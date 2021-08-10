雲森陶陶 X 室內設計：藉由「藝術」展開一場跨界對話

【本文由OPEN編輯部撰寫】

陽明山上的「雲森陶陶工作室」，擁有陶藝工坊、藝術家駐點計畫及展覽場地等活動空間；春天之際，OPEN團隊跟著 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 的腳步，一路從喧囂的都市，來到隱身凱旋路巷內的工作室，拜訪創辦人David Pipkin，感受身處山中的慢靈魂來臨，兩人也藉由「藝術」，展開一場跨界的對話！

雲森陶陶工作室 創辦人 David Pipkin

來自美國的David Pipkin，因為建築師本業落腳台灣，一待就是30幾年，而後將熱愛的陶藝，結合打造成位於陽明山上的「雲森陶陶工作室（Cloud Forest Collective,CFC）」，藉由「無私分享」概念，延伸擁有陶藝工坊、藝術家駐點計畫，以及展覽場地等的活動場域，讓每位到此的賓客，都能享受其中悠閒情誼，並交流創作靈感。

舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷

舒杰設計創辦人陳琬婷總監暨設計創意總監，從事室內設計行業已超過16年，並於2013年成立舒杰室內裝修設計，近年更在國際賽事大放異彩，奪得英國IPA地產大獎、美國Architecture Master Prize以及義大利A’Design Award等多項大獎，將多元的設計美學帶給大眾！

（以下由陳琬婷設計總監發問， David Pipkin創辦人回答，David Pipkin創辦人簡稱David。）

（圖）在雲森陶陶工作室做陶，讓身處忙亂生活的現代人，得到身心靈放鬆。

Ｑ：首先，想請David創辦人分享「雲森陶陶工作室」對您的意義是什麼？

David：雲霧森林（cloud forest）是一種熱帶或亞熱帶常綠山地雨林，其特點是經常性或季節性的環繞著雲霧，空氣中不斷產生的水氣，滋潤了大地植物、孕育新生命，創立雲森陶陶工作室（Cloud Forest Collective,CFC），是我女兒鼓勵我，命名從上述發想，她解釋，希望來此的人們，都能感受其中的源源不絕的創造力，並藉此為人生道路注入全新力量。

我認為，工作室像是一個大型的學習場域，不論你是一個完全不會做陶的人，還是想要進修技能、認識志同道合的人，皆可以分享及發揮創意，同時這裡是一個包容多樣化的地方，每個人交流技能的同時，也讓空間蓬勃地發展，且浸溺在藝術與工藝的環境之下，不分年齡、性別、種族，都能體悟對日常生活的美好質感，比如做一個小小的杯子，即為一天的開始感到愉悅，彼此於此處談論著生活的幸福事物，這是雲森陶陶的宗旨。

由於雲森陶陶工作室的環境被百年樟樹包圍著，給予我從外部與內部能感受寧靜的能量，也讓所有進行創作的人，都被氛圍給深深吸引著，「我剛到這裡時，做了一系列的作品，經常利用當地各樣的歷史老物做結合，像是對於一般人來說，可能是不在意、經常錯過的物品，比如被扔掉的老舊人孔蓋、下水道鐵蓋、石牆、路牌，還有從老房子取下的物件等，卻對我是意義非凡的事情。」在雲森陶陶工作室裡，我時常忘記外面世界的紛擾，並專心創作。

（圖）雲森陶陶工作室定期都會舉辦展覽，圖為2021年4月17日至6月14日的陶藝家Brian Molanphy個展──Belly Button肚臍。

Ｑ：David創辦人長期對陶瓷保持熱情，並也設立雲森陶陶工作室，將許多國際藝術家帶到台灣，請問是誰啟發您有此舉動？

David：2008年，我在陶瓷雜誌上，看到一篇關於愛爾蘭陶藝家Jack Doherty的文章，內容描述他以單純的「泥土」，加上氧化物作為著色劑，並於過程加入「蘇打」窯燒，看似簡單的手法，成品卻令人相當驚艷，完美的比例以致燒製後，形成每一處皆美麗的痕跡，呈現煙燻藍、灰炭的彩虹，還有像火般的閃爍紅橙色彩，這讓我很想見這位大師一面。由於Jack Doherty住在英國，幾個月後，我因為某些行程到索爾茲伯里，就決定前往對方的所在地，而在抵達現場，才發現他是百年歷史博物館The Leach Pottery的負責人，現場也看到很多製作的陶器有很多色彩，像是天空及海洋，畫面實在讓我為之一亮！

