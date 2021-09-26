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2021 TID Award 廖韋強絕倫手筆攬獲大獎

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

自2007年起，TID Award（台灣室內設計大獎），向各地設計者廣發英雄帖，旨在表彰對空間創意與室內設計有想法、對社會有責任感的設計者。2021年，TID Award依照往例，仍然強調設計作品的獨特性和原創性，並正式將永續再生設計、社會通用設計、創新技術設計、全齡設計等重要議題，加入評選標準及給獎範圍，表達與社會群體的互動及責任，作為華人地區室內設計最高的專業成就獎，更進一步引領產業未來發展之格局與定位。

廖韋強總監

依循業主一家自日本移居來台的背景，打造出帶有日式氛圍的宅邸《THE CITY PARK》，其中串連公、私領域的環繞式動線，讓家人間的互動，既各自獨立又密不可分，契合真實需求的貼心規劃與優雅景緻，成功獲得2021年「居住空間類—TID獎」，再度展現品牌對「家」獨到的美學詮釋！

執行長 陳渼蓁 Michelle Chen；設計總監 廖韋強 John Liao

設計總監介紹

廖韋強 John Liao：唐林建築室內設計總監，從事室內設計超過30餘年，同時也是生活實踐家、極限運動家，熱愛廚藝、藝術繪畫、鐵雕與帆船運動，認為生活是瘋狂的創作展演，兼具藝術家的真摯情懷與卓然品味，透過作品展現與國際對話的宏觀企圖。

曾多次獲得德國iF Design Award、紅點設計大獎、義大利A'Design Award、英國London Design、AIA紐約設計大獎、新加坡Singapore Interior Design Awards、TID Award等多國設計大獎。

公司簡介

唐林建築室內設計成立於 1995年，以住宅設計、獨棟住宅、新建築設計、商業空間之建築及室內設計為主，曾榮獲數十項國際設計大獎，透過量身打造的空間規劃，細膩的施作工法，為您提供最貼近人心的空間設計。

設計理念

「優雅難尋，美學盛開。」

我們認為設計來自於生活，將居住者所期待、嚮往的生活型態，與設計巧妙融合，讓空間成為生活態度的延伸，結合現代美學，成就品味與質感兼具的空間樣貌，與業主共同開啟人與空間的對話，優雅呈現大宅氣韻，完美詮釋家的意義。

獲獎作品《THE CITY PARK》

首先，將公領域的客廳、餐廳、書房、視聽間貫穿成一線，並以環繞型的格局，讓所有空間都相互連貫，整體動線既活潑又不失各自的獨立性，同時也能在視覺管理上獲得安全感。

廊道則是日本庭園的概念，象徵經過蜿蜒的曲折，最終回到家門口沿著廊道走到底，打開電動門，回頭望向整間居室，赫然發現整體空間的穿透性與協調性，極為舒適愜意。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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