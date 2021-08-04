2021韓國K-DESIGN AWARD 黃威郡、卓玲妃獨特美學勇奪「金獎」榮耀
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！2021年K-Design Award設計大獎，共收到來自全球21個國家、3087份的參賽作品，約11%的參賽作品（315個設計）被選為獲勝者。
叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於作品《Infinite Creativity》、《Serenity》中，展現不同空間類型項目的細膩設計，並拿下賽事的「Gold Winner」及「Winner」雙獎榮耀！其中《Infinite Creativity》一作透由設計的淬鍊與工藝邏輯，打造鮮明特色的辦公室空間，而住宅空間《Serenity》則以簡約線條取代繁複裝飾，形塑現代柔美氣質，精彩手法驚艷全世界！
黃威郡 設計總監
卓玲妃 設計總監
公司簡介
叡：明智、佳美；觀：察看、審視。
叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！
設計理念
設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。
叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。
■場域本質·生活情感
空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。
■空間規劃·機能導引
空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。
■色調質地·空間肌理
結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。
獲獎經歷
2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection
2020 中國 金堂獎《墨染植境》 - 入圍
2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎
2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎
2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎
2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎
2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎
2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎
2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎
2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎
2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍
2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention
2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist
2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection
金獎作品《Infinite Creativity》
大獎作品《Serenity》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言