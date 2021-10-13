2021 APDC亞太設計精英邀請賽 傅瓊慧、李肯奇幻雙作耀眼國際

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心，是室內設計聯合國組織IFI（國際室內建築師設計師團體聯盟）的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區，乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。

APDC認為，設計師的創造力在城市建設、生活健康和經濟繁榮方面起著至關重要的作用，期望通過讚頌、激發設計師的創造力，來推動社會和經濟的持續發展，這種發展可以改變我們的生活環境和視覺環境。APDC不斷的在促進中外設計深入的交流和互動，攜手在建築、景觀、室內設計領域更廣泛的合作，並將APDC設計大獎推向一個新的巔峰。

由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 在現實的場域中，打造出《無界無介》與《名坂奇洋菓子店》兩件夢幻作品，不論是翻轉幼童成長視野的托嬰中心，抑或穿越至中世紀歐洲的甜點店，皆深深吸引2021年APDC評審團的目光，大力讚揚團隊豐富的想像力，與精湛的設計手筆！

傅瓊慧 設計總監

李 肯 主持設計師

學歷

中原大學室內設計研究所

倫敦切爾西藝術大學室內設計進修

台北科技大學建築系

台南家專服裝設計

經歷

2021 創立 禾里建築開發有限公司

2021 創立 台中由里室內設計

2005 創立 台南由里室內設計

1995 創立 台南大勻室內設計

1993 台北沃荷室內設計

公司簡介

由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。

設計理念

我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2021 德國 iF 住宅空間類 Finalist

2021 義大利 A'design award 商業空間類 銀獎

2020 法國 MAISON&OBJET Design Award 室內設計-居住空間類 銅獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎

2020 金點設計獎 標章得主

2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎

2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

入圍作品《無界無介》

▲我們以幼孩身體的探索本能，創造超越平面感知的空間，讓想像力奔放、溢滿，打破既定的方位觀念，讓自然的穿梭感，如探險的意念，貫穿上下、左右、前後、四面八方，流動到每個空間。

▲洞穴、蜿蜒路徑一路交錯綿延，如層疊的微伏山丘，同時佈滿天與地。拼木動物鮮明地佇立於天花，正往前走去，對應地上人的路跡，行走的動態感同時湧進。

▲對於幼孩來說，每個小洞，高低處看出去的景框皆不同，他們用身體的本能感知未知空間的尺度，以視覺、觸覺、聽覺等等，穿越洞窟，讓小小的觀看，變成一個大大的世界。

▲對照護人員來說，連續隔間設計，亦能幫助視線可及與身體即時到位以看顧到嬰孩需求。

▲或爬或走的動線，隨著各式功能與趣味體驗合而為一，特別以簡單的線條與色彩收束整合。

入圍作品《名坂奇洋菓子店》

▲創意甜點如同一支魔法棒，將甜味點化為對幸福的憧憬，讓走進來的人，被劇場般的空間吸引，開啟味覺與視覺想像的奇幻旅程。

▲將如夢幻泡影卻永遠不會破的氣球懸吊置頂、飛天獨角獸在頭上奔馳、白色繁花從天花板柱子長出垂降，像是峭壁懸崖生出燦爛花朵般的充滿驚奇⋯⋯種種帶著不真實感的場景。

▲場景設定為法國中世紀，帶有歷史感的設計手法，適度運用於空間各處：例如：部分保留建築物原狀，天花板與柱體拆模時特意留下痕跡，並作舊處理。

▲拉了古典線條的長軸檯面，與整面裝置製作洋菓子原料元素的玻璃瓶櫃置頂，定義自由往返現代與古典的跨時空尺度，呈現精緻與原料粗獷之間質量對比的衝突。

▲擷取古典幾何弧形線條，運用在拱型的門框、牆面、燈架、沙發、桌櫃的腳、椅背，以及串連一二樓的金色迴旋樓梯，線條讓空間柔軟，以回應夢幻場景的主調。

▲光，亦是幸福感元素之一，白天採光通透明亮，燈具是輔助點綴的美化作用，而當夜幕低垂，夢幻境地轉為神秘深邃的奇幻小屋，燈光便成了鑿鑿引光的星星。

▲將甜點予人身心抽象的“幸福感”，具象化為空間設計時，味覺移渡至全感官的體驗，當人們身置如糖如蜜的包覆裡，大作夢境的美妙時刻即將開始。

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