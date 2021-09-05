2021 Novum Design Award 簡兆芝典雅家宅《舞花綻藝》抱得銀獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。

以「追求平衡」的現代手法，重新詮釋古典美學，簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 於作品《舞花綻藝》中，透過細心安排的軟裝比重與深淺色彩，構築一座溫暖細緻的優雅宅邸，獲得評審們佳評如潮，拿下2021年Novum Design Award銀獎，大力肯定其中展露的精巧設計手筆！

簡兆芝 主持設計師(建築師)

簡兆芝 /Kathy

學歷

國立交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組－副理

固特室內設計工程有限公司－專案設計師

欣漢設計工程有限公司－主設計師

實力文教機構 建築師班－講師

台北科技大學 非學分班－兼任講師

蘭陽技術學院－兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所－室內設計部經理

大器設計－部門經理

陳廷杰建築師事務所－室內設計總監

公司宗旨

簡兆芝室內裝俢設計有限公司，嘗試探尋「人」與「空間」的融合及對話。「空間」是一個裝置的機構，這個機構含括了種種靜態與動態的行為，「設計」為了各種靜態及動態的行為，進行量身訂製規劃、配置，進而使其達到合理的安排及使用化，在這個過程中包含了區隔、動線、配置預算，以上這歸屬於機能性的部份，在設計上我們必需呈現生命力，更精準的是說讓它可以帶出其本質的靈魂，充滿其中。

設計理念

順應空間場域的自然特性、使用者的活動狀況、構造方式而決定其空間設計定位；希望從其空間視覺上表現出內外張力的互動，及空間質量與色彩的平衡，將空間呈現出互相交錯及延伸之特性；可融合出使用者與其空間之個人化獨特空間氛圍， 希望揚棄僵化的空間區分之邊際線，運用簡潔創新的手法，來定義空間本身的生命力，脫繭出傳統空間界線定義的束縛；不遵守傳統對稱設計的手法，端視使用者需求及平衡設計之手法來呈現空間效果。

獲獎經歷

2021 韓國 K-Design Award《酌藝》Finalist

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎 榮獲 年度設計行業菁英人物

2020 中國 金堂獎《墨藝藏金》入圍

2020-2021 中國 室內設計年度封面人物

2020 英國 Outstanding Property Award London《墨藝藏金》Honorable Mention

2020 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《墨藝藏金》住宅空間類 佳作獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《墨藝藏金》住宅空間類 銅獎

2020 法國 MAISON＆OBJET Design Award《墨藝藏金》入圍

2020 美國 MUSE Design Awards《墨藝藏金》《磐石雅居》金獎

2020 中國 金外灘獎《Deloitte Taiwan》最佳辦公空間 優秀獎

2019-2020 地產設計大獎．中國《Deloitte Taiwan》優秀獎

2020 台灣 華人金創獎《墨藝藏金》佳作獎

2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD《磐石雅居》銀獎

2020 德國 German Design Award《Deloitte Taiwan》Winner

2019 中國 金堂獎《Deloitte Taiwan》入圍作品

2019 英國 Outstanding Property Award London《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award London《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award《幽岸岩光》金獎

2019 義大利 A' Design Award and Competition《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜 DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國 M+高端室內設計大賽《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 台灣 華人金創獎《Deloitte Taiwan》優良作品《幽岸岩光》入圍

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》Finalist

銀獎作品《舞花綻藝》

▲選用暖色亮面的皮製沙發、餐椅，作為米色牆面的立體延伸，同時也和金屬壁飾一起迎接陽光，散發十足典雅的溫潤光澤與高貴情致。

▲染黑的白橡木書桌，如一方質感厚實的硯台，為書房奠定沉穩的詩書氣韻，與之對比，牆面的懸空櫃體，則在嵌燈襯托下更顯輕盈。

▲採用簡單的分割線與斜取手，勾勒出乾淨簡約的形態，並將進門一側做成展示櫃，藉由櫃體的內凹空間，與櫃內的鏡面映像，減緩頂天立面的壓迫感。

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