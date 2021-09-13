2020-2021地產設計大獎 簡兆芝藏金筆法亮眼奪獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

作為中國首個地產行業的國際性設計賽事——「CREDAWARD地產設計大獎．中國」，開創以地產角度評選設計，由海內外學術界、地產界、媒體界的專業人士，共同組成評審團隊，以嚴謹的評選流程、公開的評選模式、嚴苛的獲獎機制，迅速成長為中國地產行業極具影響力，以及號召力的設計大獎，被譽為「最難獲得大獎」之一，今年更吸引超過1900份作品，涵蓋17個國家和地區的500多家機構！

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 運用屋主喜愛的灰與黑作為空間基調，點以金色燈飾，展現業主的內斂性格於沉穩住宅《墨藝藏金》，動人的簡筆手法獲得青睞，得到本屆地產設計大獎的「室內設計類-優秀獎」，展現品牌非凡設計力！

簡兆芝 主持設計師(建築師)

簡兆芝 /Kathy

學歷

國立交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組－副理

固特室內設計工程有限公司－專案設計師

欣漢設計工程有限公司－主設計師

實力文教機構 建築師班－講師

台北科技大學 非學分班－兼任講師

蘭陽技術學院－兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所－室內設計部經理

大器設計－部門經理

陳廷杰建築師事務所－室內設計總監

公司宗旨

簡兆芝室內裝俢設計有限公司，嘗試探尋「人」與「空間」的融合及對話。「空間」是一個裝置的機構，這個機構含括了種種靜態與動態的行為，「設計」為了各種靜態及動態的行為，進行量身訂製規劃、配置，進而使其達到合理的安排及使用化，在這個過程中包含了區隔、動線、配置預算，以上這歸屬於機能性的部份，在設計上我們必需呈現生命力，更精準的是說讓它可以帶出其本質的靈魂，充滿其中。

設計理念

順應空間場域的自然特性、使用者的活動狀況、構造方式而決定其空間設計定位；希望從其空間視覺上表現出內外張力的互動，及空間質量與色彩的平衡，將空間呈現出互相交錯及延伸之特性；可融合出使用者與其空間之個人化獨特空間氛圍，希望揚棄僵化的空間區分之邊際線，運用簡潔創新的手法，來定義空間本身的生命力，脫繭出傳統空間界線定義的束縛；不遵守傳統對稱設計的手法，端視使用者需求及平衡設計之手法來呈現空間效果。

獲獎紀錄

2021 法國 Novum Design Award《舞花綻藝》- Silver Winner

2021 韓國 K-Design Award《酌藝》Finalist

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎 榮獲 年度設計行業菁英人物

2020 中國 金堂獎《墨藝藏金》入圍作品

2020-2021 中國 室內設計年度封面人物

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《墨藝藏金》住宅空間類 銅獎

2020 法國 MAISON＆OBJET Design Award《墨藝藏金》入圍

2020 美國 MUSE Design Awards《墨藝藏金》《磐石雅居》金獎

2020 中國 金外灘獎《Deloitte Taiwan》最佳辦公空間 優秀獎

2019-2020 地產設計大獎．中國《Deloitte Taiwan》優秀獎

2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD《磐石雅居》銀獎

2020 德國 German Design Award《Deloitte Taiwan》Winner

2019 中國 金堂獎《Deloitte Taiwan》入圍作品

2019 英國 Outstanding Property Award London《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award London《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award《幽岸岩光》金獎

2019 義大利 A' Design Award and Competition《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜 DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國 M+高端室內設計大賽《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 台灣 華人金創獎《Deloitte Taiwan》優良作品《幽岸岩光》入圍作品

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》Finalist

獲獎作品《墨藝藏金》

▲電視牆板材在燈光照映下熠熠生輝，灰黑調的薄石板與周遭的燈源交織成一和諧畫面，微明中帶晶瑩紋理，橫亙攀附於牆面。沙發椅選用陽橙皮革做外觀修飾，在空間中劃出鮮明色調。

▲富設計感的燈具為空間進行完美增色，響應「藏金」概念，在染上墨色的場域中增添明亮氣息；使用石紋板材的桌子，除以淺色對立暗面，形塑懸浮之感，更增加空間視覺，避免場域的組構成分過暗。

▲具朦朧輪廓效用的木格柵，將寢室與外部空間的採光做相連，使得通透的光線得以在廊道與臥室內穿梭無礙，同時切割公私領域的隔界。

OPEN Design 動能開啟傳媒