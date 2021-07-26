2021 韓國K-DESIGN AWARD 許清皓「王品集團陶板屋」、《清筑雅居》光彩奪目
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！
清筑設計 許清皓 設計總監，憑藉精湛的設計手筆，不僅為「王品集團陶板屋」，塑造一座「城市中的秘密花園」《書食・話廊》，另一作品《清筑雅居》，更結合傍水鄰林的地貌條件，打造出如世外桃源的清雅別墅；兩件帶領人們跳脫乏味日常的夢想境地，皆獲得評審們的大力讚賞，為品牌再添國際美譽！
許清皓
清筑設計 設計總監
公司簡介
清——
明晰洞澈事物的本質。
筑——
建構人與環境互動的空間過程中，步步琢磨堅實，拾得真摯而簡單的美好。
誕生於2008年冬季，一本初心，在設計路上努力耕耘、不斷精進，秉持實踐精神，實現夢想空間；懷抱熱忱以及多變創意，將每次的設計視為嶄新的挑戰；無論各種設計類型，自專案評估、設計至施工，皆提供專業服務。
視業主需求為主要導向，透過細心與專注的溝通，深入了解確切想法；積極運用不同設計手法及素材，只為詮釋理想境地、創造獨特空間，將實現業主的盼望視為最大成就。
設計理念
擁抱每個交付予己的設計，精益求精，不斷強化技術與經驗，融入多元想像於劃設之中，以夢想家精神，完成各式託付場景；風格不受框架侷限，馳騁於各式設計，忠實呈現業主的目標樣貌，幻化抽象思維為具體畫面。
全心全意投注多年經歷於經手作品，綻放設計美學，兼顧空間機能，真誠以待、用心相伴，使每件作品得以和諧開始，圓滿落幕，以熱情與創意，帶您穿越夢想的任意門！
獲獎經歷
2021 美國 Asia Design Prize Gold Winner《書食‧話廊》
2021 美國 MUSE Design Awards Platinum Winner《書食‧話廊》
2021 美國 MUSE Design Awards Gold Winner《清筑雅居》
2020 中國 APDC 亞太室內設計精英邀請大賽 餐飲空間類 大獎《書食‧話廊》
2020 英國 OPAL 倫敦傑出地產大獎 Winner《書食‧話廊》
2020 杜拜 DUBAI Competition 餐飲空間類 銀獎《書食‧話廊》
2020 中國 金堂獎 年度傑出餐飲空間《書食‧話廊》
2020 法國 MASION&OBJET DESIGN AWARD 入圍《書食‧話廊》
2014 台灣 TID Award 居住空間-複層 入圍《清筑雅居》
入圍作品《書食・話廊》
入圍作品《清筑雅居》
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