2021 韓國K-DESIGN AWARD 快意舒心宅邸《靚境》、《晨煙暮靄》力奪雙獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！2021年K-Design Award設計大獎，共收到來自全球21個國家、3087份的參賽作品，約11%的參賽作品（315個設計）被選為獲勝者。

豐實機能、善用基地優勢，詠絮室內設計 在《靚境》與《晨煙暮靄》雙作中，妥善融合自然元素，創造簡約、現代的複合場景、精細拿捏視覺和諧，於灰調基底空間，採用各色建材，形成質感多元的墨色山水形象，作品備受肯定，拿下兩個大獎，將品牌聲譽再次推向國際舞台！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

優勝作品《靚境》

▲大理石地坪及清水模牆，創造跳脫現代風格的原始美，搭配布藝單椅與地毯等軟裝，在整體一致的灰色基調中，變化紋理與質地的多樣層次。

▲為使用餐形式與位置皆更加自由，餐廚區增設一座兼具收納功能的吧台；而使用頻率較高的餐桌，則在選用上方吊燈時別具巧思，以多向延展的出色造型成為空間主燈。

▲餐區牆面設有灰鏡映照庭院景色，形成如兩側窗景般的通透畫面，再以與周圍灰牆相同的固定比例分割，使整體結構和諧對稱。

▲二樓主臥本身採光極佳，因此照明選用內藏層板燈，並藉溫潤光源修飾周圍天花板樑線。整體風格延續公領域的現代時尚感，但另將地坪改為木質，搭配生長至窗邊的庭院綠枝，以精緻而不失純樸的畫面，幫助屋主放鬆休憩。

▲三樓主臥格局與二樓相同，主要建材則改為原木，以另一種自然風貌，將窗景綠意延展至較高的樓層。

▲因應區域的舒緩情致，梳妝區的軟裝配置更為精簡，讓木材的溫潤觸感充分療癒歸家的屋主；窗邊設有木製茶几與藤椅，並將櫃體改作迷你酒吧，創造一處可以閒聊、小酌的角落。

▲孩童房之一為日式簡約風，以木製臥榻作床鋪，並搭配「鳥屋」造型的床頭吊燈，創造生動有趣的空間個性。

▲另一間孩童房主色為單純的黑白灰，櫃體與書桌皆嵌入牆面或做懸空設計，減輕深色家具的厚重感；衣櫃表面拼接曲折線條鐵件，以簡練造型增添變化與趣味。

優勝作品《晨煙暮靄》

▲沙發背牆選用深灰色實木貼皮噴漆，與深色的大理石電視牆相對，加上不同明暗的灰色系軟裝，呈現暈染般的豐富層次。木板拼製的天花板，平衡環境中的灰冷調，更添空間紋理豐富度。

▲暗色大理石電視牆增塑書房的沉著，佐以淺褐色木質傢俱，呈現穩重質樸的和室氛圍。

▲餐廳的桌面採用深色大理石桌面，搭配較有份量感的燈具，加強形塑沉穩氛圍；步入吧檯區，黑白交錯的天花板，增添視覺的色彩變化，淺色石材的檯面，以輕巧的吊燈妝點，創造俐落輕盈感。

▲進入主臥室，米色調浸潤休息場所，予人舒緩輕鬆的視覺感受；衣帽間使用灰玻璃，除具備通透感，亦與床榻區隔鮮明，並為整體空間再添材質變化。

▲大膽選用藍色作為孩童房的主調，除了點亮空間，更與孩童的活潑性格呼應；造型壁面崁燈、不規則的線性溝槽壁面，以及造型鐵件，不複雜又跳脫常規，為空間紋理增添趣味。

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