因為年齡差不多，那時和Jack Doherty相處的兩天裡，感覺彼此就像兄弟一般，處得很開心，因此決定一定要邀請他來到台灣，並將他魔幻般的陶藝分享給所有的台灣人；2010年，我們安排他到鶯歌陶瓷博物館，進行為期一個禮拜的工作坊活動，同時在台北教育大學舉辦展覽，並到各地演講，而此經歷也讓「雲森陶陶工作室」受到矚目，吸引很多國際陶藝家進駐。

蘇打燒是將窯裡溫度升至1240度c，然後噴灑混著水分的蘇打，兩者之間的化學變化，留下各式各樣的痕跡與色彩，而這其實也像生活一樣，你可能有一個舞台，一切都已經準備好，但有時候最終結果不是我們能控制的，有時會有喜悅也會有可怕的災難。

（圖）雲森陶陶邀請多位國際陶藝家進行技法等交流，圖為英國蘇打燒大師Ruthanne Tudball。圖翻攝雲森陶陶工作室臉書。

Ｑ：雲森陶陶的駐村藝術家，唯一條件為「要無私地分享技術與經驗」，想請David創辦人分享為什麼要以此要素，作為駐村藝術家的條件？

David：無論在世界上任何一個地方，要以陶藝為生，都是非常困難的，所以我佩服任何可以做到的人，「因為我做不到，我只喜歡做，不喜歡賣」，但為了生存，必須要兩者兼具。在台灣，有許多優秀的陶藝家，他們的創作令人讚嘆不已，而多年來，也看到他們為自己的獨特作品，註冊商標及技術，並以此維生。不過，我在很久以前，就已經決定不以陶瓷謀生，「我喜歡製作陶瓷物品，這是一種探索、學習技能及知識的旅程」，但我不需要守護著自己學到的東西，假使有人接受我的東西，不管是製作出精美的物品，或者只是享受這一個過程，都可以讓我感到非常滿足，「製作陶瓷品是一種調解的形式，是一個帶我到一個很舒服的世界，也可以整理自己，並忘卻外界，全神貫注於面前的事物。」

因此，當我邀請外國藝術家（日本人，歐洲人，美國人）進駐雲森陶陶時，我都會建議他們需要舉辦工作坊，並以輕鬆的方式分享知識，其實頂尖藝術家使用的技法都是經年累積而成，而且幾乎不可能相同，所以他們都不怕會被拷貝，藉此我希望雲森陶陶成為一個開放的學習平台，自由交流思想和知識。

（圖）2000年正式開館啟用的鶯歌陶瓷博物館，在2018年成功爭取為「2018年國際陶藝學會會員大會」舉辦地點。圖翻攝鶯歌陶瓷博物館臉書。

（圖）鶯歌陶瓷博物館除了定期的特展外，也有常設展覽，像是以鶯歌陶瓷發展中的重要事件、重大設施與人物以及各種陶瓷實物展品——硘仔鎮。圖翻攝鶯歌陶瓷博物館官網。

Ｑ：請問David創辦人，就您的觀察，台灣的陶藝是如何與國際接軌？

David：我發現鶯歌陶瓷館擁有濃厚的當代陶瓷文化歷史，而每兩年舉辦一次的「臺灣國際陶藝雙年展」更是享譽國際，尤其它又曾是2018年的國際陶藝學會會員大會ICA的主辦地，吸引來自國際500多位的陶藝家一起參與。此外，台灣有很多的陶藝家因為熱愛陶藝而遠赴海外學習，並都有不錯的發展，像是AhLeon（陳景亮）、Ching-Yuan Chang（張清淵）等，而台北教育大學教授MingShuYu的作品，則是包含東西方的文化衝突、前衛與主流間的撞擊美感，非常有趣，也讓我很佩服，這幾年，我看到許多台灣的陶藝家從世界學習，世界也向台灣學習。

（圖）雲森陶陶工作室不僅可以做陶，也有市集、小朋友暑期計劃等活動。圖翻攝雲森陶陶工作室臉書。

Ｑ：想請David創辦人聊聊「雲森陶陶工作室」的未來規劃。

David：如果疫情緩和，雲森陶陶工作室想要每年增加2-4名的國際藝術家駐地，歐洲及澳洲的朋友都跟我說想來台灣，另外也會邀請台灣的藝術家及原住民藝術家一起參與活動，而在工作室旁邊的一個空間，裡面有廚房設備，之前有在那學習做酸種麵包，如果一切都規劃好，未來可能會是對內的麵包工作坊，過去工作室也有舉辦很多暑假計畫，像是繪畫、舞蹈、小孩瑜伽和健行等，以及一個在大自然搜集泥土，並製作陶土作品的戶外活動。

