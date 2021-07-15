十年磨一劍！ 勇奪13項國際大獎——2020獲獎專題

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「不屈服現實條件加上不妥協的心，以及反骨特質的展現」，對待設計始終保持熱情的 叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監，於去年一口氣拿下美、法等13 項國際大獎，實力有目共睹。黃威郡總監以唐朝詩人賈島《劍客》中的「十年磨一劍」精神，描繪團隊在2020 年的獲獎成就，而「業主」於過程甚至扮演重要的「設計導師」角色，致使設計創作的成長，最後他也透露即將會有精彩巨作的誕生，要設計迷敬請期待！

十年磨一劍

2020年，叡觀設計於首次得到美國 Muse Design Awards 雙金獎後，陸續榮獲法國 Novum Design Award、英國 LICC、新加坡室內設計大獎、韓國 K-Design Award，以及大陸金外灘獎、金堂獎等13個獎項肯定，並秉持替業主解決生活上需求的心念，用不同層面切入，尋求更多的可能性，最後彙整變成可行、完美的方案，而打造專屬的空間場域；黃總監爽朗地說道，「在設計上，我一路都保持這樣的態度，因此才會有如此精彩的成果。」

黃總監接著說，得獎其實就像是遲來的肯定吧！如同十年磨一劍的精神一樣，或許當中有幾分的運氣，因為每一次的參賽，你不能完全知道評審會用什麼角度去看待作品，「不過所幸業主們都給予我們很大的發揮空間，得以讓成果在國際上有正面的迴響，設計不僅是理想，它同時是信念般的存在，所以這種肯定對我來說很重要，是一種很大的回饋！」

（圖）叡觀設計作品《Joyful Cosmos》以大膽用色，形塑媒體企業總部。

業主助成長

「空間是為業主打造，因此『業主』在設計裡扮演很關鍵的角色！」黃總監說，「設計成長」有時候不是透過自身的學習，或者平常做事、對美事物審美的好壞，業主可能才是主要之處，因為他們越天馬行空、對空間越有想像或期待，「我們才能延伸出突破性的設計，所以在某層面來說，就像是我們的設計導師。」

黃總監說，「我相信很多設計師對設計有很多想法，但是如果沒有一個很好的題目及課題去發揮，有可能做出來的東西，只有你自己覺得很棒，但業主或使用者在空間感受上無法引發共鳴，那也只會淪為設計師的個人作品。好的設計應該像是一首好的曲子，大家聽同樣的旋律，便能產生相同共鳴。」

（圖）叡觀設計作品《Infinite Creativity》以前瞻風格屢獲國際大獎評審喜愛，而拿下多項大獎殊榮！

嘔心瀝血之作

「無論業主給予什麼設計課題，我都會不斷去反思、顛覆、推翻、突破，模擬，並珍惜每一個可以發揮的案子，會把它當作是人生最後一次的設計看待。」得到多項大獎的概念作品《Infinite Creativity》，是叡觀設計團隊一場相當具有突破性的設計，不僅是為業主量身打造宮殿風、阿斯嘉宮殿的企業總部，黃總監說，「《Infinite Creativity》設計上的創新，更是我朝著自己設計理念，更上一層樓的作品。」

目前叡觀設計已經著手進行公司的年度重點設計案，風格以業主喜歡的汽車為主軸，定調為「汽車工藝」的現代風。黃總監說，將平時的收藏喜好轉化其精神，帶入到空間設計去詮釋，是一個很明確的前衛感受，並加上細節精準、優雅的線條設計，整體呈現為動力結合工藝的極致美學，「目前市場上沒有類似的感覺存在，我們當初討論時也來回激盪許多想法，因此相信成果一定會是一個讓人難以忽視的，同時也是我們的年度之作！」

（圖）沉穩含有蘊致的作品《墨染植境》，同樣獲得多項大獎的榮耀，將品牌推向國際新高度！

里程碑大獎

回到獲獎話題，黃總監說，「在未來獲得德國iF設計大獎、紅點設計大獎、日本Good Design Award 等獎項，也是我人生里程之一。但也需要一點機運，畢竟要有真的能發揮又有針對性創意的案子，再加上業主願意跟我們去執行做出，就會是雙贏甚至三贏的局面，這是樂見其成的事情。」

黃總監表示，「參賽之前，當然有一定程度的信心，得到獎項的肯定當下雀躍開心之餘，於設計路上便更加有堅定的心，並希望能隨著時間跟經歷，看見自己的實力提升，這會是自我期許的壓力，但相信這種心情，會督促我朝向目標前進。」

對於未來規劃，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 除了目前專心於室內設計，之後更會結合建築、燈光及軟裝，朝往更廣大的服務範圍，而正如同黃總監話語中「一個美好、成熟的設計，不僅是要滿足當下的需求，更要能創造出新的空間價值，我覺得這是我對設計的宗旨所在」，我們期許看見他們給予大眾更多嶄新的作品！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2020 中國 金堂獎《墨染植境》 - 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

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