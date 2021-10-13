2021 APDC亞太設計精英邀請賽 傅瓊慧、李肯奇幻雙作耀眼國際
【本文由OPEN編輯部撰寫】
APDC亞太設計中心，是室內設計聯合國組織IFI（國際室內建築師設計師團體聯盟）的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區，乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。
APDC認為，設計師的創造力在城市建設、生活健康和經濟繁榮方面起著至關重要的作用，期望通過讚頌、激發設計師的創造力，來推動社會和經濟的持續發展，這種發展可以改變我們的生活環境和視覺環境。APDC不斷的在促進中外設計深入的交流和互動，攜手在建築、景觀、室內設計領域更廣泛的合作，並將APDC設計大獎推向一個新的巔峰。
由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 在現實的場域中，打造出《無界無介》與《名坂奇洋菓子店》兩件夢幻作品，不論是翻轉幼童成長視野的托嬰中心，抑或穿越至中世紀歐洲的甜點店，皆深深吸引2021年APDC評審團的目光，大力讚揚團隊豐富的想像力，與精湛的設計手筆！
傅瓊慧 設計總監
李 肯 主持設計師
學歷
中原大學室內設計研究所
倫敦切爾西藝術大學室內設計進修
台北科技大學建築系
台南家專服裝設計
經歷
2021 創立 禾里建築開發有限公司
2021 創立 台中由里室內設計
2005 創立 台南由里室內設計
1995 創立 台南大勻室內設計
1993 台北沃荷室內設計
公司簡介
由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。
設計理念
我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。
獲獎紀錄
2021 德國 iF 住宅空間類 Finalist
2021 義大利 A'design award 商業空間類 銀獎
2020 法國 MAISON&OBJET Design Award 室內設計-居住空間類 銅獎
2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎
2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎
2020 金點設計獎 標章得主
2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎
2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師
2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計
2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎
2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎
2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎
2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎
2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎
2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎
2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎
2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎
2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention
2018 金點設計獎 標章得主
2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist
2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist
2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎
2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎
2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎
2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎
2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎
2018 德國iF設計大獎
2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎
2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎
2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎
2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處
2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎
2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎
2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍
2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎
2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎
入圍作品《無界無介》
入圍作品《名坂奇洋菓子店》
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