（圖）雲森陶陶創辦人David，從大學開始接觸到陶藝，就此上癮，落腳台灣後，受到女兒鼓舞而創立雲森陶陶工作室。上圖翻攝雲森陶陶工作室臉書。

Ｑ：David創辦人於大學接觸陶藝，而後成為建築師也沒有中斷此份熱情，請問令您著迷其中，且堅持至今的原因是什麼？對於持續學習的想法為何？

David：創作物品，對我來說是一種冥想、釋放逃離的感覺，過程除了透過「手」挑戰自己的思想，同時也是與台灣及曾造訪過的國家中，一些有趣人士的互動渠道，「我們製陶人透過泥土去做交流，像是我們看到一個漂亮的罐子，隨即就會對談其中的技法。」而當疫情蔓延時，我開始喜歡上製作酸種麵包，它比我想像的要複雜許多，這也是一個很大的挑戰，因為麵包要製作得好吃，就必須遵照食譜配方，但這並不符合我喜歡憑直覺去製作的個性，不過就像陶瓷工藝一樣，為了得到美麗的成果，製作麵包的時候，不能去打破太多的規範！

持續學習是幸福的關鍵，當我學到新東西時，我會感到平靜，並感到充實，新事物可以是很小的事情，也可以是很大的事情，我期待學習其中的事物並感受隨之而來的力量。

（圖）雲森陶陶工作室創立至今，累積許多人的回憶。

Ｑ：雲森陶陶工作室所在地被列為北市自來水事業處規畫改建之處，請問David創辦人有什麼想法？

David：雲森陶陶所在的建築外觀或許不盡完美，但是呈現氛圍卻是非常特別的，我們有很多熱愛這空間的人，也想要一起做些以教育為主題的活動，像是剛剛有提到給大小朋友的暑期計劃，而所做的這些事情，不是為了錢，而是想賦予藝術教育等價值。

（以下對話，David Pipkin創辦人簡稱David，陳琬婷設計總監簡稱陳。）

（圖）David Pipkin創辦人覺得，設計與商業的共通點都是從創意出發。圖翻攝雲森陶陶工作室臉書。

（圖）陳總監認為，藉由藝術對於自己的設計有助益。圖翻攝設計狂小姐臉書

Ｑ：想請David創辦人及Debby總監分別回答，陶藝或者藝術設計與商業之間存在的連結平衡為何？

David：設計與藝術之間一直存在著聯繫，包括可視的、可觸的，同時是直覺的、耗費心神的、寬容卻又無情的，它牽涉到人們製作、設計、解決問題、為錯誤和不好的抉擇傷心，以及某些時候因為成果而愉悅的那些心緒。

最大的差別在於藝術是與自己的對話，過程也會發生不同的好壞事物，比如當覺得呈現出的東西不行時，還可以直接摧毀、打掉，而有時候看到這些自己不喜歡的作品時，也是在警惕我，然後有人從架上買下這些物品時，心情上則會有些莫名的感觸；商業設計本質上其實是為他人設計的，且要能解決問題，做壞掉也不能隨意地丟掉，可能還必須去在一個預算內完成它，雖然製作出來可能很漂亮，但心情上有時會蠻無奈，不過，對於年輕的設計師來說，讓自己努力設計出好東西，也不外乎是好事。現實來說，製陶跟商業設計是沒有連結的，但從精神層面，一樣的地方都是我們透過創造力而做出成品。

陳：藝術更像是一種自我認知（self-awareness）、一種冥想的方式，和設計不同，設計必須要設想使用者行為，所以當我們設計時，都往比較實際的方向去進行；但藝術相較之下是較為自我、個人的。當自己沉浸在藝術中時，就會去跳舞——敦煌舞，一種中國經典的舞蹈，對我來說，它能將情感思維，轉換為哲學邏輯上的思考方式，經過這個過程，在這個現實的瘋狂世界裡，我就能有更好的表現，所以藝術在某些層面上，影響自己的設計很多；以前我有一個小本子，裡面有很多我畫的舞蹈動作，並想嘗試與設計結合，但這幫助其實不大，因為那時只看到表象，不明白其中的意義，但過了10、15年，開始懂其中的涵義，最後可以結合設計，並能以一個設計師自居，得以成為真正的自己，所以藝術確實對我有所助益，這就是為什麼我們需要來「雲森陶陶工作室」！

走進「雲森陶陶工作室」的空間，在每處捏陶、上釉及窯燒的區塊裡，除了給予人們沉浸世外桃源的感受，創辦人David Pipkin的親切感與精神思想，更是令人深深著迷，而將「藝術」深植「室內設計」的 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 ，則把轉換後的多變形式，呈現給予業主夢想場域上，近一個半小時的對談中，使人感知人生不同的面貌，並帶得滿足的心靈，繼續往前！

OPEN Design 動能開啟傳媒