2021 韓國K-DESIGN AWARD 鄭抿丹氣勢如虹斬獲大獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！2021年K-Design Award設計大獎，共收到來自全球21個國家、3087份的參賽作品，約11%的參賽作品（315個設計）被選為獲勝者。
整合業主對居家空間的夢想，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 透過留白、減少收納區位，創造出純淨無壓的獨身雅宅《Slow Soul》，其中展現溫和清新的美學技巧，以及高彈性的格局劃設，最終被評選為此屆賽事的「Winner」獲獎者，為品牌再添一筆大獎榮譽！
鄭抿丹 設計總監
公司簡介
自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。
因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。
設計理念
視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。
將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。
獲獎紀錄
2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎《珀・影》- 優秀獎
2020 美國 Muse Design Awards《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎
2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎
2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎
2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計
2020 中國 PChouse Award私宅設計大獎《Slow Soul》- 年度BEST100作品獎
2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作
2020 英國 Outstanding Property Award London 《珀・影》- Honorable Mention
2020 中國 金堂獎《珀・影》 - 入圍
優勝作品《Slow Soul》
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