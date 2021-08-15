2019/20 APDC亞太室內設計精英邀請賽 許清皓「王品集團陶板屋」贏奪大獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC 亞太設計中心是全球最權威跨界設計組織 ico-D 國際設計理事會，以及室內設計聯合國組織 IFI 國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區，乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。

APDC 認為，設計師的創造力在城市建設、生活健康和經濟繁榮方面起著至關 重要的作用。APDC 期望通過讚頌、激發設計師的創造力，來推動社會和經濟的可持續發展，這種發展可以改變我們的生活環境和視覺環境。APDC不斷的在促進中外設計深入的交流和互動，攜手在建築、景觀、室內設計領域更廣泛的合作，並將APDC 設計大獎推向一個新的巔峰。

一本初心，在設計路上不斷精進，清筑設計 許清皓 設計總監 秉持實踐精神，替業主實現夢想空間，而於作品《書食．話廊》中，更以溫馨的「城市中的祕密花園」概念，讓飲食殿堂呈現予人移步換景的感受，並也獲得賽事「餐飲空間類大獎」榮耀，替品牌增添國際新高度！

清筑設計

設計總監 許清皓

公司簡介

清——

明晰洞澈事物的本質。

筑——

建構人與環境互動的空間過程中，步步琢磨堅實，拾得真摯而簡單的美好。

誕生於2008年冬季，一本初心，在設計路上努力耕耘、不斷精進，秉持實踐精神，實現夢想空間；懷抱熱忱以及多變創意，將每次的設計視為嶄新的挑戰；無論各種設計類型，自專案評估、設計至施工，皆提供專業服務。

視業主需求為主要導向，透過細心與專注的溝通，深入了解確切想法；積極運用不同設計手法及素材，只為詮釋理想境地、創造獨特空間，將實現業主的盼望視為最大成就。

設計理念

擁抱每個交付予己的設計，精益求精，不斷強化技術與經驗，融入多元想像於劃設之中，以夢想家精神，完成各式託付場景；風格不受框架侷限，馳騁於各式設計，忠實呈現業主的目標樣貌，幻化抽象思維為具體畫面。

全心全意投注多年經歷於經手作品，綻放設計美學，兼顧空間機能，真誠以待、用心相伴，使每件作品得以和諧開始，圓滿落幕，以熱情與創意，帶您穿越夢想的任意門！

大獎作品《書食．話廊》

▲拱狀隔間手法搭配綠植及造型書櫃，塑成書香花園情境，將璞玉般的空間打磨雕琢，並充分發揮區塊個性，使其雍容綻光。

▲鐵件搭配壓花玻璃的包廂區隔方式，乃自歐洲溫室型態發想，運用幾何線條造出勾勒出的包廂區塊。

▲長條造型木料拼貼搭配人造石材，為團隊提出運用在此店面的設計，藉由木的溫潤、石的沁涼相構，搭配懸掛天花板及拱門柱體底的綠植點綴，使進入空間者第一眼便能感到自然平和。

▲木紋磚鋪設的梯面，伴隨白色金屬鐵件烤漆帶出現代質感，引領顧客向上，進入大面書牆映入眼簾的魔幻空間。

OPEN Design 動能開啟傳媒