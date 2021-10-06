2021 APDC亞太設計精英邀請賽 趣味多彩辦公室《Joyful Cosmos》驚艷全球

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心，是室內設計聯合國組織IFI（國際室內建築師設計師團體聯盟）的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區，乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。

APDC認為，設計師的創造力在城市建設、生活健康和經濟繁榮方面起著至關重要的作用，期望通過讚頌、激發設計師的創造力，來推動社會和經濟的持續發展，這種發展可以改變我們的生活環境和視覺環境。APDC不斷的在促進中外設計深入的交流和互動，攜手在建築、景觀、室內設計領域更廣泛的合作，並將APDC設計大獎推向一個新的巔峰。

叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於辦公室作品《Joyful Cosmos》中，傳遞歡樂的主旨，並藉由橘紅、橙黃色彩，加上精緻的鍍鈦金屬，打造為活潑多彩的空間，同時獲得此次賽事評審的喜愛讚賞，增添品牌於國際的知名度！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2021 法國 Novum Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner

2021 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner,《Serenity》- Winner

2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection

2020 中國 金堂獎《墨染植境》- 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

入圍作品《Joyful Cosmos》

▲入口處形象牆的造型發想自星球，為貼合真實樣貌，左下角的圓形，施以特殊漆塗料作漸層紋理變化，另一圓則改以長虹玻璃為基底，呈現若隱若現的畫面，注入宇宙秘境的神秘氛圍。

▲此地利用建物原有的結構大樑，框出極具現代感的圓弧拱形，相互包裹、分割為座位區與書報架，仿擬科幻的太空隧道入口。

▲辦公區左右兩側牆面的間接光源，消減下方大型收納櫃的沉重，並引領人們踏入星球奇想世界，天花板四散的嵌燈是繁星，圓盤吊燈則為飛碟，上下打光，點亮大面積的灰藍宇宙。

▲會議室放置電視、獎盃的櫃體，採用清淺色系，並嵌入強化拱形的線條框架，從外部區域的造型延伸、變化出不同樣態。

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