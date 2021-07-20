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2021 韓國K-DESIGN AWARD 簡筆《酌藝》大展風華

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「亞洲三大設計獎」之一的韓國K-DESIGN AWARD，以「美感、獨創、實際性」三大端點，長期以來繼承全球設計者的高度評價，每年更在「產品工業」、「空間／建築」及「傳達設計」三項領域，遴選出頂尖超絕的卓越設計，讓賽事中強調的「創新能量」為當代設計帶來雋永的價值！

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 思及屋主嚴謹縝密的性格，運用設計簡筆勾勒一幅 《酌藝》 美作，使用黑白灰色塊，築出通透宅邸，精簡留白卻帶有鮮明個性的和諧搭配，吸引一席評審目光，於國際間打響品牌聲望！

簡兆芝 主持設計師(建築師)

簡兆芝 /Kathy

學歷

國立交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組－副理

固特室內設計工程有限公司－專案設計師

欣漢設計工程有限公司－主設計師

實力文教機構 建築師班－講師

台北科技大學 非學分班－兼任講師

蘭陽技術學院－兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所－室內設計部經理

大器設計－部門經理

陳廷杰建築師事務所－室內設計總監

公司宗旨

簡兆芝室內裝俢設計有限公司，嘗試探尋「人」與「空間」的融合及對話。「空間」是一個裝置的機構，這個機構含括了種種靜態與動態的行為，「設計」為了各種靜態及動態的行為，進行量身訂製規劃、配置，進而使其達到合理的安排及使用化，在這個過程中包含了區隔、動線、配置預算，以上這歸屬於機能性的部份，在設計上我們必需呈現生命力，更精準的是說讓它可以帶出其本質的靈魂，充滿其中。

設計理念

順應空間場域的自然特性、使用者的活動狀況、構造方式而決定其空間設計定位；希望從其空間視覺上表現出內外張力的互動，及空間質量與色彩的平衡，將空間呈現出互相交錯及延伸之特性；可融合出使用者與其空間之個人化獨特空間氛圍，希望揚棄僵化的空間區分之邊際線，運用簡潔創新的手法，來定義空間本身的生命力，脫繭出傳統空間界線定義的束縛；不遵守傳統對稱設計的手法，端視使用者需求及平衡設計之手法來呈現空間效果。

獲獎紀錄

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎 榮獲 年度設計行業菁英人物

2020 中國 金堂獎《墨藝藏金》入圍作品

2020-2021 中國 室內設計年度封面人物

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《墨藝藏金》住宅空間類 銅獎

2020 法國 MAISON＆OBJET Design Award《墨藝藏金》入圍

2020 美國 MUSE Design Awards《墨藝藏金》《磐石雅居》金獎

2020 中國 金外灘獎《Deloitte Taiwan》最佳辦公空間 優秀獎

2019-2020 地產設計大獎．中國《Deloitte Taiwan》優秀獎

2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD《磐石雅居》銀獎

2020 德國 German Design Award《Deloitte Taiwan》Winner

2019 中國 金堂獎《Deloitte Taiwan》入圍作品

2019 英國 Outstanding Property Award London《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award London《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award《幽岸岩光》金獎

2019 義大利 A' Design Award and Competition《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜 DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國 M+高端室內設計大賽《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 台灣 華人金創獎《Deloitte Taiwan》優良作品《幽岸岩光》入圍作品

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》Finalist

入圍作品《酌藝》

▲偌大的餐桌除可接待眾多親友外，亦兼作書桌用，且緊鄰客廳擺放，讓筆電可連接電視螢幕，方便觀看大量資料；兩區主燈則置於餐廳上方，垂掛數個象徵「圓滿」的球形燈飾，藉其玻璃的通透感，於用餐氛圍注入輕巧活潑的氣息。
▲偌大的餐桌除可接待眾多親友外，亦兼作書桌用，且緊鄰客廳擺放，讓筆電可連接電視螢幕，方便觀看大量資料；兩區主燈則置於餐廳上方，垂掛數個象徵「圓滿」的球形燈飾，藉其玻璃的通透感，於用餐氛圍注入輕巧活潑的氣息。

▲書房與餐廳之間，為可收納的玻璃隔屏與滑門，其上方裝設維護隱私的捲簾，並以沙發床取代傳統的桌椅配置，讓此處隨時可轉作客房使用。
▲書房與餐廳之間，為可收納的玻璃隔屏與滑門，其上方裝設維護隱私的捲簾，並以沙發床取代傳統的桌椅配置，讓此處隨時可轉作客房使用。

▲配合窗外彩度較為濃重的綠景，主臥軟裝多採清淺的大地色系，與之連結呼應；為使整體動線寬敞，單椅靠牆擺放，其前方桌面向上掀開為化妝鏡，平時蓋起則可作為書桌，以單純的家具佈置滿足多元起居需求。
▲配合窗外彩度較為濃重的綠景，主臥軟裝多採清淺的大地色系，與之連結呼應；為使整體動線寬敞，單椅靠牆擺放，其前方桌面向上掀開為化妝鏡，平時蓋起則可作為書桌，以單純的家具佈置滿足多元起居需求。

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