【專訪】融會國際視野 創新在地人文設計

【本文由OPEN編輯部撰寫】

旅行，是許多人的興趣愛好，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 也是其中一員，著迷於遊走世界各地，親身體驗獨一無二的風土人情，「我開始想，能不能靠著自己的工作專業，到處去走走看看？」一切的開端，就是源自如此單純的一個願望，而今，總監的建築及室內設計作品，已遍佈台灣、中國大陸及東南亞等地，擁有宏大的事業版圖。

（圖）謝總監融入越南在地悠久的咖啡文化，打造出有別於台灣街邊小舖的手搖飲料店。

謹慎評估 面對現實艱辛

謝總監的國外建案主要集中於東南亞，充滿神秘色彩的異國情調，以及「結合旅行夢想」的工作看似浪漫，背後卻經過相當實際、嚴謹的評估，包含文化熟悉程度、距離台灣遠近等等，最終在考量經濟、設計產業等發展程度後，選定越南胡志明市，作為向外發展的立足點。

「開始起步時一定很艱難，畢竟是完全不同語系的國家，我也沒有任何人脈資源。」幸好越南有許多台商，需要規劃住宅或店面，於是他便一一拜訪、提案；而為克服語言隔閡，除了請翻譯協助外，總監會先將專業術語對照英文後，再請對方換成越南文轉達，盡量減少與工班的溝通誤差；如此一點一滴累積作品與口碑，工作逐漸步上軌道，同時也獲得當地民眾的信任，在口耳相傳下主動登門委託。

發揮創想 結合在地精神

經過3年多的長期相處，謝總監發現，越南當地的業主，對於新穎的設計想法往往喜聞樂見，在擁有極大的創意自由之下，他充分發揮所長，將自己感興趣的人文風情與作品結合，例如打造手搖飲料店時，即有別於台灣隨處可見的街邊小店，而是自外觀立面、座位區等地，皆融入南越視為享受的咖啡廳文化，以整棟的高端建築形象，吸引當地客群注意。

「文化的範圍很廣泛，不是喜歡就全部加進去，還是要篩選、參考，像是越式旗袍、法國殖民留下的歐式建築，雖然是我們旅行時最深刻的印象，但直接放進現代的室內設計裡就會很不協調。」為將在地特色以最自然的姿態，展現於作品之中，總監最常使用的便是「景觀」元素，例如位於平盛郡的接待會所一案，便特地將窗戶開在河畔一側，讓傳統的水上屋風景，生動活潑的保存於屋內欣賞。

（圖）因越南業主給予極大的自由，從而讓謝總監創作出許多的跳脫制式格局、風格前衛的住宅作品。

回歸本土 追溯歷史記憶

在外累積了豐富的閱歷後，謝總監將目光轉回台灣本地，「我們現在的室內設計，很崇尚日式、北歐等風格，但好像一直缺乏能代表自己的特色。」因此他決定，既然從「現在」找不到，那不如就往「過去」挖掘。外觀建材上，傳統的老街磚造建築，可轉作住宅中的裸磚牆，至於內在精神，則能再現逐漸被淡忘的珍貴人情味，例如《茶境思塾》所表達的奉茶精神，「小時候聽外公和媽媽提起，以前家門口會放茶壺慰勞行軍，很可惜現在幾乎都看不到了。」

由川沃設計傾力打造的茶藝教室，不僅尋回過往真心相待的純樸時光，其中的開窗位置、軟裝材質等細節，更體現品牌「擁抱自然，引景入室」重要理念；曾經為了尋找適合做間接照明的竹子，總監與團隊一路找到彰化、南投的田裡，於現場一一挑選適合的顏色和大小，再帶回來手工製作，「親身參與整段過程，在作品完成的瞬間真得很感動，也很感謝業主，願意讓我們做這樣的嘗試。」

（圖）在周遭景觀優美的情況下，謝總監時常以「窗景」突破居所的室內、室外隔閡，令人猶如置身通透無拘的戶外環境。

化用經驗 因應疫情影響

去年開始，持續延燒的疫情，讓謝總監頻繁來往各地、苦心經營的事業，也暫時中斷，「尤其最近的台灣，社區進出管理越來越嚴格，不只工期被拉長，很多地方甚至無法進去施工。」面對如此嚴重的影響，他開始回想過往自其他地區，觀察到的室內設計生態，從中尋找解決方案。

「因為疫情，屋主都希望縮短工時、盡快入住，而越南和中國大陸相當發達的系統模組，大多會先在工廠製作好，到現場就能快速組裝，這是現在台灣可以參考、學習的產業方向。」配合此一發展變化，總監也逐步減少過於繁複的天花板、壁面等硬裝造型，改以搭配合宜的軟裝，去提煉作品的風格韻味，「但目前整體情況還是很不明朗，我們能做的，就是隨時觀察，隨時調整。」

浪漫的旅行夢想背後，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 表露相當謹慎、穩重的一面，與現實的艱辛共處，並從中挖掘令人欣喜的美好，將之呈現於作品裡。「現在回想起來，那些辛苦的過程，其實都很特別，也很有趣。」對於過去在陌生異國所面臨的困境，總監如此笑著回憶，因此相信現在，他也能帶領川沃設計團隊，走過疫情的低迷，展現全新的設計風貌！

謝旻軒 JASON 設計總監

公司簡介

川——天降雨露，水流匯聚，聚合成川，川流不息，奔流入海

沃——石沙匯聚，積沙成壤，日夜澆溉，滋養沃土，百花齊放

好比山水畫中的奔騰瀟灑，亦如同經栽培滋潤的土壤，川沃設計面向各式挑戰，總是不遺餘力面對，以超越自我心態，突破每一次經手的作品，做出設計新高度，立足台灣，放眼國際。

屏除建築與室內，便是山林與河水，擁抱自然，引景入室，將光與影的變化翻玩於室，率領綠意縱橫、豐川沃土於空間意象，於是成就川沃作品別出心裁設計。

設計理念

借景喻情，化大塊天地為設計文章，我們以消弭空間與自然間界線為核心主旨，以凝聚、結合場域及外部環境氛圍為目標，揮灑設計手筆，渲染出業主期盼色彩，不受風格調性拘泥，忠於呈現空間最佳風貌，通透理解業主真實想法，產出完美空間。

公司命名以山水畫景致出發，採流川沃壤形象為主軸，於設計上做呼應，鋪敘交織天地之各異空間作品，引入大山大水之澎湃壯麗，拂去舊染塵埃，揭露建物風光絕景於世人眼前。

獲獎經歷

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《茶境思塾》公共空間類 金獎

2020 台灣 華人金創獎《茶境思塾》- 公共空間類 銀獎

2020 中國 APDC 亞太設計菁英邀請賽《茶境思塾》- 公共空間類 大獎

2020 中國 金堂獎《茶境思塾》- 年度傑出公共空間

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