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【專訪】空間高敏感力 流動的風水美學

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

端看各式住宅與商空類型設計，采舍設計 楊詩韻 設計總監 總是細膩的在作品，牽起人、空間，以及建築三方間的關係，且透過自身的極度高敏感力，於格局上，加及其注重的採光、動線流暢，還有華人忌諱的風水問題，使得宅邸的特色完全發揮！本文重點將揭開，她24年設計生涯的淬鍊精華！

（圖）采舍設計作品《家の形》隨處可見的機能設計規劃，使得視覺上更顯俐落。
（圖）采舍設計作品《家の形》隨處可見的機能設計規劃，使得視覺上更顯俐落。

融入空間高敏感

楊總監每到一個案場進行場勘時，總會敏銳地洞察該空間加分效果，因此，對於空間的高敏感一題，總監解釋為「自己注重的採光及動線流暢度」。她說，「近年建築案這部分都做得相對不錯，所以我不希望有過多的裝飾、包覆，抹去空間原有的優點，因此思及業主生活習慣需求後，將光線、空氣流動的元素導引在我的設計，並提升房子的效能及質感。」

楊總監補充說到，「大採光、有低矮的窗戶是近年的建築特色，如果我們做太多的裝潢，便會影響其優點，那就不會是一個很好的設計。」不過，一覽無遺的空間，不僅會有透光性太強的問題，還會有一些風水禁忌，總監說，雖然現在台灣人不會像以前如此忌諱細節，但大方向還是有顧慮，所以必須要在需求格局、風水，及品牌設計理念之間相互融合搭配，達到雙贏的效果。

（圖）作品《知青沁.A1》以廊道設計，避免開門見灶的風水問題。
（圖）作品《知青沁.A1》以廊道設計，避免開門見灶的風水問題。

風水流動 vs 建材運用

提及風水，楊總監舉例一般大眾會注意到，且與客戶需求息息相關的項目，像是開門見灶、開門見廁、床頭壓梁，穿堂煞等等，同時也與空間的流動，就是動線有關係。她認為，「動線」就好比人體工學，是要當你回到家，便感受到其中的舒適，「我在規劃建議時，都會做到整體空間的暢通，因為過多的走道相對浪費，並且沒有有效利用。」

至於是否裝潢越多，就會越有壓迫感？對此，楊總監反而覺得於空間部分裝修，且大膽地抓出比例是有益的，或者利用新建材替設計添增層次，若是遇到預算問題，也可點綴局部，呈現畫龍點睛之效，比如木作裝潢便可以以特殊漆、油漆跳色、進口壁布表現。總監說，「我們不會去侷限傳統，而是會結合兩個異材質的優點，展現不同。」

（圖）采舍設計於新作《吉市》中，透過調整重塑格局，滿足業主滿足想望。
（圖）采舍設計於新作《吉市》中，透過調整重塑格局，滿足業主滿足想望。

個別案例的分析

「用俐落的設計語彙，鋪述流暢的線條格局。」楊總監秉持品牌的設計信念，平衡感性與理性，打造一處處業主的想望之地，並先以兩間家宅說明，包含退休夫妻的宅邸《吉市》與溫馨四口小家庭《家の形》。

對於擁有30坪空間的《吉市》一作，總監說，該格局本為四間房的空間，但因為夫妻倆希望公領域有寬敞的視覺效果，廚房跟臥室也想加大，所以格局上有小幅度的調整，首先是加寬電視牆的牆面，並以淺色大薄磚，塑造通透感受，且將其中一個房間與主臥室合併，兼具起居功能，室內的廁所入口則是考量風水，將側牆設計延伸加長，完美實現業主夢想藍圖。

而屬於客變（業主變更）的《家の形》作品，則是因應業主家中女兒的需求，一開始規劃便把臥室的衛浴間，更改為梳化更衣間，且因為整體空間擁有採光良好的優勢，主臥位置選擇遠離公領域，有別於一般既定印象之外，也保有隱私。此外，總監也提到實品屋的《知青沁.A1》，她說，此作品一開始就以模擬業主，實際入住下的情況設計，除去開門見灶的風水問題，設置玄關廊道，同時以灰玻製造輕巧感，致使狹長的空間有放大效果。在每一個作品中，皆能看到楊總監將「量身訂作」變為案件的主軸，使得居者能感受其中的細膩情感。

（圖）作品《享享》具備辦公場域的空間，兼容住家的基礎設置，采舍設計大展設計實力，實現業主的需求。
（圖）作品《享享》具備辦公場域的空間，兼容住家的基礎設置，采舍設計大展設計實力，實現業主的需求。

回歸客戶的需求

「勇於嘗試、喜歡溝通、不會去否決業主想法，24年的設計經驗，成為豐富我歷程的養分。」楊總監接續分享，一處位於淡水的舊屋翻新的透天宅作品，業主想以此為退休居住，所以會有很多想法與希望，像是全屋的地暖、除濕、原木素材，當中就必須了解建材的使用。相信這只是其中的案例，愛好涉獵未曾接觸的案場的總監，總是於過程中腦力激盪，促成許多佳作的誕生。

當提到疫情之下有何改變時，楊總監悠悠地說，好像沒什麼不同，唯一感到不一樣的是，放慢了自己的腳步，同時在近期的作品《享享》裡面，也因為大家漸漸在家工作居多，所以辦公與住宅二合為一的現象，也會越來越流行，在設計上，便回應趨勢，硬軟裝部分就要有多功效使用，比如餐桌可以吃飯也能工作。

采舍設計 楊詩韻 設計總監 於業界深耕24年之久，憑藉「珍視」每一個空間的態度，把品味與生活點滴融入其中，其設計樣貌，不僅屢獲國際大獎的肯定，也獲得各式業主的愛戴，未來，總監也將「一如既往」地，給予大眾「屬於她的設計」。

采舍設計

設計總監 楊詩韻

公司簡介

於2003年成立，設計觸角廣泛，除接手各式住宅與商空個案外，亦接受特別訂製，親手打造藝術裝飾及家具。

以珍視的態度面對每一個空間，仔細聆聽業主心中的想望，用俐落的設計語彙，鋪述流暢的線條格局。

我們秉持著站在使用者的角度思考，於雙向交流溝通後形塑美好居所，細細把關各個細節，從而打造理想生活場域。

設計理念

歸本求真

回應生活本該具備的自在與舒適感，除去浮華裝飾，追求完美細節，平衡設計中的理性與感性。反映使用者對空間風格的喜好，並善用各式媒材組合，將品味與生活點滴融入設計中呈現出雍容大度的空間質感。

串連情感

重視生活態度，兼及場域本質，強調空間設計並非外在形體之美，以和諧且注重根基的手法為目標，使居者感受到其中細膩柔緻的情感餘韻，進而牽起人、空間、建築三方之間的微妙關係。

獲獎經歷

2020 韓國 K-DESIGN AWARD《家の形》Winner

2020 美國 Muse Design Award《家の形》金獎

2020 中國 她設計獎《家の形》年度優秀空間

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《家の形》住宅空間類 佳作

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《家の形》住宅空間類 優秀獎

2020 中國 金堂獎《家の形》入圍

OPEN Design 動能開啟傳媒

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