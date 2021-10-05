2021 APDC亞太設計精英邀請賽 精品家飾店大展非凡風采
【本文由OPEN編輯部撰寫】
APDC亞太設計中心，是室內設計聯合國組織IFI（國際室內建築師設計師團體聯盟）的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區，乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。
APDC認為，設計師的創造力在城市建設、生活健康和經濟繁榮方面起著至關重要的作用，期望通過讚頌、激發設計師的創造力，來推動社會和經濟的持續發展，這種發展可以改變我們的生活環境和視覺環境。APDC不斷的在促進中外設計深入的交流和互動，攜手在建築、景觀、室內設計領域更廣泛的合作，並將APDC設計大獎推向一個新的巔峰。
座落於台中的高級家具店《ELIZ》，是由新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 攜手打造，除透過鐵格柵與燈帶線條，呈現如同「精品飯店」的時尚外觀，店內更巧用軟裝與飾品，佈置一處處溫暖真實居家情景，獲得2021年APDC評審團的一致好評，大力讚賞雙方深厚的美學底蘊！
艾立思軟裝集團
座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。
Philosophy
以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。
Products
家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。
Team
我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。
服務項目
▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置
▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影
▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷
入圍作品《ELIZ》
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