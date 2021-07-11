【專訪】美式「侘寂」 混搭軟裝的另類美學

【本文由OPEN編輯部撰寫】

侘寂，是一種來自日本的傳統哲思，認為接納萬物的不完美與無常，便能讓精神獲得最單純寧靜的滿足；當這份極簡低調的生活主張，遇上強調大方、個人色彩的美式室內設計風格時，會迸發何種奇妙火花？就讓 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 帶領我們從軟裝搭配的角度，一窺瑞天設計融會多元美學的作品秘辛！

（圖）林總監的作品《C′est Si Bon！》，善用俐落線條感，以及輕盈的軟裝造型，為四口之家營造優雅而中性的簡約美式風情。

相輔相成 色彩層次分明

淨白的場域基底，一座深藍色櫃體鮮明地躍入眼簾，而周圍同色系的畫作、餐椅，則仿若這片汪洋向外擴散的點點漣漪，一同為家宅沾染上活潑氣息。「作品《C′est Si Bon！》的女主人，在和我們洽談前就做了許多功課，非常注重生活品質和細節。」因應此個性，林總監一反許多人「以客廳為主」的思維，特地挑選造型、色系皆十分低調的沙發，讓業主喜愛的海軍藍，於一旁餐廚區成為最吸睛的特點，加之金色燈飾點亮背景，完成一幅乾淨又層次分明的優雅景緻。

總監進一步說明，雖然自己大多會選擇以淺色硬裝，搭配高彩度的軟裝佈置，但其實並沒有誰才是主角，「重要的是，兩者之間要能相輔相成。」如另一件實品屋作品《漫光》，由於建商希望呈現大氣、觀賞性強的空間風貌，他便將設計重點放在大面積的連續格柵牆，以及鍍鈦展示架、情境燈光等等，其中的深色家配，反而成為穩定弧形壁面的輔佐力量，同時也契合目標客群的成熟形象。

（圖）由於建商業主的全然信任，瑞天的實品屋作品《漫・光》，從硬裝造型至軟裝選品，皆貫穿大氣十足，而優雅成熟的質感。

事前規劃 兼顧實用質感

面對玲瑯滿目的軟裝，究竟該如何協助客戶，挑選最合適的品項？林總監分享道，除了陪同前往實體店面參觀，為彼此建立基礎的搭配共識外，在最初討論設計時，對方的生活模式、一舉一動更是重要線索，不僅能以此選配主要的桌椅或寢具，植栽、時鐘等點綴小物，也會因其習慣和個性增減，「我們只放真正需要，並且能提升生活質感的物品。」在如此嚴格把關下，瑞天的設計，總是能呈現恰到好處的舒適質感。

總監補充道，不論是大型軟裝或小型家飾品，皆需於製作3D圖時便一併規劃，讓業主更容易想像，也比較不會因過度裝修硬裝，導致後期擺入家具時，造成畫面的凌亂、失焦；他接著舉例，帶有中性美式風的作品《C′est Si Bon！》，主臥房的穿衣鏡，即是在得知需求後，就先為它預留了位置，因此不但符合實際使用效益，其尺寸與美感樣式，也與周圍環境相當契合。

（圖）瑞天近期的新作品《高雄｜何宅》，以充滿自然質感的家具，搭配灰階沙發，表露寧靜祥和的侘寂之美。

混搭巧思 美式侘寂宅邸

聊起近期的新作《高雄｜何宅》，林總監表示，考量業主喜好的建材質感，因此決定於自身熟撚的簡約手法中，另融入樸實、空曠的日本侘寂美學，「尤其在家具選擇上，可以明顯感受到與過去不同，我將色彩飽和度拉低，搭配石面圓凳、麻地毯和淺色實木桌，讓人更有置身自然的感受。」

疏密有致的軟裝佈置周圍，瑞天特色的中性美式基調，則保留於櫃體門片的框線、弧形拱門等地，讓予人精緻典雅印象的西方設計語彙，與簡樸的日系家具巧妙互補，產生新穎的和諧感受，「就算是不同風格的元素，只要掌握好比例原則，評估其協調性，放在一起也會感覺很舒適，」總監揭開其中的設計秘訣，「我自己很喜歡這種混搭的效果，目前也持續在嘗試、挑戰。」

（圖）林總監皆會參與軟裝佈置工作，甚至針對作品，親自設計最合適的家具（如下圖左），提高整體美學的完整性。

不畏麻煩 持續挑戰創新

為因應不斷推陳出新的軟裝，與日新月異的室內設計生態，林總監除時常與同行交流、參加新品發表會，以同步了解最新趨勢，也會親身參與家具設計，例如最近一件北歐風格的小宅，便使用業主喜愛的水磨石，搭配橡木實木條，為其量身打造一座茶几，不僅大小、高度皆契合場域尺度，選材更呼應周圍清爽的自然氣息。

「要給自己做出『不一樣』東西的機會！」總監說道，由於在嘗試新建材或新造型時，客戶不一定都能接受，因此很多人會選擇保守設計，跳過說服、磨合的過程，雖然能讓作業看似順利的進行，但也會導致作品難以突破；為避免自己落入此一窠臼，他給予自己「不能怕麻煩」的期許，藉由美感實力與溝通技巧，實踐一次次創新，同時也為對方完成充滿個性的專屬空間。

對 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 來說，軟裝如此多元的樣式與美學風格，隱藏著無數有趣的排列組合方式，因此他樂此不疲的持續鑽研，期盼藉此提煉出適切又獨到的居家風貌；或許是一張地毯，也可能是一株植栽，瑞天設計總是能於意想不到的細節中，為業主添上實現理想生活的點睛之筆！

設計總監 林靖太

公司簡介

在瑞天空間製研所裡，任何念想終將成為可能。我們重視場域與人之間的互動和連結，關心使用者的需求及喜好；由建築量體設計至室內格局規劃， 從創作發想到施工品質，皆保守著一顆真摯聆聽的心，並善於跳脫既定形式創造新意，在嚴謹的落實中，尋求變化、製造驚喜！

設計之於我們，是在生活中發現美好；客戶之於我們，是朋友般的互動談心。一切皆是如此，自然而然地，沒有任何預設，沒有固定框架，伴隨時間的積累，通往心之所向。

設計理念

我們想創造的空間，是當人們身處其中，便能感到自適且與眾不同。受英國極簡大師John Pawson的影響，光影的援引、比例的協調，成為我們所奉行的圭臬，誠如他的名言：「愈簡約，愈能看出事物本身的面相。」

而這亦源自他的啟蒙導師，20世紀最傑出的日本設計師之一倉俁史朗，以簡約優雅的設計聞名，空間予人乾淨且輕盈的舒適氛圍，其設計總歸來說便是簡潔、透明的超現實狀態，也是我們所追求的理型樣貌。

瑞天空間製研所將繼續依循著他們的步伐，於感性和理性的考量間尋得平衡，在平凡的日常中創造美好時刻。

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