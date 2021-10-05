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2021 APDC亞太設計精英邀請賽 精品家飾店大展非凡風采

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心，是室內設計聯合國組織IFI（國際室內建築師設計師團體聯盟）的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區，乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。

APDC認為，設計師的創造力在城市建設、生活健康和經濟繁榮方面起著至關重要的作用，期望通過讚頌、激發設計師的創造力，來推動社會和經濟的持續發展，這種發展可以改變我們的生活環境和視覺環境。APDC不斷的在促進中外設計深入的交流和互動，攜手在建築、景觀、室內設計領域更廣泛的合作，並將APDC設計大獎推向一個新的巔峰。

座落於台中的高級家具店《ELIZ》，是由新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 攜手打造，除透過鐵格柵與燈帶線條，呈現如同「精品飯店」的時尚外觀，店內更巧用軟裝與飾品，佈置一處處溫暖真實居家情景，獲得2021年APDC評審團的一致好評，大力讚賞雙方深厚的美學底蘊！

艾立思軟裝集團

座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

服務項目

▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置

▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影

▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷

入圍作品《ELIZ》

▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。
▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。

▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。
▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。

▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。
▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。

▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。
▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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