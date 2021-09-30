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2020 MUSE Design Awards Lilian卓越設計勇奪金獎！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

擅長平衡功能與美感元素，麗境設計 Lilian 設計總監 於作品《Actualization of Free Life》中的公領域，採雙動線設計，使視覺延伸，呈現生活品味，而另一作品《Simplicity Office》則是以極具現代的工藝與手法，解構空間美感調性，兩個精彩之作於此次賽事中，分別獲得「金獎」、「銀獎」殊榮，將品牌推上國際殿堂！

麗境設計

Lillian 設計總監

公司簡介

歷經一番經驗積累與磨練，懷抱將設計交織生活的使命誕生。

麗境設計以建築、室內、傢飾部門，提供全方位的專業建議與服務，完美延伸及結合軟裝、硬體的質地、色彩配置，加之燈光、動線與格局的相生相融，巧心勾勒新古典、現代風格的住宅、辦公空間，創造自設計概念到最終的成果呈現，皆使人醉心其中的經典之作。

設計理念

平衡功能與美感元素，設計出兼具兩者的使用場所；尊重建築嚴謹純粹本質，細心施作設計，傾聽託付者需求，換位思考以達最佳共識。

透過了解用戶行為模式，完成回應真實生活情況的嶄新劃設，暈染一室視覺饗宴，生成機能與美學交響的美麗境界。

獲獎紀錄

2020 義大利 A'Design Award IRON《Actualization of Free Life》《Simplicity Office》

2020 中國 創新中國空間藝術大賽 最佳設計作品銀獎《Actualization of Free Life》

2020 中國 創新中國空間藝術大賽 最佳創意作品優秀獎《Simplicity Office》

2020 澳洲 SYDNEY Design Awards SELECTION《Actualization of Free Life》

2020 澳洲 SYDNEY Design Awards SHORTLIST《Simplicity Office》

2020 法國 Novum Design Award SILVER《Actualization of Free Life》《Simplicity Office》

2020 美國 MUSE Design Award GOLD《Actualization of Free Life》

2020 美國 MUSE Design Award SILVER《Simplicity Office》

2019 美國 SPARK DESIGN AWARD FINALIST《Actualization of Free Life》

金獎作品《Actualization of Free Life》

▲客廳部分利用空間層次的啟合，創造窗景的鏈接，不因實體的受限而遭切割，另外，在入口採雙動線設計讓動線流暢簡單，且空間配置鬆緊大小適宜。
▲客廳部分利用空間層次的啟合，創造窗景的鏈接，不因實體的受限而遭切割，另外，在入口採雙動線設計讓動線流暢簡單，且空間配置鬆緊大小適宜。

▲沿著軸線轉入客廳書房區則使用TABU的木皮，呈現深灰帶綠的反射漸進的自室內到戶外庭院與之連結並與家具相呼應。
▲沿著軸線轉入客廳書房區則使用TABU的木皮，呈現深灰帶綠的反射漸進的自室內到戶外庭院與之連結並與家具相呼應。

銀獎作品《Simplicity Office》

▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀的柔美呼應。
▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀的柔美呼應。

▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀的柔美呼應。

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自2010年創辦至今，連年為上百種設計領域菁英舉辦的義大利A' Design Award，從其名稱以帶頭的英文字母「A」為首，加上角分符號「’（Prime）」，傳達出從優秀作品中力求卓絕設計的強大心念，每年都吸引許多優秀設計師一同角逐賽事，更被譽為「歐洲設計界奧斯卡」。2020年，218位經驗豐富與專業人士組合成的評審團隊，自全球超過180個國家、超過4萬餘份的作品中選出設計領域的佼佼者。

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