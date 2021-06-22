2021金外灘獎 周彥如強勢「回歸」耀眼登台！
【本文部分圖文擷取整理自「美國室內設計中文版」微信／OPEN編輯部撰寫】
從2005 年開始，“金外灘”獎走過16 個年頭。它不但將無數設計佳作呈現在眾人面前，更是為華人室內設計行業的發展立下了汗馬功勞。以挖掘設計新生力量為己任，“金外灘”獎不斷引領華人室內設計行業向前發展。它不僅是經典獎項，也是行業發展的“風向標”。眾多華人優秀室內設計師從“金外灘”獎脫穎而出，帶著“金外灘”獎項的榮譽走向更廣闊的舞台，而以“金外灘”獎為核心的設計大家庭，鏈接華人超過60多萬設計師。今年的“金外灘”獎參賽作品近4000 件，參賽設計師及設計公司達到1200 多個，體現了“金外灘”獎在廣大設計師心目中的份量。
以從心而生之藝術生活為軸線，京璽國際 周彥如 設計總監 於作品《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》中，利用線與面為表現介質，串起家庭情感依歸；空間中層次錯落的衝突美感，以及和諧律動性，獲得評審高度讚賞，使品牌取得「最佳樣板間獎」榮耀，將團隊聲望提升至新的層級！
資歷
京璽國際股份有限公司 設計總監
得獎記錄
2020 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銀獎 - 濟南旅遊路金茂府
2020 中國 金外灘獎 最佳餐飲空間 金獎 - 騰鮨
2020 中國 室內設計金堂獎 - 年度卓越人物
2020 中國 室內設計金堂獎 年度傑出樣板間/售樓處設計 - 電建．金地華宸
2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Shenwu Jinmao Palac
2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Snow Capped
2020 德國 iF DESIGN AWARD - Tou Sushi
2019 中國 中國新商業空間大獎 年度傑出新商業空間設計師
2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師
2019 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Noble ChangAn
2019 新加坡 Singapore Interior Design Awards 國際設計獎 - Noble ChangAn
2018 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 室內設計獎 - Taipei Wu’s Residential
2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 金獎 - Beijing Expreesoup
2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Taipei Wu’s Residential
2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 鉑金獎 - Into the world of art
2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銀獎 - R&D Cocktail Lab
2016 德國 紅點設計獎 Winner 榮譽獎 - R&D Cocktail Lab
2016 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 高度贊賞獎 - Into the world of art
2016 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 - Taipei Yang’s Residential
2015 美國 INTERIOR DESIGN 國際中文版 - 中國室內設計年度封面人物
2015 美國 INTERIOR DESIGN Best of Year Awards Finalist - Into the world of art
2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - R&D Cocktail Lab
2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - Into the world of art
2015 日本 Good Design Award 優良設計 - R&D Cocktail Lab
2015 日本 Good Design Award 優良設計獎 - 國泰一品‧城隅綠居
2015 英國 FX International Interior Design - R&D Cocktail Lab
2015 英國 SBID Design International Awards - Into the worl d of art
2015 英國 SBID Design International Awards - R&D Cocktai l Lab
2015 臺灣 金點設計獎 金點設計獎標章 - Into the world of art
2015 美國 INTERIOR DESIGN 金外灘獎 - 最佳居住空間獎
2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 銅獎 - Into the world of art
2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 優選獎 - R&D Cocktail Lab
2015 中國 室內設計金堂獎年度 優秀住宅公寓設計 - 臺北黃宅
2015 中國 室內設計金堂獎年度 年度優秀展示空間 - Into the world of art
16th 香港APIDA百大空間設計大獎 - CONVERSE廣州研發中心
獲獎作品《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》
京璽國際介紹
京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。
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