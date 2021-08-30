【專訪】精緻裝飾軟裝 生活化的藝術饗宴

【本文由OPEN編輯部撰寫】

明明住家已依照夢想中的樣貌裝潢，卻總是少了某種「生活的感覺」？而當喜愛的家具擺入家中後，又突然變得一點都不特別？面對這些疑惑，從DECO專門店起家，如今成為專業室內設計師的 愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 回答道：「對空間來說，硬裝、動線規劃得再好，只要軟裝搭配不合適，那就會前功盡棄。」OPEN團隊透過一個小時的專訪時間，與總監揭開幕後秘辛！

（圖）愛丽設計作品《湛藍靡麗》，設有原木長桌，以及天然透光石材打造的吧台，於時尚空間充分展現自然紋理的生命力。

DECO起家 掌握搭配精髓

李總監經營DECO專門店的十年當中，只要顧客同意，她與團隊都會親自去對方家裡，了解屋內現況，做更完善的佈置規劃，「我希望他們不僅是買到喜歡的家具或飾品，還能知道要放在哪些位置，才會達到最大的美感加分效果。」在這些經驗累積下，總監於日後跨足空間設計時，往往只需了解業主喜愛的家飾、藝品樣式，便能迅速為其掌握整體的風格走向，並以家配巧妙修飾原建物的不足之處。

她接著回憶，曾經有位合作的客戶，選擇自行挑選家具，但卻在入住一個月後再度聯繫自己，原因是住起來「不太對勁」，總監到現場一看，發現對方挑選的沙發和餐桌等等，單看材質及舒適度，其實都相當有品味，不過由於彼此的風格差異，導致最終搭配起來的畫面很不和諧。引以為鑑，她都會建議業主，只要硬裝品質良好，裝修房屋的心力與預算，可以多轉移一些到軟裝上，讓設計師們給予最專業、全面的協助。

（圖）李總監於《湛藍靡麗》中，巧用多種鏡面修飾空間梁柱，搭配水晶燈飾與落地玻璃窗外的光線，呈現整體熠熠生輝的大氣面貌。

依循需求 施展佈置巧手

談及軟裝選配的巧思，李總監分享，除了以業主的需求喜好為優先，面對商空或住宅等不同類型的場域時，規劃方式也會略有調整，如今年獲得美國MUSE Design Awards鉑金大獎的接待會所《湛藍靡麗》，便是先定調出「劇場」主題，再以孔雀藍的布幔呈現，為於此舉辦的活動、聚會帶出隆重的儀式感。「有主題，就會有『話題』！」她笑著表示：「所以可以大膽一點，用裝置藝術的手法去做有趣的設計。」

而另一豪宅作品《靚麗采瑩》，則在充分翻玩異材質拼接之餘，亦兼顧居家環境的舒適度，例如玄關屏風使用的白瑪瑙與雲母片，即便加工過程困難，但其特殊的透光感，卻可充分滿足美觀與空間採光等需求；更令人驚訝的是，客餐廳的沙發、餐椅與水晶燈等，竟然皆已在原本的舊宅使用了二十年，「這些都是之前在我DECO店裡買下的產品，因為品質夠好、樣式夠經典，所以只要搭配得宜，放在新空間裡一樣能產生很好的效果。」

（圖）愛丽設計的作品《靚麗采瑩》，以硬、軟裝精美的工藝巧思，呈現如精品飯店般的高雅細膩，並處處飽含業主的品味與個性。

精緻美學 展現生活品味

現今台灣的室內設計，多以簡約風、灰白色系為主流，愛丽設計卻以繽紛精緻的美學風格獨樹一幟，「看起來繁複華美的家飾品，其實也可以很生活化。」李總監以《靚麗采瑩》為例，紋理材質豐富的牆面，並不適合再懸掛畫作，因此便將克林姆的作品《吻》，改由玻璃端景牆的方式，呈現於入口牆面，同時兼作後方餐廳的酒杯展示架背牆，不僅具備實用性，又可展現藝術氣息。

「沒有所謂華而不實的裝飾，就只是依照每個人的喜好習慣，去選配最合適的物品和材質。」總監進一步說明，很多人會認為，使用天然石材和皮革的家具，會有不易保養的問題，但其實只要選對種類，加上必要的簡單清潔，避免刮損，都可以使用相當長久；不僅是大型家具，所有的日常用品，包含餐具、器皿的樣式，亦為DECO的一環，協助業主從這些小細節中，建立自己獨到的風格品味，也更方便其日後自行增添、更換新品，讓家宅煥發全新活力。

（圖）住宅《靚麗采瑩》中，客廳牆面的白底灰紋大理石，沿用至餐廳門框與餐桌選材，讓區域各自展現個性時，亦隱隱相互呼應。

融入情感 點亮全新視野

訪談尾聲，李總監說道，經過疫情影響，大家更能感受到軟裝、飾品對於居家環境的必要性，或許只是在一處小角落，妝點上喜愛的擺飾，便能畫龍點睛，為視野與心境都帶來全新的體驗，讓一家人找到不一樣的生活方式，因此自己會持續研究當代藝術、了解海內外精品家具，致力推動DECO生活化，讓精緻的美學享受更加觸手可及。

「最重要的是，我希望業主在採買家具、佈置家的時候，能把『愛』也一併佈置進去。」總監笑著表示，因為對「家」有愛，才會留心觀察到其中可以改變的部分，而在實踐改變的過程中，家人間會互相溝通、磨合想法，發現過去彼此忽略的相處細節，從而讓親情產生更緊密的連結，「透過這些互動，找回設計的溫度和生活的情感，這就是我想創造的感覺。」

愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 善用天生的美感敏銳度，與長年累積的豐富經驗，不僅施展巧手規劃空間，更讓一張餐桌，一座櫃體，都能被佈置為令人驚豔的藝術饗宴；而隱藏在這片美景後，最難能可貴的核心精神，其實正是生活，也是對「家的關心與愛」。

設計總監 李翊菲 CoCo Lee

學歷

法國學苑

公司簡介

愛，將設計的熱情、愛化為生活感動；丽，以綺麗調性傳達空間溫度。

愛丽設計

繽紛絢爛空間的魔幻大門隨時為您敞開。

燦爛動人的設計，等待進門的業主隨時掇取，讓璀璨亮麗的創意思維實踐於空間內。

經由反覆雕琢精微之處，一幅幅場域的美麗織錦躍然現於眼前，夢中的瑰麗之境不再只是幻想篇章，每景觸手可及；打造經典，更創造菁艷作品典雅層次，是愛丽持之以恆的目標。

設計理念

設計師存在的意義，為實現業主的理想空間，透過每一次嶄新的挑戰，突破各式設計關卡，展現深達人心的魅力場域，而這也是我們一直以來邁進的方向。

專擅當代時尚風格，審美素養齊平國際，氣質不受潮流侷限，精準詮釋素材調性，促使設計細節相映生輝，兼又保有本質韻味；大膽融合運用各式媒材，滿足商空私宅各種需求。

懷抱透澈本心，推敲琢磨業主潛藏願望，創新感官美學體驗，愉悅的情感粒子層層吐露於量體內殼，生成珍奇美好景緻，形塑一件件值得珍藏的美好設計。

獲獎經歷

2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 鉑金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 家居裝飾類 金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 家居裝飾類 鉑金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 居住空間類 金獎

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎 榮獲 年度設計行業影響力人物

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 金獎

2020 中國 金堂獎《湛藍靡麗》入圍

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