【專訪】品牌心念擴散 疫情下給人們的溫暖空間！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
新冠狀肺炎COVID-19，蔓延全球近兩年的時間，許多日常習慣於是改變，而「家居生活」在保持距離，能有效嚴防病毒感染之下，更顯為被重視。此次，擅長揉和空間特質的 莊軒誠 設計總監 及俬設計 ，以品牌創立宗旨「自然美學、人文設計」信念，談論該話題，並為慌亂的社會氛圍，注入不同的感官言論，現在就來享受專訪內容吧！
設計師視角
「疫情改變很多人的工作及生活方式，大家必須在家工作、教育小孩，遠距工作及教學，與家人共處時間很長，並且似乎是常態，又因為面對著負面消息，因此心理狀態相對很重要。」作品總呈現自在舒適，以及清靈美感的莊總監說，「人們長期待在家裡，一直受到『焦慮』而感到困頓，自己身為室內設計師，便能運用設計『解決焦慮問題』，從心靈層面著手，先解決生活問題，再去創造事物。」
莊總監表示，由於進門後會將做衣物分流，所以衛生清潔、空氣品質是最重要的，室內建議選擇如抗菌、環保的材質，整體著重機能性；而人們也需要額外讓心情平靜的活動設施，所以運用色系與科技、娛樂設備，增添良好居家氛圍與在家的幸褔感，若有陽台或者戶外空間，也可以把休閒娛樂重點轉移此處，一同打造讓身心靈平衡的家宅空間。
疫情下設計
針對疫情前後的設計想法，莊總監說，此前會從人口數開始解決家居問題，再從美感著墨，現在會因應分流，在思考層面會比較不一樣，並期望透過設計的力量，改善人們的焦慮，造福社會及世界。他說，「最近有海外業主，因為疫情找我們設計，對方想要提供家人一起長時間共處的家宅，並有多元的空間設計。」
莊總監悠悠說道，此次設計案為招待家人相聚的別墅，有蠻大的設計空間，公領域會以較為開闊的方式，結合另一處比較私密的空間，搭配做不同的使用，進門室外衣物和鞋子也做好分類及區隔，同時有前庭後院，包括戶外活動區、烤肉區及後院魚池的設計，另外有一層設計為家人的娛樂交流空間，有涵括手做區、酒吧區、鋼琴區、KTV室、家庭電影院及健身房，還有規劃孩子們的學習空間，場域有很多層次的互動。
品牌的信念
無論是《光影-Light & Life》、《J House》還是《沐慕-MU》等作品，都能從中體會柔軟的美感氛圍，以致令人五感平靜，莊總監說，「我在形塑這些作品時，心裡只有一個信念，就是幫助人們決解改善問題，使人們在我設計的空間生活時，都能感覺愉快、有安全感，且心靈安定，這個信念也是創建公司時，我想要傳達給人們的。」
及俬設計作品會藉由各領域大師的名言，作為介紹開端，比如《J House》由德國哲學大師叔本華的「音樂觀」闡述主旨；《光影-Light & Life》則是在建築大師安藤忠雄的思維下，譜出設計說明，內容都相當吸睛。對此，莊總監表示，「這些大師對這世界都是有幫助跟貢獻，我們加入此資料，希望能讓大家了解的同時，也是象徵我們的持續學習與進步，並與他們致敬。」
安定力量的場域
「因為公司的信念與出發點，讓作品的每一處地方，皆透徹舒適的美感」，莊總監表示，創業至今和各式各樣的業主身上，所看見的生活經驗，累積至公司與個人，最後就像是身上的DNA存留，顯見一致性的視覺體驗，再往細節內容解釋，「應該說是跟人相處，了解其生活上的細節後，幫助、改善人們的日常困擾，並解決其中產生出設計的想法，進而塑造專屬特色的空間。」
面對疫情紛擾，莊總監提及，「希望我們設計出來的東西，都是對社會有貢獻的，從自身再到業主，藉由我們的設計，產生安定力量，先從自己住家開始，再往外的發展，幫助人們、社會和國家，且希望設計的場域，對業主都是好的，而我相信大家都會做的不錯！」
從善心的想法出發，莊軒誠 設計總監 及俬設計 讓每個設計的作品，都帶著「祝福」呈現給人們，期許世界更加美好，而品牌也持續以作品向國際發聲，並於世界舞台上閃耀！
莊軒誠 設計總監
總監理念
美從生活中捕捉，而美好的設計更是從生活中汲取淬鍊。
熱愛著設計、旅行、閱讀、極限運動，看似靜且動、動且靜的衝突，在莊軒誠總監的世界中，卻融合的恰到好處。
熱愛生活、享受設計是莊軒誠總監的座右銘，他在生活中厚積薄發，將感受傾注於場域之中，同時也以作品向國際發聲、在世界舞台上閃耀。
而及俬設計創立以來，以自然美學、人文設計為品牌宗旨。
擅長揉合空間特質、以人為本，在設計中兼容感性與理性，走進及俬設計，你可以邂逅一種堅持的美學，因為莊軒誠總監相信，唯有創造，才能真正留住價值。
獲獎經歷
2020
榮獲 德國 iF Finalist-J House
榮獲 義大利 A'design award 銅獎-沐慕-MU，鐵獎-光影-Light & Life
榮獲 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銅獎-J House
2018
榮獲 法國INNODESIGNP RAIZE國際創新室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely / -寬境Broad Field
榮獲 韓國K-Design Award室內設計大獎 YZ Hair Salon
2017
榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-寬境Broad Field / 商業空間類-YZ Hair Salon
榮獲 中國金堂獎-年度優秀作品獎 休閒娛樂空間設計-YZ Hair Salon
榮獲 義大利A'design Award & Competition室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely
榮獲 美國INTERIOR DESIGN中文版-金外灘獎-入圍獎
2016
榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-悠然Leisurely
2015
榮獲 上海國際建築及室內設計節‧金外灘獎 -入圍獎
榮獲 PChouse 時尚盛典TOP100-恬靜Peacful
2014
榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-沉靜loft house
榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-純粹pure
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