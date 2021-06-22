2021金外灘獎 周彥如強勢「回歸」耀眼登台！

【本文部分圖文擷取整理自「美國室內設計中文版」微信／OPEN編輯部撰寫】

從2005 年開始，“金外灘”獎走過16 個年頭。它不但將無數設計佳作呈現在眾人面前，更是為華人室內設計行業的發展立下了汗馬功勞。以挖掘設計新生力量為己任，“金外灘”獎不斷引領華人室內設計行業向前發展。它不僅是經典獎項，也是行業發展的“風向標”。眾多華人優秀室內設計師從“金外灘”獎脫穎而出，帶著“金外灘”獎項的榮譽走向更廣闊的舞台，而以“金外灘”獎為核心的設計大家庭，鏈接華人超過60多萬設計師。今年的“金外灘”獎參賽作品近4000 件，參賽設計師及設計公司達到1200 多個，體現了“金外灘”獎在廣大設計師心目中的份量。

以從心而生之藝術生活為軸線，京璽國際 周彥如 設計總監 於作品《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》中，利用線與面為表現介質，串起家庭情感依歸；空間中層次錯落的衝突美感，以及和諧律動性，獲得評審高度讚賞，使品牌取得「最佳樣板間獎」榮耀，將團隊聲望提升至新的層級！

資歷

京璽國際股份有限公司 設計總監

得獎記錄

2020 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銀獎 - 濟南旅遊路金茂府

2020 中國 金外灘獎 最佳餐飲空間 金獎 - 騰鮨

2020 中國 室內設計金堂獎 - 年度卓越人物

2020 中國 室內設計金堂獎 年度傑出樣板間/售樓處設計 - 電建．金地華宸

2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Shenwu Jinmao Palac

2020 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Snow Capped

2020 德國 iF DESIGN AWARD - Tou Sushi

2019 中國 中國新商業空間大獎 年度傑出新商業空間設計師

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Noble ChangAn

2019 新加坡 Singapore Interior Design Awards 國際設計獎 - Noble ChangAn

2018 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 室內設計獎 - Taipei Wu’s Residential

2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 金獎 - Beijing Expreesoup

2017 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銅獎 - Taipei Wu’s Residential

2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 鉑金獎 - Into the world of art

2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER 銀獎 - R&D Cocktail Lab

2016 德國 紅點設計獎 Winner 榮譽獎 - R&D Cocktail Lab

2016 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 高度贊賞獎 - Into the world of art

2016 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 - Taipei Yang’s Residential

2015 美國 INTERIOR DESIGN 國際中文版 - 中國室內設計年度封面人物

2015 美國 INTERIOR DESIGN Best of Year Awards Finalist - Into the world of art

2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - R&D Cocktail Lab

2015 美國 IDA International Design Awards 國際設計獎 銅獎 - Into the world of art

2015 日本 Good Design Award 優良設計 - R&D Cocktail Lab

2015 日本 Good Design Award 優良設計獎 - 國泰一品‧城隅綠居

2015 英國 FX International Interior Design - R&D Cocktail Lab

2015 英國 SBID Design International Awards - Into the worl d of art

2015 英國 SBID Design International Awards - R&D Cocktai l Lab

2015 臺灣 金點設計獎 金點設計獎標章 - Into the world of art

2015 美國 INTERIOR DESIGN 金外灘獎 - 最佳居住空間獎

2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 銅獎 - Into the world of art

2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 優選獎 - R&D Cocktail Lab

2015 中國 室內設計金堂獎年度 優秀住宅公寓設計 - 臺北黃宅

2015 中國 室內設計金堂獎年度 年度優秀展示空間 - Into the world of art

16th 香港APIDA百大空間設計大獎 - CONVERSE廣州研發中心

獲獎作品《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》

▲入門處的矩形畫框，和一旁的圓形壁飾相映成趣。

▲統合線性元素，分割貫穿空間，客廳運用仿石材紋理壁紙，生成高質感且具自然樸實的溫潤印象，營造家的溫馨感。

▲天光滲進潔白與灰黑的雙層拉簾，灑落一室輕柔；渾圓綻黃燈泡下，齊聚用餐的歡愉畫面顯露無遺，潔白餐桌椅搭配透藍花瓶，綴以翠綠枝節，為室內帶來簡約卻有質感的綠意。

▲米褐色調鋪敘暖意，書桌前雙色單椅與房間角落白色座椅，形成平衡視覺的二色；壁面掛畫、花瓶盆景，延續藝術、生活、綠意三者的集結。

▲側邊大面積開窗的主臥室，透過紗簾漫進慵懶光芒，特色圓盤狀床頭燈與進門處景象相應，在矩形的軟裝搭配中綴入圓的元素，呈現視覺的優雅和諧。

▲延續空間特色，在和諧木質及暖灰色調裡，轉繹生活的溫度，常見的黑、灰、白基調，演進為暖灰、米棕等富有層次的色系，在公私領域皆有所展現，於臥室添增溫度。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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