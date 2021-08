下一個30年 「醇熟」設計團隊的秘辛

【本文由OPEN編輯部撰寫】

全球受到疫情波及之時,深耕台南、創立三十多年的 詠絮設計 秉持實力堅強的設計背景,仍舊不停歇地服務各領域的業主,近期更完成台南星鑽水岸旁的實品屋作品,而純熟的實力之下,致使每每打造的作品,皆能感受場域的獨特美感流瀉,豐富的風格樣貌,攬括古典、新古典、現代、美式等,令人驚艷;現在就跟著OPEN團隊,一起探究他們是如何於波動的社會中,站穩腳步!

(圖)詠絮設計新作品——皇龍雲鼎實品屋,以鐵件為場域特色亮點。

疫情下的想法

對於紛擾全球的COVID-19,詠絮設計團隊的工作內容除了與業主溝通,改以視訊或是電話討論之外,其餘沒有什麼太大改變,像是他們日前才順利完工台南中西區的案場、星鑽水岸旁的大樓住宅——皇龍雲鼎實品屋。團隊表示,該處風格定調為輕奢現代,公私領域以灰藍色調為主,次臥室則融入木質調,增添生活的溫潤感;由於該案建築外有一座鐵件意象造型裝置,樓層位置恰巧能夠透過觀景窗直接看到,因此空間中便多處使用鐵件,互相呼應。

不過,詠絮設計團隊也透露,由於大家待在家的時間變長,近期的業主在對家的需求與想像有了不同變化,像是有些人會更加在意居家辦公空間,以及希望玄關裡與外的界線劃分也會更加分明,亦或是在建材的選擇上,會更想了解抗菌、好清潔保養的材質等,這些都與以往考量的點不一樣。

(圖)商業辦公室作品《皇龍可喜辦公室》(上)及《驀色香沉》(中和碁電)(下)皆以光線結合室內設計,讓空間產生和諧韻味。

掌握空間特色

提到為何詠絮設計可以立足室內設計業,綜觀詠絮設計近年的作品,便可見到不論是類型,還是風格都相當都遍佈廣泛,他們說,「實品屋方面,我們會以空間協調性、人的使用習慣為重,規劃舒適家居空間,大至像色系調性、材質間的轉換處理細節,小至把手高度、床頭開關位置等;公共與商業場域會重視在於空間尺度與動線的表現,因為這類型項目首要目的就是『放大、創造寬闊的空間感受』,再來是良好的動線去引導人與人之間的交流,創造好的使用體驗等。」

團隊先以商業辦公室作品《皇龍可喜辦公室》及《驀色香沉》(中和碁電)為例,「前者因場地限制,空間只有一面大片的對外落地窗,所以我們利用玻璃隔間去做規劃,讓光線能引入室內,入口處則以整座的鐵件書架與吊掛植栽,做為視覺的點綴與重點,給予輕鬆明亮的辦公氛圍。」

至於《驀色香沉》(中和碁電)作品的特色,團隊介紹,該案空間中的大型造型鐵件,是考量到光線與尺度而設計,並融合原有的鋼骨結構與樓梯,而1樓迎賓櫃台與等候區則作為空間焦點;不規則的迎賓櫃台,所運用的材料與工法都比一般常見的做法來得複雜,等候區也使用皮質沙發搭配背牆義大利塗料,濃厚的工業風,與原建築語彙相呼應。

(圖)不論是實品屋《東森慶明日文南》(上),還是公共空間《源陞大傳WH3》(下)都是詠絮設計團隊的嘔心之作,皆以豐富材質呈現迷人樣貌。

細摹風格展現

作品風格多元的詠絮設計指出,「我們團隊擅長揉合多樣的材質元素,各種面向都有巧妙的協調性,而於空間尺度上,也有著讓各領域之間,皆加乘效果的巧手,令空間產生開闊的生活場域與多層次的肌理,而這是正是我們核心的設計理念;像是空間中常出現的幾何紋理線條,最剛好、適當尺寸分割,藉由大家一次一次經驗改進而來,也是我們的作品特色!」

詠絮設計接續以大眾常見的實品屋、公共空間作品仔細說明。團隊說,屬於實品屋的《東森慶明日文南》一案有著特別的格局,樓梯位於空間的中央,而樓梯上來的空間,便規劃成開放的展示櫃與小吧檯,讓場域更加開闊;作為1F公設的《源陞大傳WH3》,利用大樹木作造型做為家的意象與焦點,形成一個過渡空間,擺放簡單跳色的皮質椅凳,提供住戶稍作休息。

(圖)商業辦公室作品《皇龍可喜辦公室》於開放的辦公空間中,展現機能簡約風格。

下一步的規劃

近幾年,詠絮設計持續於國際賽事大放異彩,對於能在全球露出得獎,他們表達自己非常榮幸,「這也是肯定了多年來團隊累積吸取的經驗,同時也更加努力多方學習,再往後會將美學、藝術注入空間之中,昇華自身的設計理念。」

世界處於後疫情的時代,詠絮設計對此也發表感想,「在下個階段,因應疫情,會更加致力於了解多樣化的材質,運用到長時間相處的生活場域之中,待在家的時間比以往更加的長,也讓我們開始思考,人與空間之間更緊密的連結,不單單只是生活、生理的需求,要如何透過設計將家的療癒感提升,這也是之後要需要努力的目標。」

「穩紮穩打、持續精進」,創立於1989年的 詠絮設計 至今已走過30多年頭,於一次次的設計經歷中成長,並將專業設計傳遞、展演於業主的夢想藍圖,甚至屹立業界;翻閱類型不同的作品中,濃厚的細膩手法呈現,令人為之驚艷,展望未來,相信團隊依舊盡心盡力的在大家身邊,提供最完善的服務!

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司,

詠絮室內設計團隊,三十年裝修經驗,

詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角,

擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級,各有專業,對設計工程盡心盡力;

細心諮詢,為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

OPEN Design 動能開啟傳媒