藝術新觀點。
借助幾何的簡潔與比例的協調，打造有「共」鳴的空間，實踐有「構」思的設計，不論經手住家抑或商空，皆形塑出令人驚豔的美好景緻，同時譜寫出一篇篇充滿故事性的個性篇章。
獲獎經歷
2021 美國 Muse Design Awards《沈色繆思》- 金獎
2021 美國 Muse Design Awards《晨光溢暖》- 銀獎
2020 英國 LICC《晨光溢暖》- Shortlist
2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 銀獎
2020 台灣 華人金創《晨光溢暖》- 工作空間類 入圍
2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 佳作獎
2020 中國 金堂獎《晨光溢暖》- 入圍
優勝作品《晨光溢暖》
優勝作品《沈色繆思》
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