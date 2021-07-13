輕優舞彩《Balletto》 體驗生活空間趣味

【本文由OPEN編輯部撰寫】

本案作為年輕業主的兩戶合併家宅，也是 玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 重要設計作品之一。設計師運用「先軟裝後設計」的手法，將硬軟裝比例達到1:1，且以收納為主，並藉由義大利原裝家具的襯托，於一片大地色彩視覺中，扭轉一般傳統印象，呈現既奢華又輕鬆的氛圍感受。

公私領域以6:4劃分，將採光極佳的先天優勢，展演為亮眼的特色；細膩點綴的質感大理石、玫瑰金元素，搭配英國綠和愛馬仕橘，同時場域中的大小面積，映現低彩度暖色調，賦予整體五感全新的體驗，增添日常生活空間的魅力趣味。

（圖）端景立面純淨留白，於玫瑰金釉料花器延展櫻花枝藤後，注入暖光，湧出濃郁春光風色。

客廳——透亮光景

透亮淨光灑落公領域，微風吹拂眼前的落地白紗及布簾，柔軟氣息薰染整體場域。立面與地坪的淺花紋大理石，搭配米灰色皮革沙發，展現大氣質感，一旁的義大利品牌Saba Italia鈷藍色單椅，流露業主喜好，柔韌之間交織無遺。

餐廳——亮彩交織

延續客廳大地色調，並加乘歐風軟裝的氣質，場域層次呼之欲出，而透過金屬吊燈，光影映照於植栽窗簾蕨，使綠時尚揭開飲食序幕；實木材質餐桌乘載著家人的溫情，配以英國綠和愛馬仕橘皮革餐椅，予以一家人歡快的用餐時光。

臥室——藍調風情

漫步至私領域，可見業主喜愛的藍調，滲透於每處細節，並於大面積的低彩視覺，帶領高彩軟裝，一同給予和諧舒適的體驗。主臥在水藍色的包覆下，調配雲彩漆立面肌理，串連床頭的玫瑰金開關，體現華美韻味；客臥以藍灰色圍塑睡眠時光，並讓光線於風琴簾的六角結構下，漫溢整體場域。

（圖）浴室運用黑白灰交疊，配以金屬鏡框、窗框細節，加上細版鋁百葉，不僅使空間視覺放大，也能於泡澡時享受窗外風景。

小孩房——童趣時尚

跳脫低彩調性，小孩房利用燈溝嵌入纖細的LED燈，使得光影自在遊轉於三度空間，黃灰色的地毯穿插其中，顯現獨特趣味，將溫馨的日常風光伴於身邊。

「美好日常，其實就在我們身邊。」玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 結合業主心念，將場域不過度裝修，並巧手置入歐風品味軟裝家具，調和三者呈現美妙宅邸，進而釀成一處令人嚮往的人生藍圖。

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