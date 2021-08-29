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Michelle's House 空間設計總監夫妻的生活狂想

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部編輯整理】

「住宅，其實是一件很任性的事情。」

身穿短褲、拖鞋，開著露營車四處奔走工作，「我的感覺，就像在度假一樣。」這是設計師 廖韋強 的生活，也是他與妻子，身心安頓之地的風貌，一座彷彿可嗅聞到太平洋海風的宅邸，讓夫妻二人移居台東的浪漫狂想，即時實現於城市之中。

重啟都會生活的感動

自由自在，卻非漫無目的，光影與風的進駐，是居家舒適的必要元素，清爽的視野，合宜的溫度，即便於現代都市中，自然風光依舊如影隨形。

動線與視線，即是心之所向

馬廄中的馬兒，由想像力牽引而出，於是動線，不再被單一、重複的方向所支配，而是隨著噠噠馬蹄，相伴和煦的光與風，悠然自得地環繞室內，串連起人、空間及環境的相生相息。

兩個人相處，最可貴的便是互相陪伴，透過整體的視覺畫面規劃，儘管於家中分處兩地，各自為理想目標邁進，但目光所及之處，仍可感知彼此的存在，靜默卻溫暖，安心且雋永。

家，呈現著每個人不同的生活心境，是人們當下所思所感的最佳寫照；而對於 廖韋強 夫妻而言，正是自由及樂趣，成就了兩人的日常居所，在如同百年佳釀的人生中，提煉出最值得反覆細品的美好況味，「這是Michelle's House，我獻給我太太的房子。」

Michelle's House影片連結：https://youtu.be/qpwr0Y3zpZY

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」 查詢。

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墨蘊渲染沉靜灰調 簡筆勾勒未來印象

空間項目為性質多元的投資公司，在大坪數的場域內，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 希望以簡約俐落的視覺呈現，呼應商業空間的大氣氛圍，與業主的沉穩歷練。由此概念出發，在基底上，選擇灰質色調作為主軸，透過不同質材的交互變化，展現富含層次的空間蘊致。

漫遊城市的祕密花園 沉靜饗樂新飲食殿堂

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