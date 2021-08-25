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2021 ASIA DESIGN PRIZE 許清皓「王品集團陶板屋」橫掃千軍奪得金獎

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

由日本與韓國共同主辦的「Asia Design Prize」，旨在挖掘新穎概念與創意發想，期望透過優良設計，解決社會問題，帶來正面影響，因而能獲得此獎項，意味著引領未來的新興設計指標。而今，以其廣大的影響範疇，不但成為亞洲地區的指標性設計大獎，更吸引來自世界各地的設計師競相角逐！

清筑設計 許清皓 設計總監 於設計「王品集團陶板屋」作品《書食・話廊》時，巧妙發揮古典建築語彙中的拱形設計，交織空間線、面，形成宛如洞穴的用餐場景，並布置大面書櫃，讓人文書香氣息滿溢，祕密花園般的飲食殿堂，深獲2021年Asia Design Prize評審推崇，奪下「GOLD WINNER」殊榮，向亞洲乃至全球，宣揚品牌的實力與創造精神！

許清皓

清筑設計 設計總監

公司簡介

清——

明晰洞澈事物的本質。

筑——

建構人與環境互動的空間過程中，步步琢磨堅實，拾得真摯而簡單的美好。

誕生於2008年冬季，一本初心，在設計路上努力耕耘、不斷精進，秉持實踐精神，實現夢想空間；懷抱熱忱以及多變創意，將每次的設計視為嶄新的挑戰；無論各種設計類型，自專案評估、設計至施工，皆提供專業服務。

視業主需求為主要導向，透過細心與專注的溝通，深入了解確切想法；積極運用不同設計手法及素材，只為詮釋理想境地、創造獨特空間，將實現業主的盼望視為最大成就。

設計理念

擁抱每個交付予己的設計，精益求精，不斷強化技術與經驗，融入多元想像於劃設之中，以夢想家精神，完成各式託付場景；風格不受框架侷限，馳騁於各式設計，忠實呈現業主的目標樣貌，幻化抽象思維為具體畫面。全心全意投注多年經歷於經手作品，綻放設計美學，兼顧空間機能，真誠以待、用心相伴，使每件作品得以和諧開始，圓滿落幕，以熱情與創意，帶您穿越夢想的任意門！

獲獎經歷

2021 韓國 K-Design Award Double Winner《書食‧話廊》《清筑雅居》

2021 Asia Design Prize Gold Winner《書食‧話廊》

2021 MUSE Design Awards Platinum Winner《書食‧話廊》

2021 MUSE Design Awards Gold Winner《清筑雅居》

2020 APDC 亞太室內設計精英邀請大賽 餐飲空間類 大獎《書食‧話廊》

2020 OPAL 倫敦傑出地產大獎 Winner《書食‧話廊》

2020 DUBAI Competition 餐飲空間類 銀獎《書食‧話廊》

2020 金堂獎 年度傑出餐飲空間《書食‧話廊》

2020 MASION&OBJET DESIGN AWARD 入圍《書食‧話廊》

2014 TID Award 居住空間-複層 入圍《清筑雅居》

金獎作品《書食・話廊》

▲拱狀隔間手法搭配綠植及造型書櫃，塑成書香花園情境，將璞玉般的空間打磨雕琢，並充分發揮區塊個性，使其雍容綻光。
▲拱狀隔間手法搭配綠植及造型書櫃，塑成書香花園情境，將璞玉般的空間打磨雕琢，並充分發揮區塊個性，使其雍容綻光。

▲鐵件搭配壓花玻璃的包廂區隔方式，乃自歐洲溫室型態發想，運用幾何線條造出勾勒出的包廂區塊。
▲鐵件搭配壓花玻璃的包廂區隔方式，乃自歐洲溫室型態發想，運用幾何線條造出勾勒出的包廂區塊。

▲長條造型木料拼貼搭配人造石材，為團隊提出運用在此店面的設計，藉由木的溫潤、石的沁涼相構，搭配懸掛天花板及拱門柱體底的綠植點綴，使進入空間者第一眼便能感到自然平和。
▲長條造型木料拼貼搭配人造石材，為團隊提出運用在此店面的設計，藉由木的溫潤、石的沁涼相構，搭配懸掛天花板及拱門柱體底的綠植點綴，使進入空間者第一眼便能感到自然平和。

▲木紋磚鋪設的梯面，伴隨白色金屬鐵件烤漆帶出現代質感，引領顧客向上，進入大面書牆映入眼簾的魔幻空間。
▲木紋磚鋪設的梯面，伴隨白色金屬鐵件烤漆帶出現代質感，引領顧客向上，進入大面書牆映入眼簾的魔幻空間。

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由日本與韓國共同主辦的「Asia Design Prize」，旨在挖掘新穎概念與創意發想，期望透過優良設計，解決社會問題，帶來正面影響，因而能獲得此獎項，意味著引領未來的新興設計指標。而今，以其廣大的影響範疇，不但成為亞洲地區的指標性設計大獎，更吸引來自世界各地的設計師競相角逐！

墨蘊渲染沉靜灰調 簡筆勾勒未來印象

空間項目為性質多元的投資公司，在大坪數的場域內，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 希望以簡約俐落的視覺呈現，呼應商業空間的大氣氛圍，與業主的沉穩歷練。由此概念出發，在基底上，選擇灰質色調作為主軸，透過不同質材的交互變化，展現富含層次的空間蘊致。

漫遊城市的祕密花園 沉靜饗樂新飲食殿堂

業主希望品牌定位能予人溫馨及歸屬感，創造明亮又如家舒適的溫暖空間，由此設定發想，清筑設計 許清皓 設計總監 依循量體形構，「城市中的祕密花園」概念成為設計核心畫面。予人別有洞天之感的場域，好比隱密的花園圖書館，各個角度的環境氣質皆有所不同，使人行走其中時感到移步換景。

和煦柔光暖迎新生 綻放恬靜圓滿意蘊

彷若花朵含苞待放，新生的氣息由線、面帶領，敞開大門而入；知曉醫學中心的本質，簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 以淡雅的質材、軟裝，譜奏柔美且令人安心的設計篇章，使醫療人員得以順利執行任務，展開雙臂，引導女性踏上成為母親的旅途。

質感品味家飾 繽紛暢遊生活

座落台中精華地段的高級家具旗艦店，新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 合作化用「精品飯店」的時尚形象，於建築外牆鋪設鐵件格柵，並點綴暖黃燈帶，使其不論白天夜晚，皆跳脫周圍平凡街景，以優雅大氣的風貌攫獲路人目光；內部裝潢則藉由灰、白色硬裝，襯托商品的彩度與質感，一處一景，讓步入其中的賓客，盡情暢想未來繽紛的居家生活。

2021 韓國K-DESIGN AWARD 快意舒心宅邸《靚境》、《晨煙暮靄》力奪雙獎

「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！2021年K-Design Award設計大獎，共收到來自全球21個國家、3087份的參賽作品，約11%的參賽作品（315個設計）被選為獲勝者。

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