展演多元時尚軟裝 巧佈《鏽蒞》接待會所

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「設計的價值，不在昂貴的建材或品牌，而是合宜的搭配手法。」秉持這份心念，玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 由國際知名的「米蘭家具展」發想，從建商自有的家配中精挑細選，巧妙佈置一處低調時尚的接待中心，並增添展示空間，加強會談機能，讓業主廣邀珠寶、名錶等品牌於此展覽，創造異業結盟可能，同時吸引後續店面買主。

貼合豪宅建案的高端形象，沉穩的灰階基底中，上下對應的鋁格柵與人字拼地坪，鋪展豐富的線條層次，而粗獷的鏽蝕鐵皮牆，恰好與精緻大理石櫃檯、玫瑰金屬網簾形成鮮明對比；每個細節角落，皆散發獨一無二的美感個性，於此強烈碰撞、產生視覺火花，最終和諧交織為一室優雅藝景。

櫃檯——精緻藝術 熱情迎賓

中央懸吊的亮眼金屬主燈，向四面八方伸展，深深吸引過往路人的目光；循著窗戶旁，引渡自然氣息的裝置藝術，走過精巧綠植與浪漫的玫瑰球型掛飾，便見紋理華美的大理石櫃檯，搭配鮮豔的紅色單椅，熱情大方地迎接賓客到來。

洽談區——溫潤灰調 共創和諧

細膩的玫瑰金屬網，輕盈圍塑無拘氛圍，其面對的曲折石紋灰牆，則散發厚實穩重，讓人於此安心交談，或靜賞牆面展示的珠寶與名錶；其中低調灰階的桌椅與窗簾，各自呈現皮革、布料及大理石等豐富的紋理表情，一路和諧鋪排至場域盡頭，由一張精緻柔軟的斑馬紋皮草打破平衡，充滿張力地為視覺收尾，予人深刻印象。

VIP包廂——巧配軟裝 圍塑安心

步入隱身於鏽蝕鐵皮牆後的VIP包廂，映入眼簾的L型沙發，以多元的落座位置，敞開懷抱迎接貴賓到訪，供其自由拿捏最適宜的交流距離；而一旁的弧形支架立燈，則為點睛之筆，既巧妙補足空曠的畫面，又增添溫馨暖意，安穩陪伴洽談過程。

在 玥庭國際與天境設計 蔡馥韓 設計總監 精湛的搭配技巧下，來自各處的建材軟裝，懷抱截然不同的故事與個性，不失原味風貌的合而為一，溫潤優雅的迎接每位賓客。此片美景存在的時間或許短暫，但其中的新穎美學和舒心氛圍，卻是眾人心目中，不可抹滅的永恆記憶。

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