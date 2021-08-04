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2021韓國K-DESIGN AWARD 黃威郡、卓玲妃獨特美學勇奪「金獎」榮耀

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！2021年K-Design Award設計大獎，共收到來自全球21個國家、3087份的參賽作品，約11%的參賽作品（315個設計）被選為獲勝者。

叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於作品《Infinite Creativity》《Serenity》中，展現不同空間類型項目的細膩設計，並拿下賽事的「Gold Winner」及「Winner」雙獎榮耀！其中《Infinite Creativity》一作透由設計的淬鍊與工藝邏輯，打造鮮明特色的辦公室空間，而住宅空間《Serenity》則以簡約線條取代繁複裝飾，形塑現代柔美氣質，精彩手法驚艷全世界！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection

2020 中國 金堂獎《墨染植境》 - 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

金獎作品《Infinite Creativity》

▲從入口迎面而至，兩排的A型列柱，以金屬鍍鈦搭載燈光照明，產生由戶外投射進來的視覺效果，彷彿進入外星宮殿般的既視感。
▲從入口迎面而至，兩排的A型列柱，以金屬鍍鈦搭載燈光照明，產生由戶外投射進來的視覺效果，彷彿進入外星宮殿般的既視感。

▲將企業總部想像成航空母鑑，總裁辦公室便是指揮艙，我們在天花板上，選用星空紋理的大理石材，搭配環繞的光束與鏡面反射，呈現宇宙浩瀚無垠的廣闊意象。
▲將企業總部想像成航空母鑑，總裁辦公室便是指揮艙，我們在天花板上，選用星空紋理的大理石材，搭配環繞的光束與鏡面反射，呈現宇宙浩瀚無垠的廣闊意象。

▲作為影音娛樂用途的VIP招待室，延續整體空間的太空艙概念——八角形的天壁，以不同形式材質混搭，搭襯地坪材質的反射效果，視覺上更顯神秘奇幻。
▲作為影音娛樂用途的VIP招待室，延續整體空間的太空艙概念——八角形的天壁，以不同形式材質混搭，搭襯地坪材質的反射效果，視覺上更顯神秘奇幻。

大獎作品《Serenity》

▲周圍立面均由淡雅的淺米黃、白色圍塑，沙發背牆為木作造型上漆，用色上選擇較之周遭突出的深麥色，配合簡潔的分割線條、角落的畫作擺飾，營造主題牆概念。
▲周圍立面均由淡雅的淺米黃、白色圍塑，沙發背牆為木作造型上漆，用色上選擇較之周遭突出的深麥色，配合簡潔的分割線條、角落的畫作擺飾，營造主題牆概念。

▲餐廳與廚房間半高立面，製造吧檯氣氛，也最大化空間的彈性運用；業主喜愛的水手藍，化作餐椅落座於空間中，飛碟狀吊燈穿梭在空中，拖曳出古典與現代對話的時間軸線。
▲餐廳與廚房間半高立面，製造吧檯氣氛，也最大化空間的彈性運用；業主喜愛的水手藍，化作餐椅落座於空間中，飛碟狀吊燈穿梭在空中，拖曳出古典與現代對話的時間軸線。

▲床鋪左側的牆面，窗前設置百葉門，白天時日光溫暖灑入、不致刺眼，進門處側邊牆，劃為玫瑰褐深色，下方留白，使全室用色連貫，而重色背景更凸顯業主的收藏擺件，藉由色彩對比增加藝品質感。
▲床鋪左側的牆面，窗前設置百葉門，白天時日光溫暖灑入、不致刺眼，進門處側邊牆，劃為玫瑰褐深色，下方留白，使全室用色連貫，而重色背景更凸顯業主的收藏擺件，藉由色彩對比增加藝品質感。

▲次臥入口右側為收納櫃邊的化妝台書桌，以大理石背板搭配燈光漸層的營造，為此室的恬靜氣質，綴上點點華麗時尚。
▲次臥入口右側為收納櫃邊的化妝台書桌，以大理石背板搭配燈光漸層的營造，為此室的恬靜氣質，綴上點點華麗時尚。

▲屬於次子房的次臥，有別於全宅的新古典風格，在立面與櫃體間留存框感和分割比例，且在線條應用上加以簡化，做出特色區別。
▲屬於次子房的次臥，有別於全宅的新古典風格，在立面與櫃體間留存框感和分割比例，且在線條應用上加以簡化，做出特色區別。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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