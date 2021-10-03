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2021 Novum Design Award 張于廷經典美作拔得「金、銀」大獎

聯合新聞網 / OPEN Design
▲質感生動的天然黑大理石基底，營造洶湧澎湃的水流效果；精心搭佐的木質材料和高級皮革家具，流露寧靜氛圍。
▲質感生動的天然黑大理石基底，營造洶湧澎湃的水流效果；精心搭佐的木質材料和高級皮革家具，流露寧靜氛圍。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。

澤序設計 張于廷 設計總監 於作品《顏公館Elegant Palace of Stones》，藉由天然黑大理石作為基調，搭配溫和寧靜色系，營造豪華壯麗空間，且於《世傳History Unfolds》一案中，為經營多年的魷魚羹餐廳，翩然換上新裝，以木質搭配石材質地，呼應悠長歷史的模樣，迎接舊雨新知，兩作分別獲得「金獎」與「銀獎」佳績，將品牌美譽推往高峰！

澤序空間設計

張于廷 設計總監

總監介紹

現任／澤序空間設計 設計總監

學歷／亞洲大學 數位媒體設計學系

經歷／十餘年設計、工程經歷

    亞洲大學研究所博士後

設計理念

古典與現代，簡約與奢華，如水之不器於物，即若相同的空間，不同的居住者亦應有專屬於自我的形貌與風韻，以專業能力與敏銳的觀察力，在人本的生活環境中，融合藝術與生活美學，將視覺語彙延伸至空間領域，平衡設計中的理性與感性，打造人文與優雅的生活質韻，用美學張力詮釋空間價值，讓您從生活中體驗設計的感動。

獲獎紀錄

2021 美國MUSE Design Award 鉑金獎、金獎

2021 法國Novum Design Award 金獎、銀獎

2020 義大利A’Design Award 銅獎

2019 義大利A’Design Award 銅獎

2019 美國 MUSE Design Award 金獎

2019 德國German Design Award Interior architecture Winner Award

2018 倫敦設計大獎 Shortlist Award

2018 香港設計大獎 Shortlist Award

2018 柏林設計大獎 雙銀獎

2018 義大利A’Design Award 銅獎

2018 韓國Asia Design Prize Finalist Award

2018 北京C+ Awards 百位名師

2017-2018 APDC Award 亞太室內設計精英 佳作

2017 美國IDA國際設計獎

金獎作品《顏公館Elegant Palace of Stones》

▲天花板巧用幾何弧形，創造出匠心獨具、自然的間接照明，伴隨華麗的水晶吊燈，牽引出從上到下，都值得細細品味的高層空間。
▲天花板巧用幾何弧形，創造出匠心獨具、自然的間接照明，伴隨華麗的水晶吊燈，牽引出從上到下，都值得細細品味的高層空間。

▲品茶區位於樓層的一角，長形的弧角桌椅兩側為大面窗户，讓人能於品茶時，欣賞窗外的綠意和風景；一旁緊鄰的曲線型樓梯，扶手由深色木質打造，確保其蜿蜒造型的穩定性。
▲品茶區位於樓層的一角，長形的弧角桌椅兩側為大面窗户，讓人能於品茶時，欣賞窗外的綠意和風景；一旁緊鄰的曲線型樓梯，扶手由深色木質打造，確保其蜿蜒造型的穩定性。

銀獎作品《世傳History Unfolds》

▲木條交織而成的外觀，使建築從周遭景致中脫穎而出；木與石被鋪敘於此，分別象徵好客、靈活性，以及極具歷史、人情的分量感。
▲木條交織而成的外觀，使建築從周遭景致中脫穎而出；木與石被鋪敘於此，分別象徵好客、靈活性，以及極具歷史、人情的分量感。

▲用餐區作為迎接客人的景觀，鋪敘樸素的軟裝，搭配低調的灰黑色系及石材，藉由與外牆相似的色調與材料，使兩者完美呼應。
▲用餐區作為迎接客人的景觀，鋪敘樸素的軟裝，搭配低調的灰黑色系及石材，藉由與外牆相似的色調與材料，使兩者完美呼應。

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