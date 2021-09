2020-2021地產設計大獎 周彥如日式料理亭風光奪獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

作為中國首個地產行業的國際性設計賽事——「CREDAWARD地產設計大獎.中國」,開創以地產角度評選設計,由海內外學術界、地產界、媒體界的專業人士,共同組成評審團隊,以嚴謹的評選流程、公開的評選模式、嚴苛的獲獎機制,迅速成長為中國地產行業極具影響力,以及號召力的設計大獎,被譽為「最難獲得大獎」之一,今年更吸引超過1900份作品,涵蓋17個國家和地區的500多家機構!

京璽國際 周彥如 設計總監 在作品《騰鮨》中,還原細膩異國風土民情,傳遞日式料理店的文化記憶,將人與人間的連結,牽起於場域之間,帶有古老雋永風味的量體,展現非凡品牌魅力,拿下第七屆地產設計大獎「室內設計類-優秀獎」!

資歷

京璽國際股份有限公司 設計總監

得獎記錄

2021 中國 金外灘獎 最佳樣板房獎 - 朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return

2020 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銀獎 - 濟南旅遊路金茂府

2020 中國 金外灘獎 最佳餐飲空間 金獎 - 騰鮨

2020 中國 室內設計金堂獎 - 年度卓越人物

2020 中國 室內設計金堂獎 年度傑出樣板間/售樓處設計 - 電建.金地華宸

2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Shenwu Jinmao Palac

2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Snow Capped

2020 德國 iF DESIGN AWARD - Tou Sushi

2019 中國 中國新商業空間大獎 年度傑出新商業空間設計師

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Noble ChangAn

2019 新加坡 Singapore Interior Design Awards 國際設計獎 - Noble ChangAn

2018 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 室內設計獎 - Taipei Wu’s Residential

2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 金獎 - Beijing Expreesoup

2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Taipei Wu’s Residential

2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 鉑金獎 - Into the world of art

2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銀獎 - R&D Cocktail Lab

2016 德國 紅點設計獎 Winner 榮譽獎 - R&D Cocktail Lab

2016 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 高度贊賞獎 - Into the world of art

2016 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 - Taipei Yang’s Residential

2015 美國 INTERIOR DESIGN 國際中文版 - 中國室內設計年度封面人物

2015 美國 INTERIOR DESIGN Best of Year Awards Finalist - Into the world of art

2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - R&D Cocktail Lab

2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - Into the world of art

2015 日本 Good Design Award 優良設計 - R&D Cocktail Lab

2015 日本 Good Design Award 優良設計獎 - 國泰一品‧城隅綠居

2015 英國 FX International Interior Design - R&D Cocktail Lab

2015 英國 SBID Design International Awards - Into the worl d of art

2015 英國 SBID Design International Awards - R&D Cocktai l Lab

2015 臺灣 金點設計獎 金點設計獎標章 - Into the world of art

2015 美國 INTERIOR DESIGN 金外灘獎 - 最佳居住空間獎

2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 銅獎 - Into the world of art

2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 優選獎 - R&D Cocktail Lab

2015 中國 室內設計金堂獎年度 優秀住宅公寓設計 - 臺北黃宅

2015 中國 室內設計金堂獎年度 年度優秀展示空間 - Into the world of art

16th 香港APIDA百大空間設計大獎 - CONVERSE廣州研發中心

獲獎作品《騰鮨》

餐食區塊以ㄇ字型島檯為核心,藉由開放式廚房的概念,整合料理與用餐機能於一個平面,讓饕客們一覽師傅細作料理的掌中藝術,同時品嘗其「無菜單料理」中的客製鮮味。

細觀主牆上古老的格柵工藝,以纖薄竹片構成一幅富士山海圖,其間篩濾的暖黃光源,精確接榫美感與機能,復刻出時代感的富麗堂皇。而木格柵擘劃的天幕--「格天井」(Gotenjyo),搭載間序亮起的鑲嵌燈源,將木造結構與現代設備細緻相接,呈現穿越時空的況味。

入門左右有風雅的端景迎賓,也有遒勁卷軸,以長篇的古韻靜態,替遠道而來的食客驅除風塵。而懸掛另一立面的畫作,由大正畫家親手繪製、平成藝術家敷以金箔再創作的「散花圖」,懷有和平吉祥的美意。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來,在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念,將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡;同時表達藝術及祟高品鍳能力,一絲不苟的傳達於此,追求高品質的生活美學與結構,在時藝引領下,蘊含豐沛涵養內在的能量,走進藝術的空間中,靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏,與家人在此共用生活。

