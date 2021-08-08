悠遊《Blue Coral Reef》 輕享華美大氣宅

【本文由OPEN編輯部撰寫】

細心調配屋主幸運色的藍色，玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 依循屋主念想、破除空間用材的使用框架，以大氣硬體裝飾，呈現貴氣滿溢的家之風貌，運用頂尖軟裝品牌，鋪展迷人且登峰造極的宅邸景觀。

於主色調藍色之外，選用愛馬仕橘於主客廳作為對比，並以棕色系相襯，做出和諧、凸顯主色的搭佐，整體以時尚、古典並陳的形式作為設計風格，將業主喜歡的對稱、線板等古典元素，以反差的現代手法，如雷射切割、鍍白銀方式，加之襯托，令多樣氣息一同揉合於質感品味中。

玄關——磅礴展不凡

敞開大門，黑白大理石拼花地板延伸向前，德國百年品牌藍水晶昂然立於端景櫃中央，展現磅礴氣勢；由於採光良好，端景櫃後使用鍍鈦格柵做造型屏風，讓光線自後方透入，呈現設計與天光的交融。

隱藏於左手邊的皮雕牆之後，為可進入的更衣間，足以收納四百雙鞋，相對於其的右側，則為約兩百雙鞋的鞋櫃，分別供女主人與男主人使用；使用皮革雕刻的左、右牆面，宛若魚鱗的立體紋理，創作出對稱、平衡自然的畫面。

客廳——橘染襯藍調

高貴恬靜，鍍白銀天花板垂掛雍容水晶吊燈，為根據屋主幸運色衍生，配合房屋整體調性，特別向法國聖路易水晶原廠訂製的蔚藍質地，是專屬於此地、世界首次的配色方式；金屬材質加之皮革線板，各種風格相勻相襯，偏向男主人商務使用的客廳，藉由吸睛的材質工法，展露房屋的時尚風貌。

有別於線條細緻的天花板，下方軟裝使用簡約調性的陳設；頂級品牌的愛馬仕橘皮革沙發，搭配面向電視牆的兩張深棕色主人椅，呈現主客相見的談歡時刻，並以相同色系的抱枕，搭佐棕、白色相間大理石，以及玫瑰金桌腳，做色彩的點綴，表露暖色帶金的靚麗風采。

第二客廳——蘊藍綴灰韻

悠揚琴聲縈繞，隱身於半開放的金屬展架及水晶鋼琴之後，藍色調為主的私人客廳，擺放全球限量的灰色海豹皮蛋椅，中性又不失烘托周圍情境的美感；舒適的L形沙發之前，綻放瑩亮光采的藍水晶電視牆，以藍瑪瑙的效果顯現藝術美感，佐以頂級視聽設備，滿足一家人的休閒共伴時刻。

餐廳——晶瑩透麗質

越過第二客廳來到餐廳，皮革表面鑲鍍鈦飾條的電視牆，沉靜佇立於左側，以類似蒙德里安畫作的不規則分割，彰顯別於客廳電視牆的質感，前方寶藍色的餐椅，搭配白色大理石餐桌，時尚動人，看往上方天花板，橢圓形的設計與桌面造型相呼應，上下形成奇趣；透亮的藍水晶電視牆，在此搖身一變為餐廳吧台牆面，一旁陳列的酒窖，可供調酒師服務賓客，夜晚打開LED燈，更展現綺麗光彩。

輕食區——山景塑風光

瀰漫愜意自然氣息的輕食區，具層次感的高低中島早餐吧，桌面搭載簡易的烹調爐具，上方吊掛設有LED燈的抽油煙機，維持場域的清新空氣，配上綠、灰、黃三色餐椅，點亮空間色彩；空間盡頭，遼闊的大肚山景，透過落地窗映入眼簾，使一家四口的用餐時光歡快暢意。

起居室——簡約顯層次

進入起居室，可見簡單的按摩椅與跑步機，陳設於寧靜、專屬屋主的公私領域過渡地帶；有別於外部鍍白銀的公領域，多層次的線板展演皇宮般的華麗姿態，使家屋融入歐洲古堡氛圍。

主臥室——引藍展時尚

彷若水中央，沉靜如深海，主臥室延續主副客廳，渲染藍色為基調，並延用藍水晶電視牆的設計，且於相對處的床頭牆面，選用義大利時尚品牌的繃布材質，以鍍鈦框體分割，柔軟牆面的調性，維持整體的選品原則，保持最頂尖為選品守則，並融合古典、時尚雙元素。

（圖）主臥衛浴，不鏽鋼門板搭配水晶水龍頭與鍍鈦、壓克力的雙材質面盆、浴缸，和黑、白、灰三色的大理石拼花地板，帶出空間的不凡魅力。

女孩房——粉白顯柔美

以粉色系與米白色調呈現的女孩房，優雅嫻靜，進門會經過的床畔，設立金屬雷射雕刻屏風，增加睡眠者的安全感；視線看往右側，房中的休憩處所，擺放沙發桌几，予孩童結伴利用，三盞粉色的聖路易吊燈，懸掛於沙發上方及床頭，回應房間調性，而床背牆更設立與主臥相同，但圖騰變化較不明顯的樣式，顯現簡明風格。

（圖）女孩房衛浴採用白色大理石，顯露清新迷人之姿，樣式活潑的高低吊燈，與玫瑰金水龍頭相呼應，且在天花板做出圓圈造型的層次感，再次凸顯古典元素與現代元件的交融火花。

男孩房——藍綠漾青春

男孩房以藍綠色皮革，鑲以鍍鈦金屬框的床頭背板，表現青春風貌，加之亮橘色的馬鞍皮椅，凸顯用亮色點睛的雕花線板，將年輕氣息注入古典空間。

（圖）男孩房於衛浴部分，運用黑白色大理石形成對比，表達與房間不同的特色樣貌，並在浴缸左側打造塊狀進退面，藏LED燈作為間接燈源，與古典雕花線板交融而出視覺饗宴。

（圖）使用琉璃面盆的客用廁所，天花板呼應地坪的大理石拼花，且顧及鏡面框的雕花效果，僅用幾何線板做修飾，避免過於複雜的變化，簡單卻又經典不凡。

透過對品牌和設計的深刻洞見，玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 將屋主想法，編入絕美軟裝，精心交織為富麗堂皇的家屋，使軟裝、硬體迴旋共舞為優美樂章，於四口之家實現夢想場景，令家的經典風範，帶入訪客與居者的心中。

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