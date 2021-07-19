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2020 OPAL倫敦傑出地產大獎 許清皓「王品集團陶板屋」氣勢萬鈞勇奪大獎

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

懷抱設計熱忱與多變創意，清筑設計 許清皓 設計總監 於「王品集團陶板屋」《書食・話廊》中，以塑造自然、流動的氛圍為目標，透過經營情境，將沉靜書香配以綠植點綴，成功打造出一座「城市中的秘密花園」，並榮獲2020 OPAL Award Winner大獎榮耀，讓品牌聲譽響徹國際！

許清皓

清筑設計 設計總監

公司簡介

清——

明晰洞澈事物的本質。

筑——

建構人與環境互動的空間過程中，步步琢磨堅實，拾得真摯而簡單的美好。

誕生於2008年冬季，一本初心，在設計路上努力耕耘、不斷精進，秉持實踐精神，實現夢想空間；懷抱熱忱以及多變創意，將每次的設計視為嶄新的挑戰；無論各種設計類型，自專案評估、設計至施工，皆提供專業服務。

視業主需求為主要導向，透過細心與專注的溝通，深入了解確切想法；積極運用不同設計手法及素材，只為詮釋理想境地、創造獨特空間，將實現業主的盼望視為最大成就。

設計理念

擁抱每個交付予己的設計，精益求精，不斷強化技術與經驗，融入多元想像於劃設之中，以夢想家精神，完成各式託付場景；風格不受框架侷限，馳騁於各式設計，忠實呈現業主的目標樣貌，幻化抽象思維為具體畫面。

全心全意投注多年經歷於經手作品，綻放設計美學，兼顧空間機能，真誠以待、用心相伴，使每件作品得以和諧開始，圓滿落幕，以熱情與創意，帶您穿越夢想的任意門！

獲獎經歷

2021 美國 Asia Design Prize Gold Winner《書食‧話廊》

2021 美國 MUSE Design Awards Platinum Winner《書食‧話廊》

2021 美國 MUSE Design Awards Gold Winner《清筑雅居》

2020 中國 APDC 亞太室內設計精英邀請大賽 餐飲空間類 大獎《書食‧話廊》

2020 英國 OPAL 倫敦傑出地產大獎 Winner《書食‧話廊》

2020 杜拜 DUBAI Competition 餐飲空間類 銀獎《書食‧話廊》

2020 中國 金堂獎 年度傑出餐飲空間《書食‧話廊》

2020 法國 MASION&OBJET DESIGN AWARD 入圍《書食‧話廊》

2014 台灣 TID Award 居住空間-複層 入圍《清筑雅居》

獲獎作品《書食‧話廊》

▲拱狀隔間手法搭配綠植及造型書櫃，塑成書香花園情境，將璞玉般的空間打磨雕琢，並充分發揮區塊個性，使其雍容綻光。
▲拱狀隔間手法搭配綠植及造型書櫃，塑成書香花園情境，將璞玉般的空間打磨雕琢，並充分發揮區塊個性，使其雍容綻光。

▲鐵件搭配壓花玻璃的包廂區隔方式，乃自歐洲溫室型態發想，運用幾何線條造出勾勒出的包廂區塊。
▲鐵件搭配壓花玻璃的包廂區隔方式，乃自歐洲溫室型態發想，運用幾何線條造出勾勒出的包廂區塊。

▲長條造型木料拼貼搭配人造石材，為團隊提出運用在此店面的設計，藉由木的溫潤、石的沁涼相構，搭配懸掛天花板及拱門柱體底的綠植點綴，使進入空間者第一眼便能感到自然平和。
▲長條造型木料拼貼搭配人造石材，為團隊提出運用在此店面的設計，藉由木的溫潤、石的沁涼相構，搭配懸掛天花板及拱門柱體底的綠植點綴，使進入空間者第一眼便能感到自然平和。

▲木紋磚鋪設的梯面，伴隨白色金屬鐵件烤漆帶出現代質感，引領顧客向上，進入大面書牆映入眼簾的魔幻空間。
▲木紋磚鋪設的梯面，伴隨白色金屬鐵件烤漆帶出現代質感，引領顧客向上，進入大面書牆映入眼簾的魔幻空間。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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「不屈服現實條件加上不妥協的心，以及反骨特質的展現」，對待設計始終保持熱情的 叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監，於去年一口氣拿下美、法等13 項國際大獎，實力有目共睹。黃威郡總監以唐朝詩人賈島《劍客》中的「十年磨一劍」精神，描繪團隊在2020 年的獲獎成就，而「業主」於過程甚至扮演重要的「設計導師」角色，致使設計創作的成長，最後他也透露即將會有精彩巨作的誕生，要設計迷敬請期待！

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2021 MUSE Design Awards 許清皓喜迎鉑金大獎！

MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

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