快訊

18歲以上皆可登記…新冠疫苗預約好複雜？10大QA來解惑

公益淪為亂象？中國「網路互助平台」倒閉

輕優舞彩《Balletto》 體驗生活空間趣味

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

本案作為年輕業主的兩戶合併家宅，也是 玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 重要設計作品之一。設計師運用「先軟裝後設計」的手法，將硬軟裝比例達到1:1，且以收納為主，並藉由義大利原裝家具的襯托，於一片大地色彩視覺中，扭轉一般傳統印象，呈現既奢華又輕鬆的氛圍感受。

公私領域以6:4劃分，將採光極佳的先天優勢，展演為亮眼的特色；細膩點綴的質感大理石、玫瑰金元素，搭配英國綠和愛馬仕橘，同時場域中的大小面積，映現低彩度暖色調，賦予整體五感全新的體驗，增添日常生活空間的魅力趣味

（圖）端景立面純淨留白，於玫瑰金釉料花器延展櫻花枝藤後，注入暖光，湧出濃郁春光風色。
（圖）端景立面純淨留白，於玫瑰金釉料花器延展櫻花枝藤後，注入暖光，湧出濃郁春光風色。

客廳——透亮光景

透亮淨光灑落公領域，微風吹拂眼前的落地白紗及布簾，柔軟氣息薰染整體場域。立面與地坪的淺花紋大理石，搭配米灰色皮革沙發，展現大氣質感，一旁的義大利品牌Saba Italia鈷藍色單椅，流露業主喜好，柔韌之間交織無遺。

餐廳——亮彩交織

延續客廳大地色調，並加乘歐風軟裝的氣質，場域層次呼之欲出，而透過金屬吊燈，光影映照於植栽窗簾蕨，使綠時尚揭開飲食序幕；實木材質餐桌乘載著家人的溫情，配以英國綠和愛馬仕橘皮革餐椅，予以一家人歡快的用餐時光。

臥室——藍調風情

漫步至私領域，可見業主喜愛的藍調，滲透於每處細節，並於大面積的低彩視覺，帶領高彩軟裝，一同給予和諧舒適的體驗。主臥在水藍色的包覆下，調配雲彩漆立面肌理，串連床頭的玫瑰金開關，體現華美韻味；客臥以藍灰色圍塑睡眠時光，並讓光線於風琴簾的六角結構下，漫溢整體場域。

（圖）浴室運用黑白灰交疊，配以金屬鏡框、窗框細節，加上細版鋁百葉，不僅使空間視覺放大，也能於泡澡時享受窗外風景。
（圖）浴室運用黑白灰交疊，配以金屬鏡框、窗框細節，加上細版鋁百葉，不僅使空間視覺放大，也能於泡澡時享受窗外風景。

小孩房——童趣時尚

跳脫低彩調性，小孩房利用燈溝嵌入纖細的LED燈，使得光影自在遊轉於三度空間，黃灰色的地毯穿插其中，顯現獨特趣味，將溫馨的日常風光伴於身邊。

「美好日常，其實就在我們身邊。」玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 結合業主心念，將場域不過度裝修，並巧手置入歐風品味軟裝家具，調和三者呈現美妙宅邸，進而釀成一處令人嚮往的人生藍圖

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

南投不只清境農場！台版青瓦台、歐風古堡秒出國，還能自採白筍台味十足

2021 MUSE Design Awards 許清皓喜迎鉑金大獎！

親子宅旅行！3M 2021科技環島列車 線上體驗生活科學之旅

走在絕美瘦稜上！到森林環抱的「平安池」許願，再衝大理石營地登嫦娥別館

相關新聞

輕優舞彩《Balletto》 體驗生活空間趣味

本案作為年輕業主的兩戶合併家宅，也是 玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 重要設計作品之一。設計師運用「先軟裝後設計」的手法，將硬軟裝比例達到1:1，且以收納為主，並藉由義大利原裝家具的襯托，於一片大地色彩視覺中，扭轉一般傳統印象，呈現既奢華又輕鬆的氛圍感受。

2021 MUSE Design Awards 許清皓喜迎鉑金大獎！

MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

【專訪】美式「侘寂」 混搭軟裝的另類美學

侘寂，是一種來自日本的傳統哲思，認為接納萬物的不完美與無常，便能讓精神獲得最單純寧靜的滿足；當這份極簡低調的生活主張，遇上強調大方、個人色彩的美式室內設計風格時，會迸發何種奇妙火花？就讓 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 帶領我們從軟裝搭配的角度，一窺瑞天設計融會多元美學的作品秘辛！

漫溢明媚《璨光》 悠遊幸福靜美

設想輕緩無壓的居家辦公環境，艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 以使用者的訴求作為規劃前提，飄逸溫馨感的場域中，適當配置寬敞的處所，輕巧做出區分用途的空間，營造出幸福滿溢的生活感，使得在專注工作之餘，仍能享受家宅一般的安閒氣氛，在複合風格和材質的選配下，沉浸一室靜美。

異境幻地相遇 同遊媚采盈暉

尊重每個居住者想法，秉持「呈現每個家人都有自己的空間，卻又匯集在同一處所」之意念，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 揮灑設計畫筆，劃設通透開放居所，並形塑家庭成員各自私人場域，繪出大小居者期盼的夢想宅邸。

刻畫英式古典風華 映現漫漫溫情光陰

光鑑歲華，援引自本案光源及鏡面的巧妙運用，隱隱投射出三代同堂的幸福剪影，滿載的記憶伴隨歲月韶華，綿延流轉於室。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。