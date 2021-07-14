【專訪】將心比心締造設計美譽

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「我覺得好的作品，首先還是要業主自己認同，而不是由設計師或是別人決定。」從 易寬設計 張華騫 設計總監 風趣又不失專業氣度的談吐中，除了能知道他對設計原則的要求，更可以看見對業主、團隊的尊重，而在輕鬆的訪談中，總監也深深傳達傳承品牌風範的渴望。

（圖）易寬設計作品《台中辦公室》

實力奠定口碑 自由駕馭風格

聊起近期靜謐踏實的新作品《台中辦公室》，張總監分享道，面對嶄新的建築物，秉持傳遞企業的年輕形象，結合業主對於格局、精密儀器設置的需求，他們運用玻璃，化解眾多隔間的界線感，並特地於空間中央設置一座中島，讓拘謹的辦公室擁有可輕鬆交誼的吧台區，此外也保留天花板的原始斑駁調性，與整體的休閒舒適氛圍，形成上下對比之感。

而另一老宅新生的作品《台中咖啡廳》，則設「海洋」為主題意象，添入漸層藍色基色，以及如同深海中泡泡的燈具，留存古樸磨石子地板、老磚牆，創造瀰漫雅緻純樸的清新餐飲空間，吸引許多過路人的目光，業主也打趣埋怨說：「進來的都不是要吃東西，都是要看你的設計的！」同樣注重使用者感受的此作，更藉由減法設計，於二、三樓打造室內陽台，避免客人與交通繁忙的路面緊鄰，消弭壓迫感，使顧客沉浸其中，更覺舒心。

（圖）易寬設計作品《台中咖啡廳》

專業引導業主 實力打響名號

一直以來，團隊如何磨合業主和本身的想法，藉此做出完美的作品，令人好奇，張總監先是哈哈大笑說，「他們都聽我的耶！」但隨即認真地說：「當然業主會有很多天馬行空的想法，而我們則用專業去判斷、解釋為什麼不能那麼做。因為對方只有想一面，可是換成我們來看，是去想整個空間如何呈現，在評估後，再進一步跟他釐清。」如果遇到雙方有意見相左的部分，就先解釋專業上的作法、確認共識，重點還是要對方喜歡：「因為一個好的作品不是我們覺得好，是業主覺得好，才是成功的作品啊！」

抱持積極面對的心念，成果往往會反饋到自身；比方前述咖啡廳、辦公室兩案的共通點，為兩邊都是張總監所接觸過的機緣，進而帶來的合作機會，並且他們都願意給予彈性的發揮空間，由此可見易寬設計團隊耕耘而來的好口碑，以及足以讓人自然信賴的良好設計功底。

（圖）易寬設計作品《璞・石》

以禮相待之道 傾聽建立信賴

言談之間，總是以「同伴」稱呼同事的張總監，針對募集同伴之道，笑著說沒有特別的，就是以「給機會」為主，從相處來了解一個人真正的特質。除此之外，因為深深體會剛出社會的新人，待人處事的態度會受領導者深刻撼動，所以總監不斷提醒他們：「設計師不是很偉大的人，沒有什麼了不起的，不要在外面對工班、別人有高傲的態度。」目的就是希望在專業上有堅持的設計師，待人接物上沒有驕傲的態度。

從團隊回到自身，張總監說，沒有把自己塑造成特定的形象，而是自然為之、對他人以禮相待。後來有一個業主說，他的專長是「聽」，總監才了解到，「傾聽」便是一己的互動特質。總監曾經和業主聊了3個小時，只有開頭兩句討論到設計，其他時間都在聊天；透過這樣的過程，可以了解對方想要的東西、會找到共通點、共同認識的人或是共識，於是自然而然可以知道，真正的需求何在。

（圖）易寬設計團隊的組成，集結建築師、室內設計師、軟裝設計師等要角，無論開會或是現場監工，都會嚴謹、全面地檢視

實踐世代交替 傳承團隊意志

為業主完成形形色色作品的易寬團隊，在2020年也獲得德國iF設計大獎肯定，打響品牌聲望，不過說起最看重的成就感，張總監說，「其實我現在最想做的事，就是讓我的同事們可以直接參與整個公司運作，因為我的公司一定是留給他們。」總監說著，流露出堅定的神情。「如果願意接受的話，我希望他們能學習去當一個老闆、主事者——要承受外界的批評也好、公司的虧損、營運壓力，所以只要我知道的東西，我都會分享。」

不吝將經驗傳承給同伴們的張總監，強調自己正在做一個世代交換的動作，對他而言，現階段最重要的命題，便是團隊可以如何傳承易寬的意志。「我希望他們都能夠轉換身分，不用跟我一樣，我也不是那麼了不起；至少要知道開一間公司、主持這個案子要怎麼做，他們做得好，我覺得這才是有成就感。如果聽到易寬設計師的表現，被說是很棒很專業的，才是最重要的，我打從心底這樣覺得。」

易寬設計 張華騫 設計總監 走過二十多年的品牌創辦生涯，懷抱不設界限的設計美學，細心經營，並將良善的意志加以傳承，成就件件美學篇章的同時，也使人看到一件好的作品的完成，經驗、實力，以及態度同樣重要！

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