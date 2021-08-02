【專訪】極簡化極致生活 純粹心境 簡約美學

【本文由OPEN編輯部撰寫】

將斷捨離的生活習慣融入設計品味，處處從屋主的角度著想，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 運用擅長的美式風情鋪敘空間之餘，往往會適當加入驚喜於其中，使業主的理想家宅簡約又富機能，利用小小的習慣，創造大大的創作改變，綻現空間的獨特光芒！

（圖）天然塗料搭配單純軟裝家配，使作品《高雄｜何宅》呈現如同璞玉般的恬靜光輝。

吸收需求 打造魅力空間

針對需求給予設計，向來是劃設作品的重點，林總監說，如果客戶的要求明確，空間的主軸就會朝既有的方向去發想，但是對於可以點綴之處，會加入新的造型、素材，並設想同樣主題的嶄新詮釋方式，創造讓人驚艷的成果，且遵守比例和諧的原則，讓最終的結果樣貌動人。

瑞天設計近期的作品《高雄｜何宅》，便體現團隊多元的設計美學，由於此處為屋主週末利用的度假處，希望能以清爽、放鬆的氛圍為主，加上房屋周遭景緻遼闊，因此室內配置大片落地窗，令使用者直面外部景色，感受天然風光，更運用乾淨、貼近大自然的侘寂風格為元素，以其樸質，替代可能影響休憩情緒的造型或色彩，打造純然的享受場所。

（圖）於作品《C’est Si Bon》當中，自業主指定的海軍藍出發，延伸出的軟裝配置，豐富空間與使用者之間的連結。

檢視成果 誕生嶄新美學

而每當完成一個作品，林總監都不忘回頭再檢視其中可進化的部分，分析設計與實際操作之間的異同，求新求變，並且持續參加建材展、廠商新品發表會，接觸新知和材料，讓自己的資料庫更加豐富，其中經歷多樣的創作之後，作品《C’est Si Bon》，特別讓總監印象深刻。

發揮純粹精熟的設計功底，瑞天設計團隊巧妙運用業主喜愛的藍色為主色調，將日常中較少選用的色系，安排在地毯、抱枕、畫作到烤漆，且遵守自身平衡視覺畫面的原則，結合和諧舒適色彩，充分翻玩屋主提出的要素。

（圖）放眼雪白的空間中，作品《清雅苑》以鍍鈦金屬及軟裝色澤點綴，創造高雅俐落的一人居所。

將心比心 設計結合行為

自求學時代，便實踐「斷捨離」型態的林總監，將此一行為融入設計專才，發揮換位思考精神，從習慣化作自然，總是在無形中，試想如何才能讓「家」看起來整潔、舒服，自然而然地將心比心、為業主著想，目標在於以自身長處，開啟嶄新的生活大門。

從設計師的角度，給予使用者更好的生活形式，觸發新選擇的接納與開始，需要先打破心中的關卡，因為調整空間的過程，往往牽涉變化，業主或許會根據過往的生活體驗，難以想像自宅將來的樣貌；此時，林總監便會透過專業，說明實際作法，搭配經驗談輔佐，以建議的形式，讓對方了解改變能夠帶來的優點，進而感到安心，擁有新的想像實踐。

（圖）透過美感判斷，《Roman Holiday》中，延續一整面的造型電視牆，部分由假門片取代噴漆平面，藉由一致性的規劃，創造協調視覺。

簡約美學 劃設實用空間

「愈簡約，愈能看出事物本身的面相」，深受英國極簡大師John Pawson影響的林總監，說明一個作品的完成過程，會以實際需要的部分做基礎保留，進一步才往形式美感形塑，執行最小化的裝飾，讓屋主入住後，能夠於機能、外觀質感，全方位享受宅邸的美妙。

一直以來，運用精簡準確考量，為業主量身創作出簡約卻雋永的宅邸，林總監對於未來的設計走向，也有明確的空間藍圖：「我希望無論是一般空間，或是從頭開始打造的毛胚屋，都能是非常符合使用者需求，自然又一氣呵成的，並且也不會因為要求機能，就一味擺放櫃體，把『收納』和『留白』的分配做精準，不只超越『好看』，更讓作品整齊又實用。」

R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 化用自身的生活習慣，貼心為客戶塑造件件使用合宜的空間，將來他也預計在專擅的美式極簡風格中，加入實木類與天然礦物塗料，持續帶來天然且具放鬆氛圍的設計，並依照需求劃設創新美學，提供業主煥然一新、恰到好處的作品樣貌！

設計總監 林靖太

公司簡介

在瑞天空間製研所裡，任何念想終將成為可能。我們重視場域與人之間的互動和連結，關心使用者的需求及喜好；由建築量體設計至室內格局規劃， 從創作發想到施工品質，皆保守著一顆真摯聆聽的心，並善於跳脫既定形式創造新意，在嚴謹的落實中，尋求變化、製造驚喜！

設計之於我們，是在生活中發現美好；客戶之於我們，是朋友般的互動談心。一切皆是如此，自然而然地，沒有任何預設，沒有固定框架，伴隨時間的積累，通往心之所向。

設計理念

我們想創造的空間，是當人們身處其中，便能感到自適且與眾不同。受英國極簡大師John Pawson的影響，光影的援引、比例的協調，成為我們所奉行的圭臬，誠如他的名言：「愈簡約，愈能看出事物本身的面相。」

而這亦源自他的啟蒙導師，20世紀最傑出的日本設計師之一倉俁史朗，以簡約優雅的設計聞名，空間予人乾淨且輕盈的舒適氛圍，其設計總歸來說便是簡潔、透明的超現實狀態，也是我們所追求的理型樣貌。

瑞天空間製研所將繼續依循著他們的步伐，於感性和理性的考量間尋得平衡，在平凡的日常中創造美好時刻。

OPEN Design 動能開啟傳媒