2021英國IPA房地產大獎 周彥如自然家宅魅力躍登國際

【本文由OPEN編輯部撰寫】

IPA英國國際房地產獎（International Property Awards）成立於1993年，旨在表彰房地產領域的公司與設計者。該獎項按地區分類，參賽者的作品在其相關的地區級別內，會由經驗豐富的專業團隊進行評審，優勝者將被邀請參加每個地區的頒獎晚宴，並有權在其營銷中使用享有盛譽的徽標，而IPA的影響力可比美食界的米其林！

回應熱愛親近自然的一家四口，京璽國際 周彥如 設計總監 在作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》中，透過藝術手筆細細摹寫家的豐富表情，塑造家庭共聚的美好光景，恬淡悠遠的設計手法，獲得2021英國IPA房地產大獎獎項亞太區「室內設計私人住宅類-Winner」殊榮，將品牌魅力風光展現於國際舞台！

資歷

京璽國際股份有限公司 設計總監

得獎記錄

2021 中國 金外灘獎 最佳樣板房獎 - 朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return

2020 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銀獎 - 濟南旅遊路金茂府

2020 中國 金外灘獎 最佳餐飲空間 金獎 - 騰鮨

2020 中國 室內設計金堂獎 - 年度卓越人物

2020 中國 室內設計金堂獎 年度傑出樣板間/售樓處設計 - 電建．金地華宸

2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Shenwu Jinmao Palac

2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Snow Capped

2020 德國 iF DESIGN AWARD - Tou Sushi

2019 中國 中國新商業空間大獎 年度傑出新商業空間設計師

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Noble ChangAn

2019 新加坡 Singapore Interior Design Awards 國際設計獎 - Noble ChangAn

2018 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 室內設計獎 - Taipei Wu’s Residential

2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 金獎 - Beijing Expreesoup

2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Taipei Wu’s Residential

2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 鉑金獎 - Into the world of art

2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銀獎 - R&D Cocktail Lab

2016 德國 紅點設計獎 Winner 榮譽獎 - R&D Cocktail Lab

2016 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 高度贊賞獎 - Into the world of art

2016 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 - Taipei Yang’s Residential

2015 美國 INTERIOR DESIGN 國際中文版 - 中國室內設計年度封面人物

2015 美國 INTERIOR DESIGN Best of Year Awards Finalist - Into the world of art

2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - R&D Cocktail Lab

2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - Into the world of art

2015 日本 Good Design Award 優良設計 - R&D Cocktail Lab

2015 日本 Good Design Award 優良設計獎 - 國泰一品‧城隅綠居

2015 英國 FX International Interior Design - R&D Cocktail Lab

2015 英國 SBID Design International Awards - Into the worl d of art

2015 英國 SBID Design International Awards - R&D Cocktai l Lab

2015 臺灣 金點設計獎 金點設計獎標章 - Into the world of art

2015 美國 INTERIOR DESIGN 金外灘獎 - 最佳居住空間獎

2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 銅獎 - Into the world of art

2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 優選獎 - R&D Cocktail Lab

2015 中國 室內設計金堂獎年度 優秀住宅公寓設計 - 臺北黃宅

2015 中國 室內設計金堂獎年度 年度優秀展示空間 - Into the world of art

16th 香港APIDA百大空間設計大獎 - CONVERSE廣州研發中心

獲獎作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》

▲客廳區二款地毯皆出自名家設計，其一為灰階帶綠，寓意自然景況；另一則為紅色彩度，象徵落日夕陽的熱情與溫暖。

▲半高設計的雙機能電視牆，形塑視野穿透性，亦作為場域媒介串連客、餐廳，構成流暢俐落的回字動線。

▲設計師以通透的軸線關係聯袂客、餐廳，繼而轉折進入廚房、中島區域，將空間擘畫得更為開闊而鮮明。

▲設計者以「陪孩子成長」為情感核心，延伸出「家即圖書館」的空間概念。利用隔音玻璃及客製書桌設計，擘劃共讀區，將視覺、機能延伸至男主人的工作區域，讓孩子在閱讀與學習的過程中，不離家人的陪伴與情感。

▲主臥除了既有的男主人更衣間之外，另新增女主人的專屬更衣空間，使家人間的互動在私領域中持續發酵。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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