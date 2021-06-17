【專訪】空間X軟裝全攻略 打造華美大氣宅！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

當擁有超越小資成本許多的預算，你能如何提升自己的空間品味？家宅的基本設計，僅滿足收納與基本機能，於美感上少有著墨的難點如何突破？羽築設計 徐汎羽 設計總監 針對此話題大方分享個人見解，提供更多樣化的設計觀點，讓懷抱質感室內設計想法的人們，能擴展自己的選擇視野！

（圖）羽築設計的作品《沉・靜》，利用鍍鈦收邊，於玄關處的收納櫃增添層次，同時在餐廳主牆使用輕巧的鐵件層架，加深設計感與機能的共存性。

軟硬兼備 完善設計靈魂

無論什麼風格，只要能把握基礎幾項要素，便能在預算中做出想要的味道，其中軟裝、硬體兩項陳設，是設計師會精心調配、業主可以參照之處。徐總監表示，設計的軟裝硬裝，每個地方都環環相扣，於硬體營造出氛圍的美感後，加之軟裝的協調共存，才能做出完整的空間。預算不特別設限的客戶，可以設定軟硬裝的配置為50：50，讓具品牌故事的軟裝，在有限的空間中經營出美感，達到最理想的風格樣貌。

相對於上述類型的客戶，若是設計預算已不在小資範疇，但相對有金額上限的業主，可以選用軟裝1、2成，其餘比例做硬體的方式，讓硬體發揮最大美學，裝載後續進駐的家具物件；而相較於品牌家具，能挑選訂製家具增添場域質地。此時，硬體的裝設已有一定完成度，但還保有上下調整的餘裕，業主可以根據自己的想法，和設計師進一步討論、修飾。

（圖）作品《隱・敘》中，羽築設計團隊以圓弧樣態潤飾空間肌理，並結合風水與歐式風格，展現中西融匯的設計樣貌。

三者並行 另闢軟裝選項

而既然將設計前提設定為一定預算，高價位的品牌便是一個較次之的選項。徐總監在談論家具時提及，羽築團隊平時便有吸收研究國外品牌的習慣，因此即便是未有代理商的品牌，他們也有引薦能力，能夠提供代購訂製的服務。無論是想要一線、二線品牌，或是訂製、復刻，甚至是參考較少見於市面的品牌，團隊都能有所推薦；然而於此當中，總監不太建議業主挑選大量製造的家具，因為往往案子的美感，會被這種批量製造的氣息破壞。

「每個品牌都有自己的精神與強項，有些是皮革厲害，有些重點放在布料，有的專門做古典，設計師透過了解品牌，去配置適合的家具於案子中，便是他們的專業所在，因此，對設計師的專業給予信賴，也是成就空間完整度的重要條件。」徐總監在說明家具挑選方向時，特別提到這一點。

「或許很多人會覺得，設計公司找的家具軟裝，一定是貴的，但是我也看過客人選擇的家具，不僅風格無法搭配，預算上也沒有比較便宜，」徐總監說，「我覺得這樣滿可惜的，因為相信設計公司的處理，就可能有更好的結果。」因此羽築團隊在給予選項之餘，雖然歡迎業主將提案再拿出去，與認識的訂製做比較，但也衷心希望對方能有取得好質地的家具，相信設計師的引導，同時得到預算的良好控制。

（圖）羽築設計作品《光・鈦》，使用紋理奔放的石材，搭配鏡材等複合材質的形塑，顯現空間的多樣風情。

細選用料 構築內斂大氣

當詢問到團隊在建材上的運用，徐總監以先前完成的建案《原・靜》與《光・鈦》，兩案的差異舉例。若是想要彰顯自己花費質地的業主，可以考慮《光・鈦》的打造形式，在基礎的用料外，於重點部分使用較昂貴的石材與鍍鈦，做顯性的裝飾，讓人一眼便能看出想表達的氣度。相較之下，《原・靜》的氛圍便較為沉穩內斂，能夠符合想法較寧靜者的需求；而此種帶出建案本身氣質的設計，也是羽築團隊的目標。

「我們想要做的是《原・靜》的加強版，就是看起來安安靜靜、很穩定，但搭配較粗獷的石材來表現個性。」當你進入一個空間，除去吸睛與突出的設計手法，在裡面是舒服、能夠讓人細細品味的，就是徐總監想表達的感覺。就好比精美招待所的居家版，擁有充足機能實用性，卻又具備大氣風範，並且此種劃設方式，也能根據細緻的裝潢，不顯廉價。

（圖）因應原有的採光優勢，羽築設計團隊使用深淺木皮於作品《原・靜》之中，以簡約的修飾，訴說場域的純粹。

人本設計 完善適宜空間

徐總監曾說明，「再好的設計終究要回歸到人。」而此次他也在此強調道：「人是空間中的主角，而且每個人的居住習慣不盡相同，因此帶入了基本的光線，與良好動線的條件後，先讓人的觀感上比較舒坦，再以使用者出發，去做一些機能上的調整，這個房子就會真的屬於要居住的使用者。」

再說到關於客戶想法和設計師專業的平衡，徐總監語重心長地說，既然業主已經突破了小資的束縛，便希望能多多納入設計師的想法，讓自己所在的空間能夠更加燦爛開花，而他身為設計師，也很願意跟業主進行多方協調，「我們未來想走的方向是，到了專業的部分，業主能夠放心地交由我們去做。」總監又再次強調。「既然你願意有所花費，希望能夠相信專業，讓『專業』為你承擔。」

羽築設計 徐汎羽 設計總監 分享自己對設計高完整度宅邸的想法後，也談到團隊日後的設計核心理念——以人為基準，講求空間的靈性，讓有完整度的空間，因其自身不同層次的美感與美學，將無聲化作有聲，傳達出沉靜卻不逼人的氣勢，讓人沉浸其中時，倍感生活品味。「我們會一直往前走，不會有所停留，但是相較於風格，不變的是空間具備自己的氣質，是不會被輕易牽動的，從這一個層面來檢視，便能看出一個設計師的基本功。」徐總監說，將來團隊會不停鑽研這個角度，進而駕馭各式風格，展示設計的絕美風姿！

公司簡介

羽，吉光片羽，蒐集美好片刻。築，築夢而生，實現美好想像。羽築設計誕生於2018年，跨足室內規劃、景觀設計、家具選配；從戶外到室內，由硬體至軟裝，空間整體貫穿呼應，繪製出家的夢想藍圖。

我們始終秉持著對設計的熱情與專業，以適切的預算規劃、合宜的空間安排，及滿足居住者需求的個性風格，量身訂做專屬場域；因此每一件作品，都獨一無二，有溫度、有內蘊、有故事。

設計理念

空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動。

每一件作品，都是一幀有故事的照片，含藏生活的本質、居者的需求及習慣，在有限空間裡，充滿無限的想像延伸。

我們亦如實展現，空間的真實與可塑性，引入風、光、水等元素，重新定義擘劃，整合成為人與自然互動的文本，從而譜寫貼近人心的設計篇章。

得獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards 金獎 - 《光・鈦》

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銀獎 - 《隱・敘》

2020 義大利 A'Design Award 銅獎 - 《光・鈦》

2020 中國 金堂獎 年度傑出住宅公寓空間 - 《隱・敘》

2020 英國 Outstanding Property Award London Honorable Mention - 《隱・敘》

2020 中國 金外灘獎 最佳居住空間 入圍 - 《光・鈦》《原・靜》

OPEN Design 動能開啟傳媒