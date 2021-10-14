自由揮灑個性色彩 愜意漫遊理想之居

【本文由OPEN編輯部撰寫】

和煦的陽光，由落地窗外灑入，無拘無束地自由漫溢，於此片明媚風景之中，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 運用溫和的木皮元素，配上業主一家喜愛的黑、藍色系，分別在私人場域表露個性，並共組優雅的大氣質感。

考量年輕的屋主姐弟，與其伴侶嚮往的居家樣貌，共計四樓的透天宅邸，將兩間主臥室分設於不同樓層，而公領域則基於採光和整體畫面考量，規劃開放式的客廳及餐廚區，細緻譜寫一齣既可和諧共處，同時保有獨立空間的家庭物語。

（圖）落地窗邊，灰色烤漆的實木曲面吧台，簡潔劃分出廚房與客廳區域，大方展現年輕、時尚的氣息。

客廳——開放視野 活力十足

客廳淺大地色的軟裝，與紋理層層交織的藍、白、灰三色地毯，使開闊的公領域漫溢清新活力；帶有隱約花紋的灰色電視牆，以柔和的弧形轉角銜接一片深色木皮，於挑高屋型中盡顯沉穩大氣，並悄悄藏起二樓主臥室入口。

餐廳——暖陽相伴 簡淨舒適

步至宅邸盡頭，沐浴在溫和陽光中的餐廳，兩側錯落的層架、櫃體，經由燈帶細膩打光，猶如造型俐落的立體藝品，與畫作一同疏密有致地妝點牆面；中央寬敞舒適的用餐區，則懸掛精巧的金色燈飾，點亮淨白場域，讓人懷抱清爽愉悅的心情，享受餐點，以及和家人共聚的時光。

二樓主臥——深色雅緻 現代時尚

屬於姐姐和姐夫的二樓主臥，回應其對深色系的強烈喜愛，石紋床頭及超耐磨木地板皆為黑色，搭配灰階櫃體與牆面，調和整體色彩，在恰到好處的光源點綴下，呈現一派安穩而非沉鬱的休憩氛圍；望向床畔，一座鐵件與條紋玻璃打造而成的隔屏，帶有輕巧無壓的現代風格，既隱晦遮擋衛浴入口，又讓明亮採光得以進駐空間各處，舒緩暗色調性。

（圖）三樓主臥室中，沙發一旁的木格柵門片，方便內部的電器設備散熱，並經由背板開孔通道，相連至對面的電視牆，使其表面保持乾淨清爽。

（圖）入口側牆，以屋主喜愛的深藍色為基底，飾以燈光及純白鐵件，與轉角處的粉金烤漆展示架，一同俐落襯托各式豐富收藏。

（圖）半通透的灰玻衣櫃，似有若無地界定出更衣室，模糊固有的區域界線，讓周身所感更顯無拘自適。

三樓主臥——優雅藍調 自由愜意

三樓主臥的進門端景，由淺色石紋與鍍鈦飾條組成，展現精巧貴氣的第一印象；走過轉角，一片透亮舒心的景色，自沙發一路延伸至睡眠區，漫步經過兩區之間廊道，天壁間的光線洗禮，予人平和心境，最終於深藍、灰調寢具的安穩包裹下，擁有一夜好眠。

跳脫傳統格局的限制，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 以「自由」為核心，重塑開闊的居家畫面，施展色彩與建材的搭配巧手，讓年輕的居住者們，能遊走在和自身十足契合的個性空間，並在保有最舒適合宜的距離下，相互陪伴，輕鬆愜意地享受日常。

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