2021英國IPA房地產大獎 光彩爛漫圖書館閃耀亞太區！

【本文部分內容參考自「淡江大學淡江時報社」2021年5月第1123期 由OPEN編輯部編寫】

IPA英國國際房地產獎（International Property Awards）成立於1993年，旨在表彰房地產領域的公司與設計者。該獎項按地區分類，參賽者的作品在其相關的地區級別內，會由經驗豐富的專業團隊進行評審，優勝者將被邀請參加每個地區的頒獎晚宴，並有權在其營銷中使用享有盛譽的徽標，而IPA的影響力可比美食界的米其林！

舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷，帶領著設計團隊，受邀擔任《淡大化學系圖書館Dynamic TKU Library》的設計師，經過與校方多方討論後，劃設出一獨具科系特色形象的閱讀交誼場所，繽紛且風格絢爛的設計，繼去年風光獲得獎項的辦公空間，今年再次於公共設計類別，贏得亞太區地產5 Stars Winner佳績！

貼心設想使用者角度，搭配校方將藏書空間開放予全體在校人員使用心念，舒杰設計完成「非密閉、安全、美觀兼顧圖書意象」等需求的設計，開放通透及隔間靈活的場地配置方式，讓師生校友皆讚譽有加！

獲獎作品《淡大化學系圖書館Dynamic TKU Library》

▲一進入圖書館，便能在主牆面，看見化學系的六角形系徽。

▲憑藉精妙創意，以多變的彩色玻璃及鋼構化學燒杯、試管圖案，形塑樓梯側與圖書館間的隔屏。

▲陳總監繪製的另一張手稿，和實體場域互為印證；自使用者想法出發，開闊並相互連結的空間利用方式，頗獲師生好評。

公司設計理念

舒杰室內裝修設計成立於 2013 年，由陳琬婷（Debby Chen），創辦人暨設計總監帶領團隊以專業且多元化的商業及住宅項目，為國際企業公司及私人屋主提供專業空間美學諮詢及建築室內設.計與工程服務。同時與葉永騰（Jay Yeh）， 工程執行總監，合作下完成多元設計暨工程案項目。

在成立多年間，舒杰設計服務過日商，美商等國際公司辦公室；餐飲為新加坡商米其林一星餐飲；六星級店精品店；及各個私人客戶居所；包含建設公司實品，樣品屋及接待中心的設計及工程，短短時間，朝向不斷前進及突破公司的框架，將更好的設計空間提供給在地台灣客戶。

國際獎項也持續5年時間獲獎，包括 2018 新加玻室內設計協會SIDS；2019 義大利 A+ Design Bronze；2019 美國Architecture Master Prize（AMP）；2020 德國 German Design Award（GDA）；2020 IPA 英國國際地產產獎等，其創作過程追求精進與提升，讓設計及工藝層次與先進跳脫框架，並持續關注環境綠建材議題與應用。

一如創立時的初衷，透過 ” 聆聽客戶想法” 去思考，分析及規劃該基地可以發揮的最大效益與優勢，讓務實面與風格美學工藝可以達到全方面整合，除了專業團隊的建築及室內設計背景，公司也積極培育活力、創新、合作、和靈活的文化人才為目標，讓設計，服務及項目品質可以在團隊的合作下最優化，我們認為的“設計風格理念”是完成並超越客戶期待的空間場域，去創造“人，生活與靈魂”的空間哲學。

“材料室”是設計的天堂，“基地”是美學工藝落實的舞台，我們希望同時回歸根本——落實整合“務實，機能與美學的設計”來充分發揮空間工藝，並透過服務項目與業主來提倡環保建材及環境保護的目標，為台灣及環境美學設計盡一份力量，放眼國際，回饋於客戶及社會，對於室內建築的使用空間給予更多的意義。

得獎經歷

2020 法國NDA2020 (Novum Design Award) 《紅色天鵝絨》 銀獎

2020 台灣TAID 卓越50‧跨越50‧再造50 《雅品深萃》入選新銳設計作品

2020 英國國際房地產獎IPA（International Property Awards）《Office with Rhythm 》5 Stars Winner

2020 英國Design & Build Awards 台灣最佳創新設計與施工

2020 德國German Design Award (GDA) 《金迷風尚》國際最佳優秀建築獎

2019 美國Architecture Master Prize(AMP)《FLIR Taipei Office》榮譽獎

2019 韓國K-DESIGN AWARD 《紳色溫韻》、《美商FLIR Systems 辦公室》入圍

2019 義大利A Design《迷漾巴黎》、《金迷風尚》雙銅獎

2019 英國倫敦創意大賽LICC《迷漾巴黎》榮譽獎

2019 中國CREDAWARD 第五屆地產設計大獎、《金迷風尚》優秀獎

2018 新加坡室內設計協會SIDS《迷漾巴黎》年度榮譽獎

2018 M+中國高端室內設計大賽2018 年度潛力設計師

2018 法國INNODESIGN《迷漾巴黎》、《金迷風尚》、《美商FLIR Systems 辦公室》入圍

2018 APDC AWARDS 亞太室內設計菁英邀請賽《美商FLIR Systems 辦公室》榮譽獎

2017 APDC AWARDS 亞太室內設計菁英邀請賽《風尚雅逸》、《尊榮時尚》、《迷漾巴黎》榮譽獎

2017 金外灘最佳陳設藝術獎(優秀)《法式金典》

2016 新加坡室內設計協會SIDS《巴黎都會》年度榮譽獎

2016 台灣TAKAO 室內設計大賞住宅空間類《法式雅藝》、《臺北品然居》入圍

2016 APDC AWARDS 亞太室內設計菁英邀請賽《臺北品然居》、《當代東方》榮譽獎

2015 中國金堂獎 JINTANG PRIZE 年度優秀公寓住宅設計《柔雅新古典》

2015 英國WIN (World Interior News) Awards 入選 Residential Development Category: Parisian Elegance《巴黎都會》

OPEN Design 動能開啟傳媒