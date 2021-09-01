2021 Novum Design Award 黃威郡、卓玲妃前衛大作《Infinite Creativity》奪得金獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。

叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 運用建築美學尺度，融入超跑的流線元素與動力美學，呈現氣勢十足的企業總部《Infinite Creativity》，其中跳脫主流設計的前衛思考，廣受評審的一致好評，成功獲得2021年Novum Design Award金獎殊榮，讓叡觀品牌獨特的「未來感」美學，於國際間大放異彩！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2021 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner,《Serenity》- Winner

2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection

2020 中國 金堂獎《墨染植境》- 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

金獎作品《Infinite Creativity》

▲從入口迎面而至，兩排的A型列柱，以金屬鍍鈦搭載燈光照明，產生由戶外投射進來的視覺效果，彷彿進入外星宮殿般的既視感。

▲將企業總部想像成航空母鑑，總裁辦公室便是指揮艙，我們在天花板上，選用星空紋理的大理石材，搭配環繞的光束與鏡面反射，呈現宇宙浩瀚無垠的廣闊意象。

▲作為影音娛樂用途的VIP招待室，延續整體空間的太空艙概念——八角形的天壁，以不同形式材質混搭，搭襯地坪材質的反射效果，視覺上更顯神秘奇幻。

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