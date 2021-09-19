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2021 MUSE Design Awards 黃威郡、卓玲妃銳不可擋雙金入袋

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

儘管疫情造成時局巨大變動，MUSE Design Awards仍對目標堅定不移，持續表彰設計和創意領域的專業人士、推廣參賽者的優秀作品。「新常態為人們在世界上的運作方式帶來了變化，」IAA的執行長Kenjo Ong說，「就算面對這些挑戰，但這些人在繼續保持卓越方面，表現出了非凡的韌性；他們的作品清楚展示了這一點。」

叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 在辦公室作品《Infinite Creativity》《Joyful Cosmos》中，皆展現業主鮮明的風格特色；前者透過建築氣度，加乘動力美學的概念打造，後者則是以傳遞歡樂為主旨，創造城市星球意象，並帶入空間，兩個魅力之作同時榮獲賽事「金獎」的肯定！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2021 法國 Novum Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner

2021 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner,《Serenity》- Winner

2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection

2020 中國 金堂獎《墨染植境》- 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

金獎作品《Infinite Creativity》

▲從入口迎面而至，兩排的A型列柱，以金屬鍍鈦搭載燈光照明，產生由戶外投射進來的視覺效果，彷彿進入外星宮殿般的既視感。
▲從入口迎面而至，兩排的A型列柱，以金屬鍍鈦搭載燈光照明，產生由戶外投射進來的視覺效果，彷彿進入外星宮殿般的既視感。

▲將企業總部想像成航空母鑑，總裁辦公室便是指揮艙，我們在天花板上，選用星空紋理的大理石材，搭配環繞的光束與鏡面反射，呈現宇宙浩瀚無垠的廣闊意象。
▲將企業總部想像成航空母鑑，總裁辦公室便是指揮艙，我們在天花板上，選用星空紋理的大理石材，搭配環繞的光束與鏡面反射，呈現宇宙浩瀚無垠的廣闊意象。

▲作為影音娛樂用途的VIP招待室，延續整體空間的太空艙概念——八角形的天壁，以不同形式材質混搭，搭襯地坪材質的反射效果，視覺上更顯神秘奇幻。
▲作為影音娛樂用途的VIP招待室，延續整體空間的太空艙概念——八角形的天壁，以不同形式材質混搭，搭襯地坪材質的反射效果，視覺上更顯神秘奇幻。

金獎作品《Joyful Cosmos》

▲入口處形象牆的造型發想自星球，為貼合真實樣貌，左下角的圓形，施以特殊漆塗料作漸層紋理變化，另一圓則改以長虹玻璃為基底，呈現若隱若現的畫面，注入宇宙秘境的神秘氛圍。
▲入口處形象牆的造型發想自星球，為貼合真實樣貌，左下角的圓形，施以特殊漆塗料作漸層紋理變化，另一圓則改以長虹玻璃為基底，呈現若隱若現的畫面，注入宇宙秘境的神秘氛圍。

▲此地利用建物原有的結構大樑，框出極具現代感的圓弧拱形，相互包裹、分割為座位區與書報架，仿擬科幻的太空隧道入口。
▲此地利用建物原有的結構大樑，框出極具現代感的圓弧拱形，相互包裹、分割為座位區與書報架，仿擬科幻的太空隧道入口。

▲辦公區左右兩側牆面的間接光源，消減下方大型收納櫃的沉重，並引領人們踏入星球奇想世界，天花板四散的嵌燈是繁星，圓盤吊燈則為飛碟，上下打光，點亮大面積的灰藍宇宙。
▲辦公區左右兩側牆面的間接光源，消減下方大型收納櫃的沉重，並引領人們踏入星球奇想世界，天花板四散的嵌燈是繁星，圓盤吊燈則為飛碟，上下打光，點亮大面積的灰藍宇宙。

▲會客區、會議室等各區的用途標示，皆化用衛星雷達發射站的形貌，以不鏽鋼金屬蝕刻，印上專屬圖標，延續整體太空科幻的意象。
▲會客區、會議室等各區的用途標示，皆化用衛星雷達發射站的形貌，以不鏽鋼金屬蝕刻，印上專屬圖標，延續整體太空科幻的意象。

▲會議室放置電視、獎盃的櫃體，採用清淺色系，並嵌入強化拱形的線條框架，從外部區域的造型延伸、變化出不同樣態。
▲會議室放置電視、獎盃的櫃體，採用清淺色系，並嵌入強化拱形的線條框架，從外部區域的造型延伸、變化出不同樣態。

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自2010年創辦至今，連年為上百種設計領域菁英舉辦的義大利A' Design Award，從其名稱以帶頭的英文字母「A」為首，加上角分符號「’（Prime）」，傳達出從優秀作品中力求卓絕設計的強大心念，每年都吸引許多優秀設計師一同角逐賽事，更被譽為「歐洲設計界奧斯卡」。2020年，218位經驗豐富與專業人士組合成的評審團隊，自全球超過180個國家、超過4萬餘份的作品中選出設計領域的佼佼者。

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