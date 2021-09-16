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2021 MUSE Design Awards 繽紛軟裝店勇奪鉑金大獎

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

儘管疫情造成時局巨大變動，MUSE Design Awards 仍對目標堅定不移，持續表彰設計和創意領域的專業人士、推廣參賽者的優秀作品。「新常態為人們在世界上的運作方式帶來了變化，」IAA 的執行長Kenjo Ong 說，「就算面對這些挑戰，但這些人在繼續保持卓越方面，表現出了非凡的韌性；他們的作品清楚展示了這一點。」

化用「精品飯店」的時尚形象，新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 合作的打造高級家具旗艦店《ELIZ》，外觀以鐵件格柵鋪排大氣風貌，店內則巧佈多元軟裝，呈現「一處一景」的繽紛居家想像，成功拿下「商業空間類」鉑金大獎，於國際一展雙方卓越的設計風範！

艾立思軟裝集團

座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

服務項目

▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置

▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影

▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷

鉑金獎作品《ELIZ》

▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。
▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。

▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。
▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。

▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。
▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。

▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。
▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。

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自2010年創辦至今，連年為上百種設計領域菁英舉辦的義大利A' Design Award，從其名稱以帶頭的英文字母「A」為首，加上角分符號「’（Prime）」，傳達出從優秀作品中力求卓絕設計的強大心念，每年都吸引許多優秀設計師一同角逐賽事，更被譽為「歐洲設計界奧斯卡」。2020年，218位經驗豐富與專業人士組合成的評審團隊，自全球超過180個國家、超過4萬餘份的作品中選出設計領域的佼佼者。

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